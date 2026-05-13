Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks var ánægður með lærisveina sína eftir að þeir lögðu Þrótt úr Reykjavík að velli, 2-1, í 16-liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld.
„Mér líður mjög vel. Ég er mjög ánægður með strákana, ánægður með að vera kominn áfram í bikarnum. Þetta var snúinn leikur á móti góðu liði. Mér fannst við heilt yfir mjög flottir. Þeir ógnuðu lítið sem ekkert og við hefðum mögulega getað skorað tvö fyrir hálfleik.
Svo náttúrlega breytist leikurinn aðeins í seinni hálfleik en mér fannst við gera þetta gríðarlega vel. Við lokuðum og kláruðum leikinn með stæl,“ sagði Ólafur Ingi við Vísi eftir leik.
Miðvörðurinn Viktor Örn Margeirsson fékk beint rautt spjald fyrir groddaralega tæklingu á Erni Braga Hinrikssyni á 56. mínútu en aðeins mínútu áður hafði félagi Viktors Arnar í miðverðinum, Ívar Örn Árnason, farið af velli fyrir þriðja miðvörðinn, Ásgeir Helga Orrason.
„Já, það var í raun búið að ákveða það í hálfleik að Ívar tæki fyrstu 5-10 mínúturnar í seinni og sjá hvernig hann hefði það. Hann fékk högg og var að bólgna upp. Tímapunkturinn hefði í rauninni ekki getað verið mikið verri!
Hann hefði örugglega getað þjösnað sér í gegnum leikinn en svo bara mínútu seinna kemur rauða spjaldið. Þetta var óviljaverk hjá Viktori, hann rennur og lendir illa á leikmanninum. Þetta var verðskuldað rautt spjald en þetta var ekki ljót tækling að öðru leyti en að hann rennur til,“ sagði þjálfarinn.
Breiðablik er fyrsta liðið í átta liða úrslit Mjólkurbikarsins og vilja vitanlega fara alla leið í keppninni.
„Við erum með það á dagskránni að við viljum gera atlögu að öllum titlunum og bikarinn er eitthvað sem við horfum klárlega hýru auga til,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason við Vísi.