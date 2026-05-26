HM-hetja mun stýra Alberti Sindri Sverrisson skrifar 26. maí 2026 22:17 Fabio Grosso virðist vera að taka við Fiorentina. Getty/Luca Amedeo Bizzarri Allt útlit er fyrir að Fabio Grosso verði næsti þjálfari ítalska knattspyrnuliðsins Fiorentina og þar með þjálfari landsliðsmannsins Alberts Guðmundssonar. Félagaskiptafréttamaðurinn Fabrizio Romano segir að munnlegt samkomulag sé nánast í höfn um að Grosso verði aðalþjálfari Fiorentina til næstu tveggja ára. Verið sé að vinna í smáatriðum áður en hægt verði að skrifa undir samninga. 🚨🟣 Fiorentina are closing in on verbal agreement with Fabio Grosso as next head coach.Two year contract almost agreed, details yet to be sorted ahead of deal done. ⚜️🇮🇹 pic.twitter.com/iarc7wasNJ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026 Framkvæmdastjóri Sassuolo, liðsins sem Grosso hefur stýrt síðustu tvö tímabil, hefur þegar staðfest við Sky á Ítalíu að hann búist ekki við að þjálfarinn haldi áfram. Paolo Vanoli tók við Fiorentina í nóvember og gerði við hann samning sem gilti til loka leiktíðarinnar. Þó að hann hafi séð til þess að Fiorentina bjargaði sér frá falli þá virðist tími hans ekki verða lengri með liðinu. Albert er samningsbundinn Fiorentina til sumarsins 2029 og fær nú ef að líkum lætur mikla HM-hetju sem þjálfara. Vinstri bakvörðurinn Grosso skoraði nefnilega ógleymanlegt sigurmark gegn Þjóðverjum í undanúrslitum HM 2006 og svo úr vítinu sem tryggði Ítalíu heimsmeistaratitilinn með sigri gegn Frakklandi í vítaspyrnukeppni. Hann hóf þjálfaraferilinn með unglingalið Juventus árið 2014 og hefur svo þjálfað á Ítalíu og í Sviss en einnig lið Lyon í Frakklandi í skamman tíma haustið 2023. Honum hefur hins vegar gengið vel með Sassuolo og kom liðinu upp úr B-deild á fyrsta tímabili og endaði svo með það í 11. sæti A-deildar á nýafstöðnu tímabili.