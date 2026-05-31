KR vann skemmtilegan 5-3 sigur á KA í níundu umferð Bestu deildar karla í kvöld. Heimamenn voru komnir í 3-0 forystu í hálfleik og virtust vera búnir að klára leikinn strax í hálfleik. En KA gafst ekki upp og gerði lokamínúturnar afar spennandi áður en KR gerði út um leikinn í uppbótatíma.
KR byrjaði leikinn af krafti og komst yfir strax á fimmtu mínútu þeta Aron Sigurðsson skoraði af stuttu færi eftir að boltinn datt fyrir hann inn í teig. Heimamenn héldu áfram að sækja og tvöfölduðu forystuna á átjándu mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörnsson kláraði glæsilega skyndisókn KR-inga.
KA átti nokkur augnablik í fyrri hálfleik og skapaði sér nokkrar álitlegar stöður, en tókst ekki að nýta þær. Þess í stað bætti Luke Rae við þriðja marki KR í uppbótatíma fyrri hálfleiks eftir klafs í teig gestanna og staðan því 3-0 í hálfleik. KR-ingar mun sterkari aðilinn í fyrri hálfleik eins og staðan gaf til kynna.
Gestirnir neituðu hins vegar að gefast upp. Jakob Snær Árnason kom inn á í hálfleik og minnkaði muninn í 3-1 á 63. mínútu eftir að Halldór Snær hafði varið aukaspyrnu Hallgríms Más Steingrímssonar með glæsibrag. KR svaraði þó fljótlega fyrir sig þegar Aron Sigurðarson skoraði glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu og kom heimamönnum í góða stöðu, 4-1.
Það var síðan Birgir Baldvinsson sem minnkaði muninn fyrir KA á 82. mínútu en virtist það helst vera sárabótamark, en aðeins mínútu seinna skoraði Markús Máni Pétursson eftir hornspyrnu og staðan skyndilega orðin 4-3. KA sótti af krafti á lokamínútum leiksins og virtust vera líklegir til þess að jafna metin.
Það var hins vegar KR sem átti síðasta orðið. Í uppbótatíma skoraði varamaðurinn Galdur Guðmundsson fimmta mark heimamanna eftir undirbúning Hrafns Tómassonar og innsiglaði þar með 5-3 sigur KR.
Sigurinn er sá annar í röð hjá KR eftir sigur á Val í síðustu umferð á meðan þarf KA að fara aftur norður án stiga þrátt fyrir að hafa sýnt mikinn karakter í seinni hálfleik.
Endurkoma KA í seinni hálfleik. Eftir að hafa verið 3-0 undir í hálfleik og lent síðan 4-1 undir tókst gestunum að minnka muninn í eitt mark á örfáum mínútum. Leikur sem virtist búinn varð allt í einu að hörkuspennandi viðureign.
Aron Sigurðarson var ótrúlega góður í dag. Hann skoraði tvö mörk, þar af glæsilegt mark beint úr aukaspyrnu, og var stöðug ógn við vörn KA allan leikinn.
Luke Rae á einnig hrós skilið fyrir mark og stoðsendingu, á meðan Hallgrímur Mar Steingrímsson var drifkraftur KA í seinni hálfleik og skapaði margvísleg vandræði fyrir KR-vörnina.
Það var frábært veður í Vesturbænum og voru alls mættir 1577 áhorfendur. Leikurinn bauð upp á átta mörk, mikla dramatík og spennu allt fram á lokamínútur. Áhorfendur fengu sannarlega mikið fyrir peninginn. Stuðningsmenn KR voru yfir stuðningsmönnum allan leikinn fyrir utan tíu mínútna kafla þegar KA sótti hart eftir jöfnunarmarki í lok leiks.
Dómarateymið átti nokkur erfið augnablik í leik þar sem mikið var um átök og umdeild atvik. Það var á 61. mínútu þegar Oliver Heiðarsson virtist vera að sleppa einn í gegn, Finnur Tómas Pálsson kemur þá á fleygi ferð og tekur hann niður að aftan, Arnar Þór Stefánsson aðaldómari leiksins dæmir brot en lyftir upp gula spjaldinu KA-mönnum til mikillar forviðu. KA vildi meðal annars fá vítaspyrnu undir lok leiks en ekkert var dæmt. Fyrir utan þessi atriði tvö atriði má segja að á heildina litið fór leikurinn vel fram og Arnar Þór hélt ágætlega utan um viðureignina.