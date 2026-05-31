Stjarnan vann kærkominn sigur gegn Þór í níundu umferð Bestu deildar karla þegar liðin áttust við á VÍS vellinum á Akureyri í dag. Fyrir leikinn hafði Stjarnan ekki unnið leik síðan í annarri umferð og Þór ekki síðan í þriðju umferð. Þór tapar sínum sjötta leik í röð og situr áfram í tíunda sæti en Stjarnan sæti ofar.
Leikurinn var ekki orðinn mínútu gamall þegar Emil Atlason átti skalla í slá eftir aukaspyrnu. Þórsarar heppnir að lenda ekki undir strax í upphafi.
Það voru hins vegar Þórsarar sem skoruðu fyrsta mark leiksins og sitt fyrsta mark í langan tíma. Atli Sigurjónsson tók hornspyrnu frá hægri og boltinn sveif yfir á fjærstöngina þar sem varnarmaður skallaði boltann á Ágúst Eðvald Hlynsson sem lagði boltann fyrir sig og þrykkti honum í fjærhornið.
Stjarnan var stutt frá því að jafna strax í næstu sókn en Birnir Snær Ingason fékk þá sendingu frá Daníel Finns Matthíassyni og átti fast skot að marki en Aron Birkir Stefánsson varði vel. Örvar Logi Örvarsson fékk svo boltann með nánast tómt mark en hitti boltann afleitlega og sóknin úti.
Leikurinn var nokkuð rólegur fram að 35. mínútu en Stjörnumenn héldu í boltann betur án þess að skapa sér nein hættuleg færi á þeim tímapunkti.
Fram að hálfleik var hins vegar allt að gerast og liðin sóttu stíft í sitt hvora áttina og mörg góð færi fóru forgörðum.
Emil Atlason fékk algjört dauðafæri enn gegn markmanni en negldi boltanum lengst yfir.
Ágúst Eðvald Hlynsson og Sigufús Fannar Gunnarsson náðu skoti í átt að marki gestanna sem vörðust vel.
Þórsarar einu marki yfir í hálfleik.
Stjörnumenn komu sterkari út í síðari hálfleik og skoruðu jöfnunarmark á 51. mínútu og var þar að verki Daníel Finns Matthíasson beint úr aukaspyrnu sem var rétt fyrir utan teig hægra megin. Hann lyfti boltanum smekklega yfir veginn og Aron Birkir í marki Þórs varði boltann inn.
Emil Atlason skorði stórglæsilegt mark á 63. mínútu og kom gestunum í forystu. Yann Affi í vörn Þórs skallaði boltann frá marki og þar kom Emil á móti boltanum og tók snertingu áður en hann lét svo vaða markið af löngu færi um leið og boltinn datt í grasið og hann söng í netinu. Óverjandi skot mætti segja.
Á 78. mínútu dró til tíðinda en Þórsarar vildu fá vítaspyrnu eftir viðskipti Guðmundar Kristjánssonar við Christian Jakobsen sem var að reyna ná til boltans í fyrirgjöf en Guðmundur greip í Jakobsen sem féll. Ekkert var dæmt og Guðmundur las yfir Jakobsen á meðan hann lá í grasinu og þeir fóru svo með höfuð sín saman og Jakobsen ýtti í höfuð Guðmunds og fékk fyrir vikið rautt spjald.
Þórsarar því einum færri í stað þessi fá vítaspyrnu og tækifæri til að jafna eins og þeir gerðu sér vonir um.
Guðmundur var á gulu spjaldi en fékk ekki sitt seinna gula spjald fyrir þessi viðskipti.
Þórsarar reyndu hvað þeir gátu að sækja jöfnunarmark einum færri en án árangurs. Í stað þess bættu Stjörnumenn við þriðja markinu í uppbótartímann þegar þeir fóru vel með þrír á tvo stöðu og Haukur Örn Brink skilaði boltanum í markið eftir sendingu Arnars Breka Björnssonar en báðir komu þeir inn af bekknum.
Lokatölur 3-1 fyrir Stjörnunni.
Markið hjá Emil Atlasyni. Kemur á móti boltanum og þrykkir honum inn í þann mund sem hann dettur í grasið og það af löngu færi. Frábært mark.
Daníel Finns Matthíasson var sprækur í dag og skoraði auk þess frábært mark beint úr aukaspyrnu.
Emil Atlason skorar auðvitað stórglæsilegt mark og er í raun klaufi að skora ekki allavega eitt enn mark.
Örvar Logi Örvarsson hafði í nægu að snúast í bakverðinum og komst vel frá sínu bæði varnar- og sóknarlega.
Hjá Þórsurum átti Aron Birkir Stefánsson margar mikilvægar vörslur þrátt fyrir að hafa fengið á sig þrjú mörk.
Christian Jakobsen lætur reka sig út af þar sem skapið hleypur með hann í gönur og hann á að vita betur.
Ekki frábærlega dæmdur leikur hjá Twana að mínu mati. Auðvelda leiðin yfirleitt valin og bara dæmd aukaspyrna á það sem er þægilegt miðað við stöðuna í leiknum.
Þórsarar gera tilkall til allavega einnar vítaspyrnu sem var á tæpasta vaði.
Christian Jakobsen fær réttilega rautt spjald en í sama atviki hefði Guðmundur Kristjánsson hæglega getið fengið sitt seinna gula spjald en sleppur vel.
Umgjörðin góð í Þorpinu en stemningin í stúkunni hefur svo sannarlega verið betri. Siggi Höskulds óskaði eftir meiri stuðning og látum frá Mjölnismönnum í viðtali fyrir leik en það skilaði sér ekki nægilega vel þó mætingin hafi verið fín.