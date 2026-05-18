Guðmundur Árni hættir í pólitík: „Ég er enginn moðsuðumaður“ Jakob Bjarnar skrifar 18. maí 2026 14:46 Guðmundur Árni segir enga eftirspurn eftir sér og hann horfist óhikað í augu við þá staðreynd. vísir/vilhelm Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður Samfylkingarinnar og oddviti Hafnarfjarðar, hefur ákveðið að stíga til hliðar og hætta í pólitík. Hann gerir því skóna að nýr varaformaður flokksins verði valinn á næstunni á flokksráðsfundi. Segja má að Guðmundur Árni hafi reynst senuþjófur kosninganæturinnar en strax eftir að fyrstu tölur lágu fyrir í Hafnarfirði gaf hann það til kynna að hann myndi hugsa sinn gang. Og nú liggur þetta fyrir. „Ég er enginn moðsuðumaður,“ segir Guðmundur Árni í samtali við Vísi og það er sannarlega rétt. Hann mun ekki taka sæti í nýrri bæjarstjórn heldur eftirláta sætið varamanni flokksins, Árna Rúnari Þorvaldssyni. Árni Rúnar var í þriðja sæti en náði ekki kjöri, Samfylkingin náði aðeins tveimur mönnum og var langt frá markmiðum sínum. „Öllum er mörkuð stund og nú er minn tími kominn,“ segir Guðmundur Árni sem á að baki litríkan stjórnmálaferil og er fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði með meiru. „Ég hef unnið marga góða sigra í Hafnarfirði. Kom aftur eftir sextán ára hlé, sem sendiherra úti í heimi. Það gekk vel fyrir fjórum árum en nú afleitlega.“ Framsóknarflokkurinn í Hafnarfirði á þvílíku flugi Guðmundur Árni frýjar sig ekki ábyrgð á stöðunni: „Ég ber ábyrgð á því. Ekki flokkurinn, ekki fólkið mitt sem barðist eins og ljón. En þetta er eins og í lífinu sjálfu, þar gengur á ýmsu. Þetta er mér að kenna og ég stíg frá borði. Það er hreinlega ekki eftirspurn eftir mér lengur. Og þá snýr maður sér að öðru. Kannski golfi? Þó að ég geti ekki neitt.“ Guðmundur Árni segir fjölmargar skýringar á þessu slaka gengi en hann horfi fyrst og fremst á Hafnarfjörð hvað sig varði. Það hafi verið ákall frá hægri. „Framsóknarflokkurinn var á þvílíku flugi og tekur augljóslega atkvæði frá okkur. Og Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn. Þetta er ákall um að þessi meirihluti haldi áfram.“ Enginn kemst í hálfkvisti við Kristrúnu Guðmundur veltir því fyrir sér hvort í þessu gengi felist ákall á landsvísu. „Við verðum að hugsa okkar gang. Stundum gerist það í pólitíkinni að í niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum felist óbein skilaboð til landstjórnarinnar. Fylgi flokksins hefði mátt vera meira. Sums staðar er þó ljós að finna.“ Guðmundur Árni segir að ekki séu alltaf jólin í pólitíkinni.vísir/vilhelm Varaformaðurinn vill láta það koma skýrt fram að hann hefur látið Kristrúnu Frostadóttur formann Samfylkingarinnar vita hug sinn. „Hún er langsterkasti stjórnmálaleiðtogi sem þjóðin á. Hún ber af í samanburði við aðra stjórnmálaleiðtoga. Að hennar beiðni tók ég mér að verða varaformaður þegar hún tók við flokknum. Ég vildi leggja henni gott lið, hún ung kona og ég gamall hundur. Við höfum unnið saman sem einn maður.“ Eyðir ekki orðum í „kvak“ Ingibjargar Sólrúnar En nú hyggst Guðmundur Árni láta gott heita á þeim vettvangi líka. Hann telur að nú þurfi að yngja upp í forystunni og nýr varaformaður verði kjörinn á næstu mánuðum þegar Samfylkingin heldur flokksstjórnarfund. „Vaskan mann eða konu sér við hlið. Þetta er allt gert í góðu. Ég kveð þetta svið algjörlega ósár og ber engan kala í brjósti. Ég hef eignast fjölda vina úr öllum flokkum á langri vegferð og ég hefði aldrei viljað hafa þetta öðruvísi. En þetta er upp og niður í pólitíkinni. Það eru ekki alltaf jólin.“ Spurður út í afsökunarbeiðni Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, sem lét hráslagalega athugasemd falla á kosninganótt, segist Guðmundur Árni hafa fengið skilaboð frá henni á Messenger. „Ég eyði ekki orðu á svona kvak,“ segir Guðmundur Árni og snýr sér umsvifalaust að öðrum þarfari hlutum: „Almennt talað er ég á góðu lífi, bjartur og glaður. Það mun birta upp um síðir og jafnaðarmenn munu alltaf ná vopnum sínum á ný. Ég verð í baklandinu áfram og mun áfram leggja hönd á plóg.