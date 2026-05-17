Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Upp­gjörið: ÍBV - Víkingur R. 0-2 | Víkingar reimdu markaskóna í síðari hálf­leik

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson í leik með Víkingi R. fyrr á tímabilinu.
Gylfi Þór Sigurðsson í leik með Víkingi R. fyrr á tímabilinu. Anton Brink/Vísir

Víkingur sigraði ÍBV 2-0 í sjöundu umferð Bestu deildar karla í dag í Vestmannaeyjum. Liðið tyllir sér á topp deildarinnar með sigrinum, í það minnsta um skamma stund þar sem KR eiga leik til góða.

Fyrri hálfleikur var afar bragðdaufur og hafði vindurinn töluverð áhrif á spilamennskuna. ÍBV byrjuðu með vindinn í bakið en náðu ekki að nýta sér það.

Óskar Borgþórsson braut ísinn með fyrsta marki leiksins eftir sex mínútur í síðari hálfleik. Þá gerði Elías Már Ómarsson afar vel og kom boltanum fyrir markið.

Stuttu síðar bætti Gylfi Þór Sigurðsson við seinna marki Víkinga eftir slæm mistök Ara i Haraldstovu í marki ÍBV. Ari átti þá spyrnu frá miðjum eigin vallarhelmingi sem endaði hjá Gylfa sem tók skotið af eigin vallarhelmingi í autt markið.

Víkingar sigldu sigrinum svo nokkuð örugglega heim og tylla sér á toppinn, en KR-ingar eiga leik til góða.

Atvik leiksins

Mark Gylfa af eigin vallarhelmingi en þetta er ekki fyrsta mark Gylfa á tímabilinu þar sem hann skorar úr langskoti utan af velli.

Stjörnur og skúrkar

Það er hægt að kalla Ara í Haraldstovu skúrk í öðru marki Víkinga. En þetta er ekki í fyrsta skipti líkt og hjá Gylfa á tímabilinu sem Ari er kominn langt út úr markinu og fær mark á sig langt utan af velli.

Óskar Borgþórsson með mark í dag og Elías Már með stoðsendingu.

Stemning og umgjörð

Það var blíðskapaveður í Eyjum en töluverður vindur. Örfáar hræður sátu í stúkunni, líklega vegna þess að hún var í skugga. Stuðningsmenn sátu því hinum megin á vellinum og víðsvegar í kringum völlinn til þess að njótar sólarinnar.

Dómarar

Fín vakt hjá dómurum leiksins sem leyfðu leiknum að flæða þokkalega og ekkert um vafaatriði.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið