Viðar Örn settur í agabann

Viðar Örn Kjartansson er í tveggja leikja agabanni og spilaði þess vegna ekki með Selfossi gegn Hvíta Riddaranum um helgina.
Fótbolti.net vekur athygli á málinu og hafði samband við Óla Stefán Flóventsson, þjálfara Selfoss, sem staðfesti að Viðar Örn væri í tveggja leikja agabanni.
Hann hefði því ekki verið með í leiknum um helgina og myndi ekki spila með liðinu um næstu helgi gegn Kormáki/Hvöt.
Óli Stefán sagði um innanhúsmál að ræða og vildi ekki fara nánar út í málið en sagði það vera tekið föstum tökum innan félagsins.
„Ég ætla ekki að fara nánar út í persónuleg málefni leikmanna eða tengja þetta við hluti sem Viðar hefur áður rætt opinberlega. Ég vil þó segja að Viðar Örn hefur komið gríðarlega sterkur inn í okkar hóp, hækkað standard og gefið mikið af sér. Okkar fókus er einfaldlega að halda áfram þeirri vinnu og þeim gildum sem við höfum verið að byggja upp innan hópsins og nýta þau verkfæri meðal annars til að styðja okkar leikmenn í gegnum erfiða tíma," sagði Óli Stefán við Fótbolta.net.
Fyrr í vetur ræddi Viðar Örn opinskátt um baráttu sína við áfengis- og spilafíkn. Hann sagðist þá hafa tekið sig taki um mitt tímabil 2024 þegar hann var leikmaður KA og síðan leitað sér aðstoðar eftir tímabilið 2025 á meðferðarheimili.