Viðar Örn Kjartansson hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann axlar fulla ábyrgð á sínum gjörðum sem leiddu til þess að hann var settur í tveggja leikja agabann hjá liði Selfoss í Lengjudeild karla í fótbolta.
Greint var frá tveggja leikja agabanni Viðars Arnar í gær. Hann missti af leik Selfoss við Hvíta Riddarann um helgina og Óli Stefán Flóventsson, þjálfari liðsins, sagði Fótbolta.net að Viðar myndi einnig missa af leik helgarinnar gegn Kormáki/Hvöt.
Viðar Örn opnaði sig fyrr í vetur um vandamál sem hann hefur glímt við tengt áfengis- og spilafíkn.
Í yfirlýsingu sem birtist á miðlum Selfoss axlar Viðar Örn fulla ábyrgð. Hann segir að þann 2. maí síðastliðinn hafi hann tekið hliðarspor út af þeim vegi sem hann hafði fetað síðustu mánuði. Einbeitingin sé og verði áfram á þeirri góðu vinnu sem hann hafi unnið.
Hliðarsporið muni ekki breyta þeirri vegferð eða skilgreina þá vinnu. Kveðst hann hlakka til að mæta aftur á völlinn í vínrauðri treyju Selfoss.
Yfirlýsingu Viðars má lesa í heild sinni hér:
„Eftir leikinn á móti KFA þann 2.maí sl. tók ég hliðarspor útaf þeim vegi sem ég hef fetað síðustu mánuði. Ég tek fulla ábyrgð á mínum gjörðum og tek nú afleiðingunum og kem sterkari til baka.
Fókusinn minn er áfram á þeirri góðu vinnu sem ég hef verið í – með liðinu, félaginu, fjölskyldu og vinum. Þetta hliðarspor mun ekki breyta þeirri vegferð sem ég er á eða skilgreina þá vinnu sem hefur átt sér stað síðustu mánuði á nokkurn hátt.
Ég er ekkert eðlilega spenntur að mæta á völlinn aftur í vínrauðu, hjálpa liðinu og gefa allt mitt fyrir Selfoss-merkið. Áfram Selfoss!“
VIÐAR ÖRN KJARTANSSON