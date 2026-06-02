„Við ákváðum að fá allt okkar nánasta fólk, sem kemur frá öllum heimshornum, hingað til Íslands til að fagna okkar brúðkaupi,“ segir förðunarfræðingurinn og hársnyrtirinn Tinna Empera sem giftist sínum heittelskaða Christoph Sündermann á dögunum við afslappaða og skemmtilega athöfn.
Christoph er grafískur hönnuður en þetta listræna par er búsett í Þýskalandi og vinnur líka mikið í New York. Hjúin kynntust á Tinder fyrir sjö árum í Miami en fyrsta stefnumótið þeirra var á ströndinni þar. Blaðamaður ræddi við Tinnu um stóra daginn.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Það var þegar vorum á Íslandi yfir jólin 2024. Christoph bað mín við pylsuvagninn á Bæjarins beztu á leiðinni heim eftir mjög skemmtilegt þorláksmessukvöld á 12 tónum með DJ Geira Goodshit.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Síðastliðið vor vorum við í heimsókn á Íslandi og það var svo fallegt. Allt að blómstra, lömbin að fæðast og langir dagar. Við ákváðum þá að fá allt okkar nánasta fólk, sem kemur frá öllum heimshornum, hingað til Íslands til að fagna okkar brúðkaupi.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Vá, dásamlegur. Eins og ég nefndi var mikið af fólki sem kom alls staðar frá, New York, LA, Miami, Þýskandi, Kanada og nokkrir komu meira segja alla leið frá Ástralíu. Það var svo fallegt að sjá alla saman að fagna með mér og Christoph.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Nei við erum mjög ólík hjónin, Christoph vildi hafa mjög lítið brúðkaup þannig við buðum einungis okkar nánasta fólki til að finna milliveg. Ég er algjör partý pinni og elska að dansa og syngja, því urðum við að hafa gott line-up til að lofa góðu partýi.
Auðvitað kom DJ Geiri Goodshit sem spilaði kvöldið sem við trúlofuðumst. Lottó the Band tróð líka upp og plötusnúðurinn Mama Gunz endaði kvöldið. Við dönsuðum mjög mikið.
Hvað fannst ykkur mikilvægast?
Við erum mjög heppin vera umkringd hæfileikaríku fólki sem gat hjálpað að halda kostnaðinum niðri. Erla systir mín bakaði risa stóra brúðarköku-pavlovu. Kimi vinkona mín saumaði brúðarkjólinn. Alda stílisti sjá um skreytingu á salnum og blómaskreytingar. Harpa Kára sá um að farða mig.
Fjölmargir lögðu hönd á plóg en það er heilmikil vinna að halda stóra brúðkaupsveislu. Við erum alveg svakalega þakklát fyrir fólkið okkar og það var svo fallegt að sjá alla taka þátt.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við vildum hafa sveitastemmingu en vera samt á höfuðborgarsvæðinu. Við skoðuðum Ægi 220 í Hafnarfirði síðasta haust og vorum bæði sammála um að það væri fullkomni staðurinn fyrir okkar partý.
Þar er hátt til lofts, salurinn mjög hrár og minnti okkur á gamlan bóndabæ nema með útsýni yfir höfnina í Hafnarfirði. Salurinn varð að fullkominni blöndu af skreytingum sem við ákváðum með Öldu, blúndudúkum, alls konar silfri, kertastjökum, krukkum og fjallablómum. Siggi kokkur hélt síðan risa grillveislu fyrir okkur sem hélt sveita stemningunni gangandi.
Hvað stendur upp úr frá deginum?
Svo margt. Við ákváðum að hafa athöfnina okkur í Hellisgerði í Hafnarfirði með öllum álfunum.
Mamma töffari leiddi mig að altarinu við lagið okkar Christophs I walk the line með Johnny Cash. Björg Magnúsdóttir frænka mín gifti okkur og eftir athöfnina skáluðum við í fallega garðinum og gengum dansandi yfir með alla gesti með fram höfninni. Það var alveg sjúklega skemmtilega og allir í svo miklum gír. Algjörir töfrar.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði? Já heldur betur, Stefán Sigurðsson og Sigríður Ásgeirsdóttir voru bestu veislustjórar. Allt brúðkaupið var á ensku þannig pössuðum okkur að hafa góða vini sem fannst þægilegt að vera uppi á sviði og leiða á ensku.
Sigga er þjálfari og danskennari þannig hún leiddi alla í dans og Stefán söng með Hljómsveitinni Lottó. Lottó hélt tryllt partý fyrir okkur þar til DJ Mama Gunz kom og lokaði kvöldinu. Þetta var algjör veisla.
Hvað voru margir gestir?
Við vorum áttatíu í heildina.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Ég er með algjöra vintage dellu og elska að grúska í notuðum og gömlum flíkum sem eru öðruvísi. Því vissi ég að ég þyrfti að finna mér mjög einstakan brúðarkjól. Vinkona mín í Þýskalandi er saumakona og hjálpaði mér mikið.
Ég keypti tvo vintage silki-brúðkaupskjóla frá Ítalíu sem við endurgerðum, svo notuðum blúndur úr gamla brúðarkjólnum hennar mömmu á kjólinn og bjuggum til brúðarslör. Þessi upplifun var svakalega skemmtileg, það er náttúrulega algjör draumur að fá eitthvað sérsaumað á sig. Að mínu mati var kjólinn fullkomin í alla staði og mjög original.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Við Christoph erum svo ólík við þurftum oft að taka tillit til hvors annars í skipuleggingu. Þetta er brúðkaupsdagurinn okkar beggja.
Ætlið þið í brúðkaupsferð?
Við ætlum ekkert fyrr en næsta vetur. Núna er sumarið að byrja bæði í Þýskalandi og á Íslandi þannig við elskum að njóta sumarsins á báðum stöðum. Við stefnum samt á Tæland eða einhvern góðan stað þar sem er heitt á veturna.