„Þetta er allt annað Fram-lið“

Halldór Árnason hrósaði liði Fram í hástert í nýjasta þætti Stúkunnar og sagði það gjörbreytt þrátt fyrir litlar breytingar á leikmannahópnum í vetur.
Framarar eru í 3. sæti Bestu deildar karla í fótbolta með þrettán stig eftir fyrstu sex leikina. Þeir unnu Val síðasta föstudag og hafa nú unnið þrjá leiki í röð því áður unnu þeir FH og ÍBV. Þetta er í fyrsta sinn frá því að Rúnar Kristinsson tók við Fram sem liðið vinnur þrjá leiki í röð og þá hafa Framarar raðað inn mörkum, eða skorað alls 18 í fyrstu sex leikjunum.
„Rúnar er búinn að gera vel síðustu tvö ár í að koma strúktúr á þetta. Hann fór með Framliðið í fimm manna vörn og lokaði fyrir lekann sem hafði verið á eigið mark. Svo vissi maður ekki hvort það yrði bara meira af því sama núna, því þeir gerðu ekki mikið á markaðnum. En þetta er allt annað Framlið,“ sagði Halldór en brot úr Stúkunni má sjá hér að neðan.
Halldór kvaðst afar hrifinn af því sem Fram hefur haft fram að færa í upphafi leiktíðar:
„Þeir eru komnir með mikið meira flæði sóknarlega. Menn taka sér skemmtilegar stöður. Menn í varnarlínunni taka sér óvenjulegar stöður; Halli, Kennie, Sigurjón, það er erfitt að eiga við þá. Þeir eru með frábæra miðjumenn, Atli er að koma vel inn í þetta, og svo eru þeir farnir að stíga mikið hærra í pressu,“ sagði Halldór á meðan að sýnd voru brot úr frábærri pressu Framara gegn Val:
„Þeir eru að hápressa Val og éta boltann af þeim aftur og aftur. Gerðu það virkilega vel. Þeir hápressuðu Val í 90 mínútur og Valsmenn komust ekki eitt né neitt. Ég hef ekki séð Val gera þetta fyrr í sumar en þeir mættu með þetta plan núna, að ætla að spila sig út úr vörninni, en þeir áttu ekki séns á móti mjög öflugri pressu Framara,“ sagði Halldór.