Emiliano Martinez, markmaður Aston Villa, spilaði puttabrotinn í sigri liðsins í úrslitaleik Evrópudeildarinnar á móti Freiburg sem fór fram í gærkvöldi.
Í upphitun fyrir úrslitaleikinn lenti Martinez í því óhappi að brjóta á sér puttann. „Ég hef aldrei brotið á mér puttann áður. Alltaf þegar ég ætlaði að grípa boltann fór hann í hina áttina,“ sagði Martinez feginn í viðtali við BBC.
Markmaðurinn þurfti ekki að gera mikið í leiknum þar sem Aston Villa var mun sterkari aðilinn í góðum 3-0 sigri. Samt þurfti Martinez að verja tvisvar og gerði það vel.
Argentínska landsliðið vonar að þetta séu ekki alvarleg meiðsl þar sem stutt er í heimsmeistaramótið og Martinez er lykilleikmaður liðsins.
Martinez hefur gengið vel í úrslitaleikjum en hann hefur unnið alla úrslitaleiki sem hann hefur keppt í. Hann sigraði í úrslitaleik F.A. bikarsins með Arsenal, í úrslitaleik HM og í tveimur úrslitaleikjum Suður-Ameríku bikarsins með Argentínu og nú úrslitaleik Evrópudeildarinnar með Aston Villa.
Þetta er fyrsti stóri titill Aston Villa í yfir 30 ár og 44 ár eru síðan þeir unnu titil í Evrópu.
Vilhjálmur Bretaprins lét sig ekki vanta þegar Aston Villa spilaði úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Freiburg og fagnaði manna mest þegar sigurinn var í höfn.
Sigur Aston Villa í Evrópudeildinni í fótbolta hefur ansi áhugaverð áhrif á lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á sunnudaginn. Þar ræðst hvort það verða fimm eða sex ensk lið í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð.