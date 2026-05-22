Löng helgi er fram undan á hvítasunnu og er helgin allajafna vinsæl helgi til ferðalaga. Vegagerðin bendir á á vefsíðu sinni á að lokanir verða í Hvalfjarðargöngum um helgina eins og síðustu helgar.
Göngin hafa verið lokuð á kvöldin og nóttunni síðustu vikurnar og verða það til 29. maí þar sem unnið er að endurnýjun ljósabúnaðar. Unnið er frá sunnudegi til föstudags.
Göngin verða því lokuð á sunnudagskvöld frá klukkan 21:30 til 06:00 og einnig á mánudag, frá 21:30 og til sex um morguninn. Vegfarendur á leið um göngin eru því hvattir til að vera fyrr á ferðinni ætli þeir ekki að aka Hvalfjörðinn.
Í tilkynningu Vegagerðarinnar er einnig bent á að í gangamunnum hefur hámarkshraði verið lækkaður í 50 km/klst. á um 500 metra köflum, frá gangamunnum að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og virða nýjar hraðatakmarkanir.
Fram kom í fréttum þegar tilkynnt var um lokunina að í Hvalfirði yrði meðan á lokun stendur meiri þjónusta.
Hvalfjarðargöngin verða lokuð sex daga vikunnar frá klukkan hálf tíu á kvöldin til klukkan sex á morgnana í rúmar sjö vikur. Lokunin hefst næsta þriðjudag, 7. apríl, en hún er vegna þess að það á að endurnýja lýsinguna í göngunum.