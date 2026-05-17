Valur tryggði sér 3-2 sigur með marki á lokaandartökum leiksins þegar liðið fékk Breiðablik í heimsókn á N1-völlinn á Hlíðarenda í sjöundu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.
Sigurmark Vals kom með næstsíðustu snertingu leiksins en það var sjálfsmark Ívars Arnar Árnasonar eftir hornspyrnu Tryggva Hrafns Haraldssonar.
Hólmar Örn Eyjólfsson fékk fyrsta færi leiksins en Anton Ari Einarsson varði skalla hans frábærlega eftir hornspyrnu.
Ívar Örn komst svo nálægt því að koma Breiðabliki yfir en Bjarni Mark Antonsson bjargaði á línu þegar Ívar stangaði boltann í átt að marki Vals eftir hornspyrnu Höskuldar Gunnlaugssonar.
Adam Ægir Pálsson, sem leiddi framlínu Vals í þessum leik í fjarveru Dags Orra Garðarssonar, kom Valsmönnum yfir með marki sínu eftir rúmlega stundarfjórðungs leik.
Lúkas Logi Heimisson sendi þá hárnákvæma fyrirgjöf á Adam Ægi sem stýrði boltanum í netið af stuttu færi. Adam Ægir var þarna að skora annan leikinn í röð og alls þriðja deildarmarkið í sumar.
Lúkas Logi var hársbreidd frá því að tvöfalda forystu Vals skömmu síðar en skot hans rétt utan vítateigs Blika small í þverslánni.
Aron Bjarnason var hættulegastur í liði Breiðabliks í fyrri hálfleiks en hann átti skot í stöngina og svo annað fínt færi þar sem Frederik Schram sá við honum.
Staðan var 1-0 þegar liðin röltu til búningsklefa í hálfleik en fyrri hálfleikurinn líklega sá besti hjá Valsmönnum í deildinni á þessu tímabili hvað uppspil og sóknaruppbyggingu varðar.
Ágúst Orri Þorsteinsson jafnaði metin fyrir Breiðablik í upphafi seinni hálfleiks en þar áður höfðu Kristófer Ingi Kristinsson og Tryggvi Hrafn Haraldsson fengið góð færi til þess að skora.
Mark Ágústs Orra var afar smekklegt. Aron Bjarnason fann Ágúst Orra í góðu hlaupi og kantmaðurinn knái kláraði færið af stakri prýði með hnitmiðuðu og huggulegu skoti í fjærhornið.
Blikar voru mun sterkari aðilinn framan af í seinni hálfleik og Óli Valur Ómarsson setti boltann í stöngina um miðjan seinni hálfleikinn.
Aron Bjarnason kom Blikum í 2-1 þegar um það bil 10 mínútur voru eftir af leiknum. Aron fékk þá mikinn tími til þess að athafna sig fyrir utan vítateig Vals. Sóknartengiliðurinn nýtti sér til hins ítrasta og smellti boltanum upp í vinkilinn.
Á þessum tímapunkti benti fátt til annars en að Blikar myndu fara með sigur af hólmi. Valsmenn sýndu hins vegar mikinn karakter á lokakafla leiksins og snéru taflinu sér í vil.
Ingimar Torbjörnsson Stöle sem kom inná sem varamaður rúmu korteri fyrir leikslok hóf endurkomu Vals með marki skömmu fyrir leikslok. Lúkas Logi sendi þá sína aðra stoðsendingu í leiknum og Ingimar Stöle kláraði færið af stakri prýði.
Það var svo í síðustu sókn leiksins sem sigurmark Vals kom. Tryggvi Hrafn sendi þá boltann fyrir úr hornspyrnu og boltinn fór af Ívari Erni, sem var í harðri baráttu við Hólmar Örn Eyjólfsson og þaðan í netið.
Niðurstaðan dramatískur 3-2 sigur Vals sem kemst þar af leiðandi upp að hlið Breiðabliks en liðin hafa hvort um sig 12 stig í fjórða til fimmta sæti deildarinnar.
„Mér fannst við spila frábærlega í fyrri hálfleik og sá hálfleikur er líklega það besta sem við höfum sýnt í sumar. Einkum þegar litið er til uppspilsins hjá okkur, uppbyggingu á sóknum og stöðum sem við vorum að skapa,“ sagði Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, sigurreifur.
„Við slökktum svo á okkur í upphafi seinni hálfleiks og það er líklega vegna þess að við kjöftuðum of mikið í hálfleik. Þeir náðu að þrýsta okkur niður og komast verðskuldað yfir. Við náðum hins vegar vopnum okkar aftur og innbyrtum sigurinn sem er dásamlegt,“ sagði Hermann enn fremur.
