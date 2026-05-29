Átta vilja vera forstjóri Hafró Kjartan Kjartansson skrifar 29. maí 2026 09:10 Höfuðstöðvar Hafrannsóknastofnunar við Hafnarfjarðarhöfn. Hafró Settur forstjóri Hafrannsóknastofnunar er á meðal átta umsækjenda um stöðuna. Fyrrverandi forstjóri baðst lausnar eftir að ráðherra ákvað að auglýsa stöðuna. Embætti forstjóra Hafró var auglýst til umsóknar 5. maí og umsóknarfrestur rann út 22. maí. Atvinnuvegaráðuneytið hefur nú birt lista yfir þá átta sem sóttu um embættið. Eggert Benedikt Guðmundsson, sem ráðherra setti í embættið í október eftir að Þorsteinn Sigurðsson baðst lausnar, er einn umsækjendanna. Hann hefur emaðl annars starfað sem forstjóri sjávarútvegsfyrirtækisins HB Granda og olíufélagsins N1. Forstjóri Hafró er skipaður til fimm ára í senn. Hæfnisnefnd fer yfir umsækjendur áður en atvinnuvegaráðherra tekur ákvörðun um hvern hann skipar. Þorsteinn, fyrrverandi forstjóri, skýrði skyndilega afsögn sína með því að hann nyti ekki trausts ráðherra til þess að gegna embættinu áfram. Því teldi hann best að annar tæki við embættinu sem fyrst. Umsækjendurnir um embættið eru: Arnljótur Bjarki Bergsson, sjávarútvegsfræðingur Eggert Benedikt Guðmundsson, settur forstjóri Guðmundur Jóhann Óskarsson, sviðsstjóri Guðmundur Þórðarson, samningamaður Hrönn Egilsdóttur, sviðsstjóri Kristín Harðardóttir, fiskifræðingur Logi Einarsson, verkfræðingur Óliver Snær Stefánsson, nemi