Sáttur eftir skrýtna daga: „Auðvitað er þetta truflandi“ Aron Guðmundsson skrifar 21. maí 2026 13:32 Lárus Orri Sigurðsson er þjálfari ÍA. Vísir/Einar Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, er sáttur með að lausn hafi fundist á markvarðavandræðum liðsins. Nýi maðurinn stendur á milli stanganna í kvöld gegn ÍBV og er hann hvattur til þess að vera óhræddur. ÍA fékk leyfi frá KSÍ til að kaupa markvörð, þó að félagaskiptaglugginn sé lokaður, eftir að aðalmarkvörður liðsins Árni Marínó Einarsson ristarbrotnaði á dögunum. Skagamenn hafa nú gengið frá kaupum á Jóni Sölva Símonarsyni frá Breiðabliki og skrifar hann undir þriggja ára samning á Akranesi. „Gríðarlega sáttur,“ segir Lárus Orri, þjálfari ÍA, í samtali við Vísi aðspurður um viðbrögð sín gagnvart því að markvarða vandræði liðsins séu úr sögunni. „Þetta eru búnir að vera skrýtnir dagar síðan að Árni Marínó brotnaði. Síðustu tveir sólarhringar hafa verið óvenjulegir og búið að vinna mikið og gott starf innan stjórnarinnar hjá okkur. Þetta er bara frábær lausn.“ Hefur það verið truflandi að hafa þessa stöðu hangandi yfir sér? „Jú auðvitað er þetta truflandi. En það hafa allir gert sitt besta í því að reyna láta þetta ekki trufla stöðuna sem upp var komin. Við höfum unnið í kringum þetta. En þetta er ekki góð staða til að vera í. Við höfum fundið góða lausn. Nú er það bara áfram gakk.“ Á að fara óhræddur inn Skagaliðið Hinn átján ára gamli Jón Sölvi þekkir vel til á Akranesi eftir að hafa verið á láni hjá ÍA á síðasta tímabili. Hann fer beint í byrjunarlið ÍA í leik kvöldsins gegn ÍBV í Bestu deildinni. „Mér lýst mjög vel á Jón Sölva. Við þekkjum hann vel, vitum hvað hann getur. Hann er gríðarlega öflugur markvörður. Hann er óreyndur en við viljum unga og efnilega leikmenn. Það eina sem við biðjum hann um að gera er að fara óhræddur í þetta og vera tilbúinn til þess að gera mistök. Við erum allir hundrað prósent á bak við hann. Vitum hvað hann getur.“ ÍA og ÍBV byrjuðu bæði tímabilið í Bestu deildinni illa. ÍA hefur aðeins náð að rétta úr kútnum, meðal annars með sigri gegn Þór á Akureyri í síðustu umferð en ÍBV hefur enn ekki landað sigri og vermir botnsæti deildarinnar. Lárus Orri býst þó við erfiðum leik. „Við höfum verið að skoða ÍBV og kannski ólíkt okkur segir öll tölfræði að þeir ættu að vera með fleiri stig en raun ber vitni. Eyjamenn eru með gott lið, spila flottan fótbolta, koma upp og pressa. Þetta verður mikilvægur leikur fyrir okkur. Við erum spenntir en gerum okkur líka grein fyrir því hvað er í vændum. Hörku barátta. Þetta hefur ekki alveg fallið fyrir ÍBV. Staða þeirra í deildinni segir ekki til um styrkleika liðsins.“ Leikur ÍA og ÍBV í Bestu deild karla í fótbolta hefst á ELKEM vellinum á Akranesi klukkan sex í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Besta deild karla ÍA Mest lesið Pirraður yfir því hvernig Baldur yfirgaf Stjörnuna Körfubolti Elvar Már óvænt til Tenerife út tímabilið Körfubolti Sáttur eftir skrýtna daga: „Auðvitað er þetta truflandi“ Íslenski boltinn Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Enski boltinn Þrír ættliðir Íslandsmeistara: „Nú þarftu fimm í viðbót til að ná mér“ Körfubolti Vilhjálmur Bretaprins fagnaði titlinum með Aston Villa Fótbolti ÍA fékk að kaupa markvörð og Jón Sölvi snýr aftur Íslenski boltinn Þjálfari Magdeburg sækist ekki eftir starfi Alfreðs Handbolti „Sérstaklega þegar þjálfarinn er ekki uppbyggilegri en þetta“ Íslenski boltinn Spilaði úrslitaleikinn puttabrotinn Fótbolti Fleiri fréttir Sáttur eftir skrýtna daga: „Auðvitað er þetta truflandi“ „Sérstaklega þegar þjálfarinn er ekki uppbyggilegri en þetta“ Sjáðu öll mörkin: Hrafnhildur Ása og Sigríður í ham ÍA fékk að kaupa markvörð og Jón Sölvi snýr aftur „Við erum í nútímalýðræðisfélagi“ „Hefðu átt að vera stærri úrslit“ Víkingur R. - Þróttur R. 1-4 | Sigríður á skotskónum í öruggum sigri Fyrirliði FH sleit krossband Sleit krossband, reif liðþófa og hlaut beinmar Mikill skellur fyrir Skagamenn sem leita á náðir KSÍ Styrktarleikur í Kópavogi: „Ofboðslega verðmætt og gefur okkur mikið“ Segir starf Jóhannesar ekki í hættu Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda „Þóttumst vita að við myndum ekki vinna hvern einasta leik“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 3-2 | Dramatískur endurkomusigur hjá Valsmönnum Uppgjörið: FH - KA 1-2 | Dalur FH-inga dýpkar Uppgjör: Þór Ak. - ÍA 1-2 | Lárus sótti sigur í Þorpið Töluverðar tafir vegna stórfurðulegs atviks í Krikanum Uppgjörið: KR - Fram 2-2 | Gestirnir jöfnuðu á síðustu stundu Keflavík - Stjarnan 1-1| Stjarnan slapp með stig frá Keflavík í skemmtilegum leik Glæsimark fyrirliðans kveikti í endurkomu Vestra „Við munum standa þétt við bakið á Ingvari“ Uppgjörið: Þróttur R. - Breiðablik 3-2 | Þróttarar slógu bikarmeistarana úr leik Dregið í Mjólkurbikarnum: Stjarnan og FH mæta nýliðunum „Þess vegna líður okkur svona vel í Laugardalnum“ Eyjakonur og Austfirðingar flugu áfram í átta liða úrslit Bríet treður upp á stórleiknum Víkingar áfram eftir framlengda spennu Bikarævintýri Reyknesinga og Garðbæinga „Ég tek fulla ábyrgð“ Sjá meira