„Það var yndislegt að sjá boltann í netinu þarna í lokin. Við vorum á hinum endanum í síðustu umferð og sýndum að þessu sinni karakter að koma til baka. Þetta er frábært kvöld, flott frammistaða og geggjaður sigur,“ sagði hann.
„Liðið allt spilaði mjög vel í þessum leik og það var sjálfstraust og hugrekki í okkar aðgerðum. Lúkas Logi var til að mynda frábær og lagði upp tvö mörk. Þá voru fleiri leikmenn sem spiluðu frábærlega. Flottur liðssigur hjá mínum mönnum,“ sagði Hermann.
„Við stýrðum þessum leik frá upphafi til enda að mínu mati og vorum heilt yfir sterkari aðilinn. Þess vegna er það gríðarlega sárt að fá þetta mark á okkur í lokin og fara héðan tómhentir. Þetta voru ekki sanngjörn úrslit en það er ekki spurt að því,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, svekktur.
„Við sköpuðum okkur fullt af færum, bæði í fyrri hálfleik og í byrjun seinni hálfleiks. Við hefðum átt að nýta þau betur en fengum það í bakið í lokin. Sóknarleikurinn var góður og við getum týnt fullt jákvætt út úr þessum leik þrátt fyrir tapið,“ sagði Ólafur Ingi þar að auki.
„Það er ekkert launungarmál að við viljum vera með fleiri stig en mér finnst liðið vera á góðum stað. Framan var sóknarleikurinn að hiksta aðeins en það er komið gott flæði þar. Nú erum við kannski farnir að leka aðeins of mikið af mörkum. Við þurfum að skrúfa fyrir það og koma smá meiri jafnvægi á spilamennskuna hjá okkur,“ sagði hann.
„Eins og ég sagði áðan þá erum við súrir með niðurstöðuna en frammistaðan var að mestu leyti góð. Anton Logi kom vel inn í leikinn og margar frammistöður hjá leikmönnum mínum sem gefa góð fyrirheit fyrir framhaldið,“ sagði Ólafur Ingi borubrattur.
Það var fölskvalaus gleði sem braust út hjá leikmönnum, forráðamönnum og stuðningsmönnum Vals þegar boltinn lá í markinu og útlit var fyrir dísætan endurkomusigur liðsins. Hermann Hreiðarsson fagnaði að hætti Jürgen Klopp með Frederik Schram og gleðin var einlæg.
Hólmar Örn Eyjólfsson og Orri Sigurður Ómarsson stóðu vaktina vel í hjarta varnarinnar hjá Val. Bjarni Mark var einkar duglegur inni á miðsvæðinu hjá Val.
Lúkas Logi var mikið í boltanum og afar hættulegur í sóknaraðgerðum sínum. Lúkas átti stoðsendinguna í mörkum Adams Ægis sem byrjaði leikinn í framlínu Valsliðsins og Ingimars Stöle sem kom með kraft inn af varamannabekknum.
Hörður Ingi Gunnarsson átti góðan leik í hægri bakvarðarstöðunni og Tryggvi Hrafn minnti reglulega á sig í skyndisóknum Vals. Þá eru hornspyrnu Tryggva baneitraðar og ein slík skóp sigumarkið.
Meiri ró og yfirvegun kom í uppspil Breiðabliks með tilkomu Antons Loga Lúðvíkssonar sem kom inná djúpur á miðjuna í hálfleik.
Höskuldur Gunnlaugsson stóð sig vel inni á miðjunni hjá Blikum og Aron Bjarnason var líflegastur í sóknarleik gestanna heilt yfir í leiknum. Aron skoraði stórglæsilegt mark sem skildi liðin að.
Ágúst Orri vaknaði til lífsins í seinni hálfleik og skoraði jöfnunarmarkið. Þar að auki fékk hann fínar stöður og færi til þess að bæta marki við.
Dómarar leiksins, þeir Jóhann Ingi Jónsson, Ragnar Þór Bender, Guðmundur Ingi Bjarnason og Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, létu leikinn flæða vel og höfðu góð tök á leiknum. Flautuðu þegar þess þurfti án þess að vera með óþarfa konster. Flott frammistaða sem færir þeim átta í einkunn.
Það var vel mætt á Hlíðarenda í kvöld en stuðningsmenn liðanna höfðu nokkuð hægt um sig hvað stuðning varðar. Kósý stemming í rjómablíðunni á Valsvellinum. Stuðningsmenn Vals höfðu ástæða til að gleðjast yfir þessum góða sigri.