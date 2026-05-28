Innlent

Séra Frið­rik fær ekki að rísa strax

Agnar Már Másson skrifar
Séra Friðrik Friðriksson stofnaði KFUM og sömuleiðis íþróttafélögin Val og Hauka. Þessi stytta hefur verið fjarlægð.
Séra Friðrik Friðriksson stofnaði KFUM og sömuleiðis íþróttafélögin Val og Hauka. Þessi stytta hefur verið fjarlægð. Vísir/Vilhelm

Tillaga um að reisa á ný styttu af séra Friðriki Friðrikssyni í sumar var í kvöld felld á aðalfundi knattspyrnufélagsins Vals. Á sama fundi var Arnar Þór Sævarsson kjörinn formaður félagsins en hann er framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Þetta herma heimildir Vísis en tillagan var felld með 40 atkvæðum gegn 31 á aðalfundi félagsins sem haldinn var í kvöld. 

Í desember 2023 ákvað knattspyrnufélagið að fjarlægja styttu af séra Friðriki Friðrikssyni, stofnanda félagsins, sem hefur staðið á lóð félagsins. Var það gert eftir að Guðmundur Magnússon sagnfræðingur upplýsti í nýlegri bók um Friðrik að hann hefði leitað á unga drengi.

Séra Friðrik var æskulýðsfrömuður mikill og kom meðal annars að stofnun KFUM og KFUK á sínum tíma auk þess sem hann var stofnandi Vals. 

Sjá einnig: Mál séra Friðriks

Sömuleiðis var stytta af Friðriki við Lækjargötu í Reykjavík fjarlægð. KFUM og KFUK sögðu í yfirlýsingu að frásagnirnar væru hafnar yfir skynsamlegan vafa.

Á sama fundi í kvöld var Arnar Þór Sævarsson, sem var aðstoðarmaður í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar, kjörinn nýr stjórnarformaður Vals. Frá 2023 hefur hann verið framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga en hann var áður bæjarstjóri Blönduóss.

Arnar Þór Sævarsson er framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga og nú nýr formaður Vals.Baldur Kristjánsson

Arnar Þór tekur við af Hafrúnu Kristjánsdóttur, sem hefur gegnt formennsku í félaginu síðan í fyrra, fyrst kvenna. Hún gaf ekki kost á sér til endurkjörs.

Fréttin hefur verið uppfærð. Í fyrri útgáfu stóð að styttan fengi ekki að rísa á nýjan leik. Hið rétta er að tillagan sem var felld laut að því að styttan myndi rísa fyrr en síðar. Fyrir liggur vilji stjórnar þess efnis að styttan muni rísa á nýjan leik.

Mál séra Friðriks Friðrikssonar Valur Reykjavík Kynferðisofbeldi Styttur og útilistaverk

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið