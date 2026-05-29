Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins, er farin í tímabundið veikindaleyfi.
Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, muni gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru hennar.
Ekki er tekið fram hvaða veikindi hrjá Ingu.
Inga greindi sömuleiðis frá tíðindunum á Facebook í morgun, með því að fara í beina útsendingu á samfélagsmiðlinum.
„Góðan og blessaðan daginn, elsku vinir. Ég ætlaði bara að biðja ykkur um að sakna mín ekki allt of mikið. Ég er komin hérna í tímabundið veikindaleyfi, vonandi ekki lengi og ég býst við að vera komin eldhress fyrr en seinna. Knús og kram á ykkur öll og hlakka til að vera komin aftur, eldspræk.“
Fréttin hefur verið uppfærð.