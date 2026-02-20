Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 20. febrúar 2026 13:42 Ólafur Ragnar Grímsson fór mikinn á Davos ráðstefnunni árið 2010 vegna Icesave málsins. Vísir/Vilhelm Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands segist hafa rætt í tvígang við Andrew fyrrverandi Bretaprins í Davos í Sviss árið 2010. Í bæði skiptin hafi hann rætt við hann um hagsmuni Íslands og sjónarmið í Icesave deilunni og í bæði skiptin innan um annað fólk. Hann segir samskiptunum ítarlega lýst í bóki sinni, Þjóðin og valdið sem kom út árið 2024. Prinsinn fyrrverandi var handtekinn í gær vegna gruns um að hann hafi nýtt sér stöðu sem erindreki bresks viðskiptalífs árið 2010 og lekið trúnaðargögnum til vina sinna í bankageiranum. Breska blaðið Telegraph greindi frá því að meðal þess væri minnisblað frá breska fjármálaráðuneytinu um stöðu mála vegna Icesave deilunnar sem hafi áframsent á félaga sinn. Kemur fram í tölvupóstsamskiptum ritara prinsins fyrrverandi að prinsinn hafi rætt við forsætisráðherra Íslands í Davos í Sviss það árið. Ljóst er að þar er ruglast og átt við forseta Íslands enda var Ólafur Ragnar Grímsson á fundinum en ekki Jóhanna Sigurðardóttir þáverandi forsætisráðherra. Óskaði Andrew í kjölfar fundarins með Ólafi eftir uppfærðu minnisblaði um stöðu mála milli Bretlands og Íslands. Áframsendi hann það svo á félaga sinn Jonathan Rowland þáverandi forstjóra Banque Havilland sem hafði nýlega keypt eignir af Kaupþingi eftir bankahrun. Hafi rætt við Andrew í gini ljónsins „Ég veit nú ekkert um tölvupósta Andrew en ég fór til Davos í janúar 2010 til þess að verja málstað Íslands þegar Icesave deilan var í hámæli og hitta þar fjölda manna og þessum samtölum og viðburðum er ítarlega lýst í bók sem ég gaf út fyrir einu og hálfu ári síðan í sérstökum kafla ef ég man rétt,“ segir Ólafur Ragnar í samtali við Vísi. „Meðal annars fór ég í stórt samkvæmi sem breska sendinefndin hélt til þess að fara bara beint í gin ljónsins og ræða við breska forystumenn um málstað Íslands og hitti þar meðal annars Alistair Darling sem þá var fjármálaráðherra og einn af andstæðingum Íslands í þessu máli. Gestgjafinn var Andrew prins sem þá var sérstakur fulltrúi Breta og er þessum viðburði ítarlega lýst í bókinni minni, þannig þetta er ekki búið að vera neitt leyndarmál nema síður sé.“ Úr bók Ólafs Ragnars, Þjóðin og valdið, bls. 237:Við Dorrit fórum um kvöldið 28.1. í móttöku sem hertoginn af York, Andrew prins, hélt fyrir hönd Bretlands, en við þekkjum hann vel. Þegar við komum inn var Andrew að halda ræðu. Stóðum við Dorrit innan við dyrnar. Stuttu síðar kom Alistair Darling og stóð rétt hjá okkur. Þegar Andrew var búinn með ræðuna ákvað ég að heilsa AD: „Chancellor, nice to see you!“ Hann tók því vel en nokkuð þurrlega, sagðist vita hver ég væri, hefði séð mig á Newsnight. Þegar ég sagði að vonandi fyndist lausn á deilunum sagði hann: „You know about the meeting in the Hague tomorrow with all the party leaders,“ og sagðist vona að sá fundur yrði constructive! Hélt uppi málstað Íslands Ólafur segist hafa rætt við prinsinn tvívegis og þá innan um annað fólk. Þar hafi hann fyrst og fremst nefnt málstað Íslands og að Bretar hefðu engan lagalegan rétt til að ganga fram í Icesave málinu eins og þeir hafi gert á þessum tíma. „Ég ræddi það ekki bara við hann heldur marga aðra eins og legið hefur fyrir í nokkurn tíma opinberlega á Íslandi. Svo veit ég ekkert hvað hann gerði eftir þetta, ég hef enga hugmynd um það.“ Úr bók Ólafs Ragnars, Þjóðin og valdið bls. 238:Nefndi líka að sökin lægi að hluta hjá okkur að hafa ekki farið með málið á top political level. Fyrri forsætisráðherra Íslands hefði verið of shell shocked eftir hrunið og sú sem væri núna talaði ekki ensku og væri ekki vön alþjóðlegum vettvangi. PM tók þessu afar vel og sagðist hafa móttekið skilaboðin. Hann var svo afar vinsamlegur við mig þegar við hittumst á fundum næstu daga. Ég tók sérstaklega í höndina á honum þegar við stóðum úti eftir eitt boðið og Dorrit var að setja fæturna upp á öxl mína til að sýna hvað hún væri fim! PM meðtók greinilega skilaboðin og fannst þetta vera fín operation hjá mér: að mæta hjá Andrew og tala svona við þá! Andrew prins sagði við mig þegar ég hitti hann næsta dag, þar sem hann var að tala við Hákon, krónprins Noregs, að ef hann gæti hjálpað til við að leysa deiluna þá væri hann tilbúinn til þess! Þetta var allt mjög merkilegt. Skilaboð inn í innsta hring bresku ríkisstjórnarinnar!” Ólafur er nú staddur í San Francisco í stífum fundarhöldum meðal annars vegna Hringborðs Norðurslóða sem fram fer í Róm í byrjun mars auk þess sem Ólafur er nýkominn af árlegri öryggisráðstefnu í Munchen. Hann segist þannig ekki hafa haft tíma til að fylgjast fylgst með máli fyrrverandi prinsins öðruvísi en rétt í fréttum. „Eftir því sem ég hef lesið, án þess að vita nokkuð meira, þá hefur hann beðið um einhverjar upplýsingar frá bresku ríkisstjórninni og sent þær áfram til einhverra manna sem ég veit ekkert um, en það byggist ekkert á því sem ég sagði, ég var bara að koma því á framfæri við hann að allar aðgerðir og málflutningur Breta væru ólöglegar og ósanngjarn og ætti ekki rétt á sér, vegna þess að ég taldi mikilvægt eins og ég gerði í samtali við aðra ráðamenn að koma röksemdum Íslendinga á framfæri, en hvaða upplýsingar hann svo fékk frá breskum stjórnvöldum hef ég ekki hugmynd um.“ Mál Andrésar prins Icesave Tengdar fréttir Ólafur Ragnar í Davos: Engir Icesave fundir, en.... Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands segir að uppsveifla hefjist á Íslandi fyrr en áætlanir gerðu ráð fyrir. Hann er nú staddur Í Davos í Sviss þar sem áhrifamestu menn heimsins í stjórnmálum og viðskiptum funda. 27. janúar 2010 17:16 Ólafur Ragnar í Davos: Ísland í betri stöðu en nokkur þorði að vona Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands segir að efnahagskerfi Íslands sé á mun hraðari batavegi en nokkur þorði að vona. Ólafur Ragnar er staddur í Davos þar sem árleg ráðstefna World Economic Forum fer nú fram. 28. janúar 2011 10:16 Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Innlent Fleiri fréttir Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Sjá meira