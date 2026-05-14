Fylkir fagnaði 5-0 sigri gegn FH í sextán liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Með öðrum orðum tók Heimir Guðjónsson sína gömlu lærisveina í bakaríið. Máni Austmann Hilmarsson skoraði þrennu, Dagur Traustason og Hlynur Sævar Jónsson komust einnig á blað.
Fylkir var komið með þriggja marka forystu eftir 23 mínútur gegn algjörlega vonlausu FH liði.
Fylkismenn skoruðu síðan tvö mörk snemma í seinni hálfleik og virtust ætla að gera sigurinn enn stærri. Þeir gerðu það hins vegar ekki, enda engin sérstök ástæða til.
FH var algjörlega heillum horfið, liðið beið eftir því að leikurinn væri búinn og þakkaði kærlega fyrir það að dómarinn bætti aðeins sextán sekúndum við venjulegan leiktíma.
Eftir ágætis úrslit í síðustu umferð í deildinni gæti FH verið að hefja nýja taphrinu undir stjórn Jóhannes Karls Guðjónssonar.
Fylkir hefur hins vegar unnið þrjá af fyrstu fjórum leikjum tímabilsins í öllum keppnum og verður meðal liða í pottinum þegar dregið verður í átta liða úrslit Mjólkurbikarsins.
