Bestu deildarlið Breiðabliks hafði betur gegn Lengjudeildarliði Þróttar úr Reykjavík, 2-1, þegar liðin mættust í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld. Breiðablik lék stóran hluta síðari hálfleiks einum færri.
Fyrri hálfleikur var afar rólegur framan af. Hvorugt lið náði að skapa sér mikið af færum og héldu þau skipulagi einkar vel. Eftir rétt rúmlega hálftíma leik opnaðist hann hins vegar til muna.
Hlynur Þórhallsson gerði sig líklegan fyrir Þrótt með bakfallsspyrnu eftir hornspyrnu á 34. mínútu og stuttu síðar skaut Kristófer Ingi Kristinsson rétt framhjá af markteig eftir þversendingu Ágústs Orra Þorsteinssonar af hægri kantinum.
Kristófer Ingi hélt áfram að gera sig líklegan og átti skot við vítateigspunktinn á lokamínútu fyrri hálfleiks. Þórhallur Ísak Guðmundsson í marki Þróttar varði stórglæsilega, boltinn barst út til Davíðs Ingvarssonar sem þrumaði að marki vinstra megin úr vítateignum og boltinn söng í netinu.
Staðan orðin 1-0 fyrir Breiðabliki og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Blikar hófu síðari hálfleikinn af viðlíka krafti og fengu nokkur fín færi en urðu fyrir áfalli á 56. mínútu þegar Viktor Örn Margeirsson fékk beint rautt spjald. Viktor Örn átti þá hræðilega tæklingu á Örn Braga Hinriksson þegar hann fór himinhátt með takkana og í lærið á Erni Braga.
Tíu Blikar héldu hins vegar dampi og náðu að tvöfalda forystuna á 69. mínútu. Ágúst Orri átti þá frábæra sendingu af hægri kantinum yfir á Kristófer Inga sem náði skotinu á fjærstönginni, Þórhallur Ísak var í boltanum en varði upp í samskeytin.
Blikar þá komnir í 2-0 og virtust ætla að halda í þá forystu, eða allt þar til Sigurður Egill Lárusson minnkaði muninn á fjórðu mínútu uppbótartíma.
Boltinn datt þá fyrir hann í D-boganum eftir mistök Óla Vals Ómarssonar og Sigurður Egill þrumaði boltanum laglega í netið framhjá Antoni Ara Einarssyni i marki Breiðabliks.
Reyndist vera um seinan fyrir Þrótt þar sem lokatölur urðu 2-1 og farseðill Breiðabliks í átta liða úrslitum tryggður.
Rauða spjaldið hjá Viktori Erni Margeirssyni. Um ljóta tæklingu var að ræða þar sem Viktor Örn fer með takkana í lærið á Erni Braga Hinrikssyni. Honum til varnar virtist ekki um viljaverk að ræða þar sem Viktor Örn rann til áður en ógæfan dundi yfir. Líklega reyndist svo lán í óláni að tæklingin endaði svona ofarlega þar sem sannarlega hefði getað farið verr hefðu takkarnir endað í hnénu á Erni Braga.
Ágúst Orri Þorsteinsson og Kristófer Ingi Kristinsson léku mjög vel fyrir Breiðablik og stóðu að baki flestum eða öllum hættulegustu færum liðsins.
Miðjumaðurinn Anton Logi Lúðvíksson gerði mjög vel í að leysa miðvörðinn eftir að Viktor Örn var rekinn af velli og Ívari Erni Árnasyni var skipt af velli.
Skúrkurinn er þá Viktor Örn fyrir að koma Blikum í óþarfa vandræði, sem þeir leyst hins vegar mjög vel úr.
Þórður Þorsteinn Þórðarson, ÞÞÞ, var með allt sitt á hreinu. Allar stórar ákvarðanir réttar og líka þær smærri að því er ég gat best séð.
Stemningin var sérlega góð hjá heimamönnum í Þrótti, sem veittu leikmönnum dyggan stuðning. Sama má segja um umgjörðina. Stúkan er gömul en skemmtileg, þá sérstaklega sólpallurinn þar sem Þróttarar koma saman og gera vel við sig í mat og drykk.
