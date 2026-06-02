Stjörnufans í eins árs afmæli Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. júní 2026 15:41 Benedikt Bjarnason lét sig ekki vanta í afmælispartý Studioek Juan Peregrina Það var líf og fjör í Vesturbænum á dögunum þegar nýsköpunarstofan Studioek fagnaði eins árs afmæli sínu með teiti á skrifstofu sinni. Meðal gesta voru Benedikt Bjarnason, Marteinn Högni og Eva Einarsdóttir. Boðið var haldið fyrir vini, samstarfsfólk, viðskiptavini og velunnara Studioek, sem komu saman til að fagna fyrsta árinu með stofnendunum, félögunum Edvardi Degi og Kristjáni Inga. Studioek vinnur á mörkum hönnunar, tækni og nýsköpunar. Stofan hjálpar fyrirtækjum, vörumerkjum og sprotum að móta stafrænar vörur, vefi, öpp, vörumerki og notendaupplifanir. Samhliða uppbyggingu Studioek hafa stofnendurnir einnig unnið að heilsutæknifyrirtækinu Nouri, sem er nú fáanlegt í App Store. „Fyrsta árið hefur verið ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt. Við höfum fengið að vinna með frábæru fólki, framsæknum fyrirtækjum og að verkefnum sem okkur þykir vænt um. Það var því frábært að fá að fagna þessum áfanga með fólkinu í kringum okkur," segir Edvard Dagur, meðstofnandi Studioek. Afmælisboðið fór fram í afslappaðri stemningu á skrifstofu Studioek fyrir ofan Kaffi Vest, þar sem gestir skáluðu, spjölluðu og fögnuðu fyrsta starfsárinu með teyminu. Hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: Berghildur Erla og Sigurbjorn Edvardsson.Juan Peregrina Stuð og stemning.Juan Peregrina Edvard Skúlason og Arnór Hermannsson slá á létta strengi.Juan Peregrina Viktor Weisshappell á góðu spjalli.Juan Peregrina Agnes Erla.Juan Peregrina Berghildur Erla, Börkur Edvard og Davíð Steinn glæsileg.Juan Peregrina Krakkar í fíling.Juan Peregrina Vor í Vesturbæ.Juan Peregrina Börkur Edvardsson og Arnór Hermannsson.Juan Peregrina Arnór Hermannsson.Juan Peregrina Skvísuspjall.Juan Peregrina Edvard Dagur, Agnes Erla og Halldóra Sif.Juan Peregrina Edvard Dagur, Katrín Eyjólfs, Davíð Steinn, Fannar Freyr, Juan og Guðrún Jóna.Juan Peregrina Mikael Harðarson og Aron Már.Juan Peregrina Halldóra Sif, Katrín Eyjólfs og Guðrún Jóna.Juan Peregrina Fannar Freyr.Juan Peregrina Eins árs afmælisveisla!Juan Peregrina Eyþór, Bergur, Axel og Sindri.Juan Peregrina Edvard Dagur.Juan Peregrina Eva Einars á góðu spjalli.Juan Peregrina Geirlaugur Andri í skák.Juan Peregrina Mæðginin Edvard Dagur og Berghildur Erla.Juan Peregrina Glæsiparið Davíð Steinn og Katrín Eyjólfs. Juan Peregrina Margt um manninn.Juan Peregrina Aron Mar og Edvard Dagur.Juan Peregrina Arnar Freyr meðal gesta.Juan Peregrina Haukur Óskarsson, Edvard Skúlason, Sigurbjörn Edvardsson og Börkur Edvardsson.Juan Peregrina Andri Freyr og Geirlaugur Árni.Juan Peregrina Arnaldur Þór og Kristján Ingi.Juan Peregrina Arnar Freyr og Edvard Dagur.Juan Peregrina Stúdíóið er fyrir ofan Kaffi vest. Juan Peregrina Skák og skál.Juan Peregrina