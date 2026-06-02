Lífið

Stjörnufans í eins árs af­mæli

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Benedikt Bjarnason lét sig ekki vanta í afmælispartý Studioek
Benedikt Bjarnason lét sig ekki vanta í afmælispartý Studioek Juan Peregrina

Það var líf og fjör í Vesturbænum á dögunum þegar nýsköpunarstofan Studioek fagnaði eins árs afmæli sínu með teiti á skrifstofu sinni. Meðal gesta voru Benedikt Bjarnason, Marteinn Högni og Eva Einarsdóttir.

Boðið var haldið fyrir vini, samstarfsfólk, viðskiptavini og velunnara Studioek, sem komu saman til að fagna fyrsta árinu með stofnendunum, félögunum Edvardi Degi og Kristjáni Inga.

Studioek vinnur á mörkum hönnunar, tækni og nýsköpunar. Stofan hjálpar fyrirtækjum, vörumerkjum og sprotum að móta stafrænar vörur, vefi, öpp, vörumerki og notendaupplifanir.

Samhliða uppbyggingu Studioek hafa stofnendurnir einnig unnið að heilsutæknifyrirtækinu Nouri, sem er nú fáanlegt í App Store.

„Fyrsta árið hefur verið ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt. Við höfum fengið að vinna með frábæru fólki, framsæknum fyrirtækjum og að verkefnum sem okkur þykir vænt um. Það var því frábært að fá að fagna þessum áfanga með fólkinu í kringum okkur,“ segir Edvard Dagur, meðstofnandi Studioek.

Afmælisboðið fór fram í afslappaðri stemningu á skrifstofu Studioek fyrir ofan Kaffi Vest, þar sem gestir skáluðu, spjölluðu og fögnuðu fyrsta starfsárinu með teyminu.

Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu:

Berghildur Erla og Sigurbjorn Edvardsson.Juan Peregrina
Stuð og stemning.Juan Peregrina
Edvard Skúlason og Arnór Hermannsson slá á létta strengi.Juan Peregrina
Viktor Weisshappell á góðu spjalli.Juan Peregrina
Agnes Erla.Juan Peregrina
Berghildur Erla, Börkur Edvard og Davíð Steinn glæsileg.Juan Peregrina
Krakkar í fíling.Juan Peregrina
Vor í Vesturbæ.Juan Peregrina
Börkur Edvardsson og Arnór Hermannsson.Juan Peregrina
Arnór Hermannsson.Juan Peregrina
Skvísuspjall.Juan Peregrina
Edvard Dagur, Agnes Erla og Halldóra Sif.Juan Peregrina
Edvard Dagur, Katrín Eyjólfs, Davíð Steinn, Fannar Freyr, Juan og Guðrún Jóna.Juan Peregrina
Mikael Harðarson og Aron Már.Juan Peregrina
Halldóra Sif, Katrín Eyjólfs og Guðrún Jóna.Juan Peregrina
Fannar Freyr.Juan Peregrina
Eins árs afmælisveisla!Juan Peregrina
Eyþór, Bergur, Axel og Sindri.Juan Peregrina
Edvard Dagur.Juan Peregrina
Eva Einars á góðu spjalli.Juan Peregrina
Geirlaugur Andri í skák.Juan Peregrina
Mæðginin Edvard Dagur og Berghildur Erla.Juan Peregrina
Glæsiparið Davíð Steinn og Katrín Eyjólfs. Juan Peregrina
Margt um manninn.Juan Peregrina
Aron Mar og Edvard Dagur.Juan Peregrina
Arnar Freyr meðal gesta.Juan Peregrina
Haukur Óskarsson, Edvard Skúlason, Sigurbjörn Edvardsson og Börkur Edvardsson.Juan Peregrina
Andri Freyr og Geirlaugur Árni.Juan Peregrina
Arnaldur Þór og Kristján Ingi.Juan Peregrina
Arnar Freyr og Edvard Dagur.Juan Peregrina
Stúdíóið er fyrir ofan Kaffi vest. Juan Peregrina
Skák og skál.Juan Peregrina
Samkvæmislífið Nýsköpun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.