Lokanir í Hval­fjarðar­göngum um hvíta­sunnu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Í Hvalfjarðargöngunum er verið að skipta út ljósabúnaði og því er þeim lokað á nóttunni frá sunnudagskvöldi og til föstudagsmorguns.
Í Hvalfjarðargöngunum er verið að skipta út ljósabúnaði og því er þeim lokað á nóttunni frá sunnudagskvöldi og til föstudagsmorguns.

Löng helgi er fram undan á hvítasunnu og er helgin allajafna vinsæl helgi til ferðalaga. Vegagerðin bendir á á vefsíðu sinni á að lokanir verða í Hvalfjarðargöngum um helgina eins og síðustu helgar.

Göngin hafa verið lokuð á kvöldin og nóttunni síðustu vikurnar og verða það til 29. maí þar sem unnið er að endurnýjun ljósabúnaðar. Unnið er frá sunnudegi til föstudags.

Göngin verða því lokuð á sunnudagskvöld frá klukkan 21:30 til 06:00 og einnig á mánudag, frá 21:30 og til sex um morguninn. Vegfarendur á leið um göngin eru því hvattir til að vera fyrr á ferðinni ætli þeir ekki að aka Hvalfjörðinn.

Í tilkynningu Vegagerðarinnar er einnig bent á að í gangamunnum hefur hámarkshraði verið lækkaður í 50 km/klst. á um 500 metra köflum, frá gangamunnum að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og virða nýjar hraðatakmarkanir.

Fram kom í fréttum þegar tilkynnt var um lokunina að í Hvalfirði yrði meðan á lokun stendur meiri þjónusta.

Hvalfjarðargöng Samgöngumál Umferð Hvalfjarðarsveit

