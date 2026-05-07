Forval Repúblikana í Indiana fyrir þingkosningarnar í haust er enn ein sönnun þess að Donald Trump hefur ekki misst tangarhald sitt á flokknum. Trump og hans fólki tókst að refsa næstum því öllum meðlimum flokksins í öldungadeild ríkisþings Indiana, sem neituðu að verða við kröfu forsetans um að teikna ný kjördæmi í ríkinu, Repúblikönum í vil, fyrir komandi kosningar.
Verulega hefur hitnað í kjördæmastríðinu svokallaða vestanhafs eftir að Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi úr gildi hluta gamalla laga og útvíkkaði heimild þinga til að breyta kjördæmum á kostnað þeldökkra kjósenda. Þá þykir einnig líklegt að niðurstöðurnar í Indiana muni hafa mikil áhrif á Repúblikana.
Frá því Trump byrjaði að þrýsta á Repúblikana í fyrra hafa þingmenn í átta ríkjum gert umfangsmiklar breytingar á kjördæmum. Demókratar hafa reynt að bregðast við aðgerðum Repúblikana með því að breyta kjördæmum sér í vil í ríkjum þar sem þeir stjórna.
Við venjulegar kringumstæður er kjördæmum breytt á um tíu ára fresti, í kjölfar reglulegs manntals í Bandaríkjunum. Þá er 435 þingsætum í fulltrúadeildinni deilt á ríki í hlutfalli við íbúafjölda. Það að breyta kjördæmum með þessum hætti, í þágu annars flokksins í Bandaríkjunum, kallast „Gerrymandering“ á ensku. Í einföldu máli sagt er þetta gert með því að þjappa mörgum kjósendum eins flokks í fá kjördæmi og þynna út atkvæði annarra.
Þetta hefur lengi verið stundað í Bandaríkjunum og þess vegna eru í raun tiltölulega fá þingsæti þar í landi sem raunverulega er barist um í kosningum.
Markmið Trumps var að reyna að halda naumum meirihluta Repúblikana í fulltrúadeildinni eftir kosningarnar í nóvember en kannanir hafa ítrekað sýnt að staðan er ekki góð fyrir Repúblikana.
Vinsældir Trumps á landsvísu hafa dregist töluvert saman á undanförnum mánuðum, ef marka má kannanir, en svo virðist sem staðan sé ekki þannig meðal dyggustu kjósenda Repúblikanaflokksins.
Í forvali flokksins í Indiana á þriðjudaginn tókst Trump og hans fólki að bola að minnsta kosti fimm af sjö öldungadeildarþingmönnum sem neituðu að teikna ný kjördæmi í fyrra. Þá sögðust einhverjir þingmannanna það rangt að breyta kjördæmum með þeim hætti sem Trump vildi.
Í grein New York Times segir að Trump og bandamenn hans hafi varið fúlgum fjár í auglýsingar og annað til að velta þessum þingmönnum úr sessi. Trump hafi þar að auki notað forsetaembættið til að styrkja stöðu síns fólks en flestir af hans frambjóðendum fóru í Hvíta húsið til hans þar sem þeir tóku myndir með forsetanum, svo eitthvað sé nefnt.
Niðurstaðan var nokkuð afgerandi í flestum tilfellum í Indiana. Einn af þeim þingmönnum sem Trump vildi losna við tapaði í forvalinu með rúmlega fimmtíu prósentustigum. Einn þeirra stóð þá áhlaupið af sér og í einu tilfelli stendur endurtalning yfir þar sem munurinn var mjög lítill. Fimm af meintum andstæðingum Trumps töpuðu.
Trump og bandamenn hans sjá nú fyrir sér að losa sig við fleiri menn sem þeir telja andstæðinga forsetans. Þeirra á meðal er Thomas Massie, þingmaður frá Kentucky. Hann hefur verið mjög gagnrýninn á Trump og er meðal þeirra Repúblikana sem gengu til liðs við Demókrata og þvinguðu forsetann til að opinbera Epstein-skjölin svokölluðu.
Niðurstaðan í sendir skýr skilaboð til Repúblikana í Bandaríkjunum, hvort sem þeir sitja á þingi í Washington DC eða ríkisþingum víðs vegar um Bandaríkin. Skilaboðin eru þau að mönnum sé hollast að hlýða Trump, annars verði þeim velt úr sessi.
Þetta eru skilaboð sem Trump hefur áður sent Repúblikönum. Það gerði hann sérstaklega með því að bola úr flokknum öllum þeim Repúblikönum sem greiddu atkvæði með því að ákæra hann fyrir embættisbrot á fyrra kjörtímabili hans.
Samkvæmt AP fréttaveitunni er staðan í kjördæmastríði þessu á þann veg að Repúblikanar telja sig hafa grætt þrettán þingsæti á kostnað Demókrata og Demókratar telja sig hafa grætt tíu sæti á kostnað Repúblikana. Hvort það raungerist í kosningunum í nóvember er svo annað mál.
Á undanförnum dögum hafa Repúblikanar víða um Bandaríkin lagt mikið kapp á að breyta kjördæmum og í sumum tilfellum á það við ríki þar sem forvöl eru þegar hafin.
Í Louisiana hafa Repúblikanar hætt við forvöl til að gefa ríkisþingmönnum tíma til að teikna upp ný kjördæmi. Svipaða sögu er að segja frá Alabama, þar sem unnið er að frumvarpi um að stöðva kosningarnar, teikna ný kjördæmi og byrja upp á nýtt. Repúblikanar í Suður-Karólínu eru einnig byrjaðir að teikna ný kjördæmi, að áeggjan Trumps.
Í Tennessee er til umræðu frumvarp um ný kjördæmi, þar sem Repúblikanar sjá fyrir sér að koma alfarið í veg fyrir að Demókrati þaðan verði kosinn á þing. Frumvarpið fór í fyrstu umræðu á miðvikudag þar sem nokkuð var um mótmæli, eins og sjá má í meðfylgjandi myndbandi.
Repúblikanar sjá einnig fyrir sér breytingar í Suður-Karólínu, Kansas og jafnvel víðar.
Áhersla Trumps og hans bandamanna á að refsa meintum andstæðingum hans innan Repúblikanaflokksins gæti, samkvæmt AP fréttaveitunni, komið niður á flokknum í þingkosningunum í nóvember.
Fúlgum fjár hefur verið varið í þessi forvöl, auk annarra, og er útlit fyrir að þessi barátta muni halda áfram í fleiri ríkjum og ekki eingöngu fyrir þing tiltekinna ríkja heldur einnig gegn þingmönnum í fulltrúadeildinni, eins og Thomas Massie, og í öldungadeildinni, eins og Bill Cassidy frá Louisiana.
Þetta er peningur sem Repúblikanar eru að verja í baráttu um þingsæti sem þeir eru þegar með og eru mjög líklegir til að halda áfram eftir kosningarnar.
Innan Repúblikanaflokksins eru menn sagðir hafa áhyggjur af því að of mikill tími og of miklir peningar fari til spillis vegna þessarar viðleitni til að refsa andstæðingum Trumps.