Deila á Bandaríkjaforseta fyrir að dansa á gröf rannsakanda Kjartan Kjartansson skrifar 23. mars 2026 14:33 Donald Trump hafði persónulega óbeit á Robert Mueller, fyrrverandi forstjóra FBI og sérstaks rannsakanda dómsmálaráðuneytisins sem rannsakaði Rússatengsl Trump. Forsetinn fagnaði andláti Mueller á samfélagsmiðli um helgina. Vísir/Getty Bandaríkjaforseti sætir harðri gagnrýni fyrir að fagna andláti fyrrverandi forstjóra alríkislögreglunnar sem stýrði rannsókn á tengslum forsetaframboðs hans við Rússa árið 2016. Robert Mueller, sem stýrði alríkislögreglunni FBI í eftirleik hryðjuverkaárásanna 11. september árið 2011, lést á föstudag, 81 árs að aldri. Hann komst í ónáð hjá Trump eftir að hann tók að sér að stýra rannsókn dómsmálaráðuneytisins á tengslum framboðsins við rússnesk stjórnvöld sem sérstakur rannsakandi þess. „Robert Mueller var að deyja. Gott, ég er ánægður með að hann sé dauður. Hann getur ekki lengur sært saklaust fólk,“ skrifaði Trump í færslu á eigin samfélagsmiðli á laugardag. Skjáskot af færslu Trump á Truth Social 21. mars árið 2026 Fjölmargir demókratar hafa atyrt forsetann fyrir smekkleysið og meinfýsnina. Hann sé ekki hæfur til að gegna embætti. Bandarískum fjölmiðlum tókst jafnvel að fánn að minnsta kosti einn þingmann Repúblikanaflokksins til þess að viðurkenna að ummæli forsetans væru ekki við hæfi. „Mikill meirihluti Bandaríkjamanna vill eitthvað betra en þetta,“ sagði Don Bacon, fulltrúadeildarþingmaður flokksins frá Nebraska sem taldi ummæli Trump „ókristileg“ við blaðið Politico. Refsuðu þeim sem töluðu illa um Kirk Skammt er liðið frá því að Trump og repúblikanar beittu sér af hörku gegn hverjum þeim sem hallmælti Charlie Kirk, áhrifavaldi af hægri væng bandarískra stjórnmála, eftir að hann var ráðinn af dögum í haust. Talið er að í það minnsta hundruð manna víðsvegar um Bandaríkin hafi verið reknir eða þeim refsað fyrir að tjá sig um Kirk með hætti sem fór fyrir brjóstið á repúblikönum. Þá var Trump sjálfur gagnrýndur fyrir að láta morðið á Rob Reiner, ástsælum Hollywood-leikstjóra, í desember snúast um hann sjálfan. Fór forsetinn háðulegum orðum um Reiner og tengdi morðið við andúð leikstjórans á honum. Hreinsaði Trump ekki af sök Trump hefur ítrekað haldið því fram í gengum tíðina að rannsókn Mueller á ætluðum tengslum framboðs hans við Rússa hafi hreinsað hann af allri sök. Í sömu andrá hefur hann fullyrt að rannsóknin sjálf hefði verið „nornaveiðar“ sem byggðu á „gabbi“ um að Rússar hefðu reynt að hafa afskipti af forsetakosningunum árið 2016 með það fyrir augum að hjálpa Trump til sigurs. Engu að síður þrætti Mueller sjálfur sérstaklega fyrir það að skýrslan hreinsaði Trump af sök, jafnvel þótt hann hefði verið afar tregur í taumi að ræða rannsókna sína efnislega við þingmenn eða almenning. Rannsóknarskýrsla Mueller leiddi í ljós að nánustu ráðgjafar Trump og ýmsir starfsmenn framboðsins hefðu átt í fjölda samskipta við útsendara Rússa í aðdraganda forsetakosninganna fyrir tíu árum. Þeir hefðu vænst þess að njóta góðs af tilraunum Rússa til afskipta af kosningunum. Niðurstaða Mueller var þó að ekki yrði sýnt fram á að framboðið hefði bókstaflega lagt á ráðin með rússneskum útsendurum. Þá lagði rannsakandinn ekki til að Trump yrði ákærður fyrir að reyna að hindra rannsóknina þar sem hann studdist við lögfræðiálit dómsmálaráðuneytisins um að ekki væri hægt að ákæra sitjandi forseta. Mueller var einnig afdráttarlaus, líkt og bandaríska leyniþjónustan hefur verið í heild, um að Rússar hafi sannarlega reynt að hafa áhrif á úrslit forsetakosninganna árið 2016 með ýmsum hætti, þar á meðal samfélagsmiðlaundirróðri. 