Bestu deildar lið ÍA lenti í vandræðum með Lengjudeildarlið Grindavíkur en vann samanlagt 7-6 eftir vítakeppni í átta liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Fyrrum hetjan Gunnleifur Orri Gunnleifsson klikkaði á örlagastundu.
ÍA tók forystuna á 16. mínútu með marki Eriks Tobias Sandberg, sem skoraði með skalla eftir góða hornspyrnu frá Guðmundi Þórarinssyni.
Skagamenn héldu áfram að ógna og voru óheppnir að skora ekki annað mark fyrir hálfleik. Óheppnin hélt síðan áfram að elta þá í seinni hálfleik og meðal annars átti Markús Páll Ellertsson skot í þverslána.
Þvert gegn gangi leiksins tókst Grindavík að jafna á lokamínútu venjulegs leiktíma. Gunnleifur Orri Gunnleifsson var hetja Grindavíkur og skoraði gott mark sem sendi leikinn í framlengingu.
Orrahríð ÍA að marki Grindavíkur hélt áfram í framlengingunni en óvænt tókst gestunum að skora.
Aftur var það Gunnleifur Orri sem átti hlut í máli, í þetta sinn með sendingu sem skapaði færi fyrir Rafael Victor. Hann skaut í slána en Lárus Orri Ólafsson fylgdi eftir og skoraði.
Útlit var fyrir mjög svo óvæntan sigur Grindavíkur en Viktor Jónsson jafnaði leikinn fyrir ÍA á lokamínútu framlengingarinnar. Með skallamarki eftir stoðsendingu Hauks Andra Haraldssonar.
Liðin fóru því í vítaspyrnukeppni og voru bæði sparkviss í sínum spyrnum. Fyrir utan Gunnleif Orra Gunnleifsson sem klikkaði á annarri vítaspyrnu Grindavíkur.
Aðrir leikmenn skoruðu úr sínum spyrnum. Haukur Andri Haraldsson setti síðustu spyrnuna fyrir Skagamenn og kom þeim áfram í átta liða úrslit.