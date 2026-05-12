Að mati sérfræðinga Stúkunnar er ÍA enn að leita að sínu einkenni sem lið. Miklar væntingar voru gerðar til Skagamanna fyrir tímabilið en þeir hafa aðeins unnið einn af fyrstu sex leikjum sínum í Bestu deild karla.
ÍA laut í lægra haldi fyrir nýliðum Keflavíkur, 1-3, á heimavelli á föstudaginn var. Skagamenn eru með fimm stig í 10. sæti Bestu deildarinnar.
Baldri Sigurðssyni líst ekki alveg nógu vel á stöðuna hjá ÍA.
„Þetta eru klárlega vonbrigði fyrir alla, og sérstaklega þá, að vera ekki með fleiri stig. Það sem mér finnst horfandi á þennan leik og horfandi á fleiri leiki hjá ÍA að þeir eru ekki enn búnir að finna flæðið sitt. Þetta er allt svo stirt. Við tókum eftir því að Lárus Orri [Sigurðsson, þjálfari ÍA] talaði um það að þeir hefðu mögulega mátt spila hraðar í fyrri hálfleik. Þeir voru miklu meira með boltann,“ sagði Baldur sem fór svo yfir breytingarnar sem ÍA hefur gert á milli leikja í sumar.
Honum fannst sóknarleikur Skagamanna gegn Keflvíkingum vera bitlítill og að þeir ættu eftir að finna réttu blönduna.
„Ef þú tekur þetta allt saman í eitt þá er eins og mönnum líði ekki alveg nógu vel. Þetta er leynikryddið sem þeir þurfa að finna. Hvernig ætlum við að hafa þetta þannig að öllum líði vel og fíli sig inni á vellinum? Það er það sem vantar,“ sagði Baldur.
Halldór Árnason segir að ÍA sé enn í leit að sínu einkenni eftir breytingar vetrarins.
„Þeir eru bara ennþá að leita að nýju DNA. Þeir eru bara pínu leikstílslausir eins og staðan er akkúrat núna. Á sama tíma í fyrra voru þeir með fleiri stig, mjög skýran leikstíl og skýrt Skaga-DNA. En með þessum nýju leikmönnum, og þeir sóttu frábæra leikmenn, eru þeir bara ennþá að leita að því hvernig þeir koma þeim í hlutverk,“ sagði Halldór.
„Þetta voru erfiðar aðstæður og allt það en þetta var mjög erfiður sóknarleikur hjá ÍA. Það er nokkrum sinnum sem menn eru bara að sparka boltanum út af og þetta var einhvern veginn mjög þungur dagur.“
Næsti leikur ÍA er gegn Grindavík í sextán liða úrslitum Mjólkurbikarsins annað kvöld. Næsti deildarleikur Skagamanna er á móti nýliðum Þórs á Akureyri á sunnudaginn.
