Bíður lengur eftir fyrsta lands­leiknum eftir slæm tíðindi

Aron Guðmundsson skrifar
Viktor Bjarki skaust fram á sjónarsviðið með FC Kaupmannahöfn á nýafstöðnu tímabili. Það stefndi allt í að hann myndi spila sinn fyrsta landsleik um komandi helgi en meiðsli settu strik í reikninginn
Hinn sau­tján ára gamli Viktor Bjarki Daða­son stimplaði sig inn af krafti á nýaf­stöðnu tíma­bili í at­vinnu­mennskunni sem reyndist liði hans þó afar erfitt. Ís­lendingurinn ungi þurfti síðan að bíta í það súra verða snuðaður um sinn fyrsta lands­leik eftir að hafa meiðst í loka­leik tíma­bilsins.

Eftir langt og strangt en afar viðburðaríkt tíma­bil, það fyrsta sem leik­maður í aðalliði FC Kaup­manna­hafnar, er Viktor Bjarki nú mættur heim til Ís­lands í frí. Með öllu réttu ætti hann að vera mættur til Japans með ís­lenska lands­liðinu og að fara spila sinn fyrsta A-lands­leik en meiðsli, sem ungstirnið varð fyrir í loka­leiknum í Dan­mörku settu strik í reikninginn.

„Ég meiddist í síðasta leik aftan í læri. Ég gæti verið betri en er bara fínn. Ég set allan þungann aftan á lærið í leik gegn Brönd­by og lær­vöðvinn rifnar aðeins. Svona er þetta bara í fót­boltanum,“ segir Viktor Bjarki í sam­tali við íþrótta­deild Sýnar og verður hann frá í um 10-12 vikur vegna meiðslanna.

Svekk­elsið mikið þar sem Viktor hafði verið kallaður í ís­lenska lands­liðið fyrir komandi verk­efni liðsins gegn Japan. Drengurinn sau­tján ára gamli þarf því að bíða lengur eftir sínum fyrsta A-lands­leik. Svekk­elsið tölu­vert.

„Já auðvitað. Stórt verk­efni. Fyrsta lands­liðs­verk­efnið mitt með A-lands­liðinu. Það hefði verið stórt. Hefði verið gaman. Ég fæ vonandi önnur tækifæri og kem bara sterkari til baka. Ég hef aldrei farið til Japan. Hefði verið geggjað að fara til Tókýó. Ég bíð bara spenntur eftir því sem tekur við í fram­haldinu.“

Fengu að heyra það

Tíma­bilið nýaf­staðna í Kaup­manna­höfn var eftir­minni­legt og gott fyrir Viktor Bjarki sem tókst að heilla, meðal annars í Meistara­deild Evrópu, en á heildina litið var það samt mjög erfitt fyrri FC Kaup­manna­höfn sem endaði í neðri hluta dönsku úr­vals­deildarinnar og vann ekki titil eftir að hafa tapað bikarúrslitaleik gegn Midtjylland.

„Komandi inn í liðið sem nýr og ungur leik­maður sem var að vonast eftir því og búast við því að vinna allt það sem í boði var. Svona gerðist þetta bara núna.“

Stuðnings­mennirnir skiljan­lega ekki sáttir með gengið.

„Nei auðvitað ekki. Bara eins og þeir eiga að vera. Þetta var ekki sam­kvæmt þeim standard sem settur er hjá FC Kaup­manna­höfn. Þeir voru ekki ánægðir og maður fékk skít. Við komum bara sterkari til baka og gefum þeim gott tíma­bil á næsta tíma­bili.

Ég held að við séum leik­mennina og getuna til þess. Þetta var bara eitt tíma­bil núna þar sem að við vorum ekki nógu góðir og þurfum bara að taka okkur saman og koma betri inn í næsta tíma­bil.“

Fótboltinn óútreiknanlegur

Viktor þó sáttur með sjálfan sig. Hann kom að tólf mörkum á nýaf­stöðnu tíma­bili, skoraði meðal annars þrjú í Meistara­deild Evrópu og eitt þeirra gegn Barcelona á Nývangi. Kastljósið beindist að Ís­lendingnum unga sem sér fyrir sér að halda áfram að spila með FC Kaup­manna­höfn. Samningur hans við félagið rennur út árið 2028.

„Já það er planið en svo veit maður aldrei hvað gerist í fót­boltanum. Ég elska FC Kaup­manna­höfn og geri allt fyrir FCK á meðan að ég er þarna. Svo sjáum við bara til hvernig framtíðin verður.“

Viktor Bjarki skoraði einstaklega snoturt mark. FCK

Finnurðu fyrir miklum áhuga á þínum kröftum annars staðar frá?

„Ég veit persónu­lega ekkert mikið um það. Læt um­boðs­mann minn um þessi mál en auðvitað finnur maður fyrir ein­hverri at­hygli utan frá. Það er bara venju­legt en ég pæli ekkert í því.“

Telurðu að það sé mögu­leiki á því að þú færir þig um set fyrir næsta tíma­bil?

„Ég veit það ekki. Við sjáum bara hvernig fót­boltinn er. Framtíðin er. En ég geri allt fyrir FC Kaup­manna­höfn núna. Spila með FCK og er stoltur af því að vera leik­maður FCK. Hlakka til komandi tíma­bils.“

