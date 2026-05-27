Bíður lengur eftir fyrsta landsleiknum eftir slæm tíðindi Aron Guðmundsson skrifar 27. maí 2026 09:32 Viktor Bjarki skaust fram á sjónarsviðið með FC Kaupmannahöfn á nýafstöðnu tímabili. Það stefndi allt í að hann myndi spila sinn fyrsta landsleik um komandi helgi en meiðsli settu strik í reikninginn Vísir/Bjarni Hinn sautján ára gamli Viktor Bjarki Daðason stimplaði sig inn af krafti á nýafstöðnu tímabili í atvinnumennskunni sem reyndist liði hans þó afar erfitt. Íslendingurinn ungi þurfti síðan að bíta í það súra verða snuðaður um sinn fyrsta landsleik eftir að hafa meiðst í lokaleik tímabilsins. Eftir langt og strangt en afar viðburðaríkt tímabil, það fyrsta sem leikmaður í aðalliði FC Kaupmannahafnar, er Viktor Bjarki nú mættur heim til Íslands í frí. Með öllu réttu ætti hann að vera mættur til Japans með íslenska landsliðinu og að fara spila sinn fyrsta A-landsleik en meiðsli, sem ungstirnið varð fyrir í lokaleiknum í Danmörku settu strik í reikninginn. „Ég meiddist í síðasta leik aftan í læri. Ég gæti verið betri en er bara fínn. Ég set allan þungann aftan á lærið í leik gegn Bröndby og lærvöðvinn rifnar aðeins. Svona er þetta bara í fótboltanum,“ segir Viktor Bjarki í samtali við íþróttadeild Sýnar og verður hann frá í um 10-12 vikur vegna meiðslanna. Svekkelsið mikið þar sem Viktor hafði verið kallaður í íslenska landsliðið fyrir komandi verkefni liðsins gegn Japan. Drengurinn sautján ára gamli þarf því að bíða lengur eftir sínum fyrsta A-landsleik. Svekkelsið töluvert. „Já auðvitað. Stórt verkefni. Fyrsta landsliðsverkefnið mitt með A-landsliðinu. Það hefði verið stórt. Hefði verið gaman. Ég fæ vonandi önnur tækifæri og kem bara sterkari til baka. Ég hef aldrei farið til Japan. Hefði verið geggjað að fara til Tókýó. Ég bíð bara spenntur eftir því sem tekur við í framhaldinu.“ Fengu að heyra það Tímabilið nýafstaðna í Kaupmannahöfn var eftirminnilegt og gott fyrir Viktor Bjarki sem tókst að heilla, meðal annars í Meistaradeild Evrópu, en á heildina litið var það samt mjög erfitt fyrri FC Kaupmannahöfn sem endaði í neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar og vann ekki titil eftir að hafa tapað bikarúrslitaleik gegn Midtjylland. „Komandi inn í liðið sem nýr og ungur leikmaður sem var að vonast eftir því og búast við því að vinna allt það sem í boði var. Svona gerðist þetta bara núna.“ Stuðningsmennirnir skiljanlega ekki sáttir með gengið. „Nei auðvitað ekki. Bara eins og þeir eiga að vera. Þetta var ekki samkvæmt þeim standard sem settur er hjá FC Kaupmannahöfn. Þeir voru ekki ánægðir og maður fékk skít. Við komum bara sterkari til baka og gefum þeim gott tímabil á næsta tímabili. Ég held að við séum leikmennina og getuna til þess. Þetta var bara eitt tímabil núna þar sem að við vorum ekki nógu góðir og þurfum bara að taka okkur saman og koma betri inn í næsta tímabil.“ Fótboltinn óútreiknanlegur Viktor þó sáttur með sjálfan sig. Hann kom að tólf mörkum á nýafstöðnu tímabili, skoraði meðal annars þrjú í Meistaradeild Evrópu og eitt þeirra gegn Barcelona á Nývangi. Kastljósið beindist að Íslendingnum unga sem sér fyrir sér að halda áfram að spila með FC Kaupmannahöfn. Samningur hans við félagið rennur út árið 2028. „Já það er planið en svo veit maður aldrei hvað gerist í fótboltanum. Ég elska FC Kaupmannahöfn og geri allt fyrir FCK á meðan að ég er þarna. Svo sjáum við bara til hvernig framtíðin verður.“ Viktor Bjarki skoraði einstaklega snoturt mark. FCK Finnurðu fyrir miklum áhuga á þínum kröftum annars staðar frá? „Ég veit persónulega ekkert mikið um það. Læt umboðsmann minn um þessi mál en auðvitað finnur maður fyrir einhverri athygli utan frá. Það er bara venjulegt en ég pæli ekkert í því.“ Telurðu að það sé möguleiki á því að þú færir þig um set fyrir næsta tímabil? „Ég veit það ekki. Við sjáum bara hvernig fótboltinn er. Framtíðin er. En ég geri allt fyrir FC Kaupmannahöfn núna. Spila með FCK og er stoltur af því að vera leikmaður FCK. Hlakka til komandi tímabils.“ Danski boltinn Landslið karla í fótbolta KSÍ Fótbolti Mest lesið Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz Enski boltinn Dagur fékk háa sekt fyrir reiðilesturinn á EM Handbolti Sjáðu listir Valdimars, vítið sem enginn bað um og rauða spjaldið Íslenski boltinn Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Íslenski boltinn Sveindís ekki með í mikilvægum leikjum Íslands Fótbolti Tveir handteknir grunaðir um að vera í glæpagengi sem herjar á íþróttafólk Sport HM-hetja mun stýra Alberti Fótbolti Bíður lengur eftir fyrsta landsleiknum eftir slæm tíðindi Fótbolti Rodri ekki meira með KA í ár Íslenski boltinn „Þegar gengur vel þá tekurðu aðeins á loft“ Fótbolti Fleiri fréttir Tottenham leitar að rót meiðslavandans Bíður lengur eftir fyrsta landsleiknum eftir slæm tíðindi Nuno verður áfram stjóri West Ham Sveindís ekki með í mikilvægum leikjum Íslands Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn Sjáðu listir Valdimars, vítið sem enginn bað um og rauða spjaldið Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz Risafréttir af Putellas fyrir Reykjavíkurför HM-hetja mun stýra Alberti „Restin var bara ekki með“ „Þegar gengur vel þá tekurðu aðeins á loft“ Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Brynjar Ingi sigldi öruggu sæti í höfn Rodri ekki meira með KA í ár Sædís skoraði og ótrúleg ferna liðsfélaga Hildar Uppgjörið: KR - Valur 3-1 | KR-ingar aftur á sigurbraut City að vinna United í slagnum um Anderson Stoðsending Bruno staðfest og metið í hans eigu Öll mörkin úr Bestu deildinni: Sjáðu meistaraverk Jankó og endurkomu FH „Ætla að vona að við lærum af þessum leik“ Bæði lið í svörtu og rauðu: „Þetta er fáránlegt, við sjáum ekkert hver er hvað“ Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund Allegri líklegastur til að taka við af Conte Mikið álag á Messi en ekki alvarleg meiðsli Dembélé tapaði atkvæðagreiðslu en var samt verðlaunaður Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Íranska liðið spilar í Bandaríkjunum en þarf að gista í Mexíkó Þjálfari ÍBV vill VAR á Íslandi eftir „ólöglegt“ mark United bætti sig mest en Liverpool hrakaði Sjá meira