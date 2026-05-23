For­eldrar megi anda djúpt ofan í maga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Myndskeið af þriðja flokks leik Stjörnunnar í fótbolta hefur vakið spurningar um áherslur í yngri flokka þjálfun og hlutverk þjálfara. Aðjunkt við Háskólann í Reykjavík segir gagnrýni full harða.

Sjaldan hefur einn leikur í þriðja flokki í fótbolta borið eins mikið á góma og sá milli Stjörnunnar og Fjölnis á dögunum. Fjölnir vann 7-1 þar sem sérkennileg staða markvarðar Stjörnunnar vakti athygli.

Myndband úr leiknum vakti mikla athygli og vakti hörð viðbrögð, til að mynda í hlaðvarpinu Þungavigtinni.

Dr. Sveinn Þorgeirsson, aðjunkt við íþróttafræðideild HR, tekur til varna fyrir þjálfara Stjörnunnar.

„Mér finnst að við eigum að setja starfsemi barna og unglinga í sérstakt samhengi. Þar eigum við að búa til jákvætt uppeldislegt umhverfi fyrir börnin. Við eigum ekki að vera of einbeitt á hver úrslitin eru. Það á að bíða seinni tíma, við eigum að ræða það í tengslum við meistaraflokkana,“ segir Sveinn í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöld.

„Í starfsemi barna og unglinga eigum við að búa til umhverfi fyrir tilraunir og að reyna á okkur og gera okkar besta, sem ég efast ekki um að leikmenn í þessum leik hafi verið að gera,“

„Við þurfum að standa vörð um það í okkar samfélagi og umhverfi í íþróttunum að bæði þjálfarar og leikmenn hafi rými til að prófa nýja hluti. Stundum þarf að þenja mörkin til að kanna hvað er nýtt og fara inn á nýjar slóðir. Ef við setjum þetta í það ljós þá myndi ég hvetja til svona tilrauna,“ segir Sveinn.

Skiljanlegt að sé erfitt að horfa upp á þetta

Einhverjir foreldrar hafa hótað því að taka börn sín úr starfi Stjörnunnar vegna málsins. Eru þau að bregðast of harkalega við?

„Ég skil alveg tilfinninguna, að þetta er ekkert þægilegt. En ég hugsa að erfiðasta staðan sé að vera þjálfari og leikmaður inni á vellinum að takast á við þetta. Svo má minna sig á að þetta eru íþróttir, það er ekki allt eða ekkert og er ekki allt undir. Þetta á að vera uppbyggileg starfsemi,“

„Svo á endanum myndi ég byrja á því að ræða við strákana. Hvernig líður þeim eftir þetta? Þetta hefur örugglega verið erfitt, en mjög líklega lærdómsríkt líka. En ég held að í þessu, og reyndar í mörgum öðrum aðstæðum líka, mættum við foreldrar aðeins anda djúpt ofan í maga og hugsa hvað er stóra markmiðið í þessu,“ segir Sveinn.

