Ægir sló KA út og bikarmeistararnir flengdir

Lengjudeildarlið Ægis vann 2-1 sigur á KA á Akureyri í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. Grótta fleygði bikarmeisturum Vestra úr keppni.
Harley Willard kom Ægi yfir á Akureyri eftir 17 mínútna leik í dag, en hann varð bikarmeistari með KA árið 2024. Nikola Kristinn Stojanovic skoraði annað mark Ægis sjö mínútum síðar áður en Jakob Héðinn Róbertsson minnkaði muninn þegar um hálftími var liðinn.
Meira var ekki skorað þrátt fyrir stífa pressu KA í síðari hálfleik. Ægir vann leikinn 2-1 og fer í átta liða úrslit bikarsins.
Sömuleiðis fer Grótta í 8-liða úrslit eftir sigur á ríkjandi bikarmeisturum Vestra á Ísafirði. Leiknum lauk 4-0 þökk sé mörkum Gríms Inga Jakobssonar, Björgvins Brima Andréssonar og tveimur frá Tristani Frey Ingólfssyni.
Daniel Badu, þjálfara Vestra, var þá vísað upp í stúku í leikhléi.
Bikarmeistarar síðustu tveggja ára eru því úr leik í bikarnum.
