Um­fjöllun: KR - KA 5-3 | Marka­veisla á Meistara­völlum

Gunnar Berg Stefánsson skrifar
Fyrirliði KR, Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk í leik dagsins

KR vann skemmti­legan 5-3 sigur á KA í níundu um­ferð Bestu deildar karla í kvöld. Heima­menn voru komnir í 3-0 for­ystu í hálf­leik og virtust vera búnir að klára leikinn strax í hálf­leik. En KA gafst ekki upp og gerði loka­mínúturnar afar spennandi áður en KR gerði út um leikinn í upp­bótatíma.

KR byrjaði leikinn af krafti og komst yfir strax á fimmtu mínútu þeta Aron Sigurðs­son skoraði af stuttu færi eftir að boltinn datt fyrir hann inn í teig. Heima­menn héldu áfram að sækja og tvöfölduðu for­ystuna á átjándu mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörns­son kláraði glæsi­lega skyndi­sókn KR-inga.

Eiður Gauti skoraði eitt marka KR í dagVísir/Guðmundur Þórlaugarson

KA átti nokkur augna­blik í fyrri hálf­leik og skapaði sér nokkrar álit­legar stöður, en tókst ekki að nýta þær. Þess í stað bætti Luke Rae við þriðja marki KR í upp­bótatíma fyrri hálf­leiks eftir klafs í teig gestanna og staðan því 3-0 í hálf­leik. KR-ingar mun sterkari aðilinn í fyrri hálf­leik eins og staðan gaf til kynna.

Gestirnir neituðu hins vegar að gefast upp. Jakob Snær Árna­son kom inn á í hálf­leik og minnkaði muninn í 3-1 á 63. mínútu eftir að Halldór Snær hafði varið auka­spyrnu Hall­gríms Más Stein­gríms­sonar með glæsi­brag. KR svaraði þó fljót­lega fyrir sig þegar Aron Sigurðar­son skoraði glæsi­legt mark beint úr auka­spyrnu og kom heima­mönnum í góða stöðu, 4-1.

Cosic hér í baráttunniVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Það var síðan Birgir Bald­vins­son sem minnkaði muninn fyrir KA á 82. mínútu en virtist það helst vera sára­bóta­mark, en aðeins mínútu seinna skoraði Markús Máni Péturs­son eftir horn­spyrnu og staðan skyndi­lega orðin 4-3. KA sótti af krafti á loka­mínútum leiksins og virtust vera lík­legir til þess að jafna metin.

Það var hins vegar KR sem átti síðasta orðið. Í upp­bótatíma skoraði varamaðurinn Galdur Guð­munds­son fimmta mark heima­manna eftir undir­búning Hrafns Tómas­sonar og inn­siglaði þar með 5-3 sigur KR.

Galdur Guðmundsson innsiglaði 5-3 sigur KR-ingaVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Sigurinn er sá annar í röð hjá KR eftir sigur á Val í síðustu um­ferð á meðan þarf KA að fara aftur norður án stiga þrátt fyrir að hafa sýnt mikinn karakter í seinni hálf­leik.

At­vik leiksins

Endur­koma KA í seinni hálf­leik. Eftir að hafa verið 3-0 undir í hálf­leik og lent síðan 4-1 undir tókst gestunum að minnka muninn í eitt mark á örfáum mínútum. Leikur sem virtist búinn varð allt í einu að hörku­spennandi viður­eign.

Stjörnur og skúrkar

Aron Sigurðar­son var ótrú­lega góður í dag. Hann skoraði tvö mörk, þar af glæsi­legt mark beint úr auka­spyrnu, og var stöðug ógn við vörn KA allan leikinn.

Luke Rae á einnig hrós skilið fyrir mark og stoð­sendingu, á meðan Hall­grímur Mar Stein­gríms­son var drif­kraftur KA í seinni hálf­leik og skapaði marg­vís­leg vand­ræði fyrir KR-vörnina.

Um­gjörð og Stemning

Það var frábært veður í Vestur­bænum og voru alls mættir 1577 áhorf­endur. Leikurinn bauð upp á átta mörk, mikla dramatík og spennu allt fram á loka­mínútur. Áhorf­endur fengu sannar­lega mikið fyrir peninginn. Stuðnings­menn KR voru yfir stuðnings­mönnum allan leikinn fyrir utan tíu mínútna kafla þegar KA sótti hart eftir jöfnunar­marki í lok leiks.

Stemning á Meistaravöllum þessa daganaVísir/Guðmundur Þórlaugarson

Dómarinn

Dómara­t­eymið átti nokkur erfið augna­blik í leik þar sem mikið var um átök og um­deild at­vik. Það var á 61. mínútu þegar Oli­ver Heiðars­son virtist vera að sleppa einn í gegn, Finnur Tómas Páls­son kemur þá á fleygi ferð og tekur hann niður að aftan, Arnar Þór Stefáns­son aðaldómari leiksins dæmir brot en lyftir upp gula spjaldinu KA-mönnum til mikillar for­viðu. KA vildi meðal annars fá víta­spyrnu undir lok leiks en ekkert var dæmt. Fyrir utan þessi at­riði tvö at­riði má segja að á heildina litið fór leikurinn vel fram og Arnar Þór hélt ágæt­lega utan um viður­eignina.

