Sveindís Jane Jónsdóttir hefur þurft að draga sig úr landsliðshópi Íslands fyrir komandi leiki gegn Úkraínu og heimsmeisturum Spánar í undankeppni HM 2027 vegna meiðsla.
Ljóst er að um mikið áfall er að ræða fyrir íslenska landsliðið en Sveindís er einn af betri leikmönnum liðsins og hefur verið það undanfarin ár.
Hennar verður sárt saknað í leikjunum tveimur en leiknum gegn Úkraínu á útivelli er stillt upp sem algjörum úrslitaleik upp á þriðja sætið í riðlinum að gera sem myndi þýða hagstæðari leið í gegnum umspil fyrir HM næsta árs.
Inn í landsliðshópinn í stað Sveindísar kemur Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir leikmaður Breiðabliks. Hrafnhildur hefur farið afar vel af stað í Bestu deildinni á tímabilinu og er markahæsti leikmaður deildarinnar ásamt Alison Grace Lowrey og Sigríði Theódóru Guðmundsdóttur með fjögur mörk í sex leikjum.
Þegar að landsliðshópur Íslands var opinberaður í síðustu viku var ljóst að tvísýnt yrði með þátttöku Sveindísar í verkefninu en hún hafði þá ekki spilað undanfarna leiki með Angel City í Bandaríkjunum.
Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari Íslands ræddi þá mögulega fjarveru hennar í viðtali við íþróttadeild Sýnar:
„Hún er lykilleikmaður. Við förum ekki í grafgötur með það. Hún skiptir okkur miklu máli. En við þurfum þá bara að leysa það. Við höfum gert það áður og náðum í ágætis úrslit þá. Við þurfum bara að takast á við það með opnum hug og með jákvæðni. Við þurfum ekkert að óttast það en auðvitað er hún lykilleikmaður og skiptir okkur alltaf máli.“
Fyrir komandi verkefni er Ísland í 3.sæti síns riðils með þrjú stig, þremur stigum meira en Úkraína sem vermir botnsæti riðilsins. Með sigri gegn Úkraínu í Póllandi þann 5.júní næstkomandi tryggir Ísland sér þriðja sæti riðilsins og þar með hagstæðari leið í umspili fyrir HM næsta árs.
Nokkrum dögum eftir leik Íslands og Úkraínu taka Stelpurnar okkar á móti heimsmeisturum Spánar hér heima á Laugardalsvelli.