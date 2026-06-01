Allir héldu Michelin-stjörnunni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. júní 2026 18:13 Starfsfólk veitingastaðarins Moss í Bláa lóninu hélt stjörnu sinni á milli ára. Bláa lónið Allir þrír staðirnir hérlendis sem hafa skartað hinni eftirsóttu Michelin-stjörnu halda henni á milli ára. Óx hlaut ekki græna stjörnu að þessu sinni en Lóla bætist á lista veitingastaða sem Michelin mælir með. Michelin-vegahendbókin fyrir Norðurlöndin árið 2026 var kynnt á hátíðlegri athöfn í Kaupmannahöfn í dag. Dekkjaframleiðandinn hóf að mæla með veitingastöðum í því skyni að fá Frakka til að aka meira um landið árið 1900 en í dag eru þetta virtustu viðurkenningar veitingaiðnaðarins. Veitingastaðirnir Óx, Moss og Dill eru þeir einu hérlendis sem hafa fengið þann mikla heiður að hljóta stjörnu en margir aðrir íslenskir veitingastaðir fá meðmæli Michelin sem er sömuleiðis mikil viðurkenning. Má þar nefna veitingastaðina Tides, Hosiló, Matur og drykkur, OTO og Sumac. Við þennan lista bætist svo Lóla þetta árið. Dill hlaut fyrstur stjörnu árið 2017 og hefur síðan haldið henni að undanteknu árinu 2019. Óx hlaut sína fyrstu Michelin-stjörnu 2022 og svo græna Michelin-stjörnu í fyrra fyrir sjálfbærni í matargerð. Moss fékk sína stjörnu 2023 og hefur haldið henni síðan en allir þrír halda stjörnunum sínum þetta árið.