Sigurður Egill Lárusson, markaskorari Þróttar úr Reykjavík í 1-2 tapi fyrir Breiðabliki í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta á AVIS vellinum í kvöld, var svekktur með að hafa lotið í lægra haldi en jafnframt ánægður með frammistöðu Þróttara í leiknum.
„Mér fannst þetta vera hörkuleikur milli tveggja góðra liða. Mér fannst þetta jafn leikur allan tímann en það var helvíti fúlt að fá á okkur mark rétt fyrir hálfleik þar sem mér fannst þetta búið að vera stál í stál fram að hálfleik. Það hefði verið betra að fara með 0-0 inn í hálfleik,“ sagði Sigurður Egill í samtali við Vísi eftir leik.
Í stöðunni 0-1 fékk Viktor Örn Margeirsson í liði Breiðabliks beint rautt spjald. Breiðablik skoraði hins vegar annað mark sitt áður en Sigurður Egill minnkaði muninn fyrir Þrótt í uppbótartíma. Sagði hann það hafa verið svekkjandi að fá á sig annað markið einum fleiri.
„Já, það var fúlt. Á móti svona liði, ef maður gleymir sér í eina sekúndu þá er manni refsað. Mér fannst við mjög góðir síðasta hálftímann. Við vorum meira og minna með boltann allan leikinn og þeir með 1-2 skyndisóknir.
Við vorum að koma með fyrirgjafir en það vantaði svona endahnútinn. Það voru fullt af fyrirgjöfum en það vantaði bara að setja endahnútinn á þær. Mér fannst þetta fínn leikur hjá okkur, jafn hörkuleikur.“
Þróttur er á toppnum í Lengjudeildinni og lék vel gegn góðu Bestu deildarliði í kvöld.
„Þetta sýnir okkur það að við erum með hörkugott lið. Það vantar líka þrjá sterka pósta hjá okkur, senterinn okkar Adam [Árna Róbertsson], Unnar Stein [Ingvarsson] og Tryggva Snæ [Geirsson]. Við eigum fullt inni og ég er mjög bjartsýnn á framhaldið,“ sagði Sigurður Egill Lárusson við Vísi.
Kristófer Ingi Kristinsson skoraði síðara mark Breiðabliks og hefði getað skorað fleiri í 2-1 sigri Breiðabliks á Þrótti úr Reykjavík í 16-liða úrslitum Mjólkurbikarsins í fótbolta á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld.
„Þróttur er með hörkulið og við vissum að þetta yrði erfiður leikur. Þetta byrjaði svolítið lokað og mér fannst við gera mjög vel varnarlega. Þeir áttu erfitt með að skapa færi og svo fannst mér við geta skorað meira, auðvitað ég sjálfur í fyrri hálfleik. En það er sterkt að komast áfram í bikarnum,“ sagði Kristófer Ingi í samtali við Vísi.
Mark Kristófers Inga kom eftir að Blikar urðu einum færri, en Viktor Örn Margeirsson fékk beint rautt spjald.
„Mér fannst við gera þetta frekar vel. Mér leið ekki eins og þeir myndu skapa mikið þegar við fórum aftar á völlinn og héldum vel. Það var mjög sterkt að ná inn öðru marki.
Það slakar svolítið taugarnar að ná þessu öðru marki. Svo var auðvitað óheppilegt að fá á okkur klaufalegt mark þarna í lokin en þetta var virkilega sterk frammistaða, sérstaklega varnarlega fannst mér,“ útskýrði hann.
Breiðablik er ósigrað á tímabilinu með tvo sigra í Mjólkurbikarnum og þrjá sigra og þrjú jafntefli í Bestu deildinni. Telur sóknarmaðurinn knái allt vera á réttri leið hjá liðinu.
„Við erum með 12 stig eftir sex leiki og viljum auðvitað vera nær toppnum. Það eru þarna leikir sem við hefðum kannski getað klárað. Mér finnst þetta vera að koma hjá okkur. Þetta hefur verið smá hægt.
Varnarlega höfum við verið frábærir finnst mér og mikill stígandi í liðinu þar. Ég held að þetta sé allt að koma hjá okkur,“ sagði Kristófer Ingi Kristinsson við Vísi.