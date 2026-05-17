Þjálfari Juventus pirraður á fagnandi Alberti

Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina sóttu 0-2 sigur gegn Juventus í 37. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Fiorentina er búið að bjarga sér frá falli en fór langt með að eyðileggja Meistaradeildardrauma Juventus.
Albert hefur verið að glíma við meiðsli undanfarið og kom því inn af varamannabekknum í dag, um miðjan seinni hálfleik. Staðan var þá 1-0 eftir mark Cher Ndour og Rolando Mandrago átti eftir að skora markið sem tryggði Fiorentina 2-0 sigur.
Mesta fjörið í kringum Albert var í uppbótartímanum og eftir leik. Hann fékk gult spjald fyrir að tefja í uppbótartíma og í miðjum fagnaðarlátum eftir leik átti hann í orðaskiptum við Luciano Spalletti, þjálfara Juventus.
„Ekki snerta mig,“ á þjálfarinn að hafa hreytt út úr sér þegar Albert lagði hönd á öxl hans.
Með þessu tapi, og samtíma sigrum AC Milan og Roma, eru vonir Juventus um Meistaradeildina á næsta tímabili nánast horfnar en hlutirnir gætu óvænt snúist í lokaumferðinni.
AC Milan vann 2-1 sigur gegn Genoa, liði Mikaels Egils Ellertssonar. Sigurinn fer langt með að skila liðinu Meistaradeildarsæti og kom þökk sé mörkum Christopher Nkunku og Zachary Athekame.
Johan Vazquez minnkaði muninn fyrir Genoa undir lok leiks en Mikael Egill var utan hóps.