„Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma" Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. júní 2026 14:02 Hlynur Gíslason lögreglumaður fór með Tómas Arnar fréttamann og unga lögreglumenn á rúnt í forgangsakstri. Skjáskot „Tölurnar hjá okkur hafa sýnt það í gegnum árin að eftir að við byrjuðum með markvissa þjálfun í forgangsakstri hefur slysum fækkað," segir lögreglumaðurinn Hlynur Gíslason. Í nýjasta þætti af Íslandi í dag fer hann í bíltúr með Tómasi Arnari, sem fékk síðar að spreyta sig á því að keyra sjálfur lögreglubílinn. Ungir lögreglumenn fá kennslu í forgangsakstri enda er margt sem þarf að hafa í huga þegar lögreglan þarf til dæmis að elta bíla og keyra hratt. „Það hafa orðið slys. Ég hef sjálfur reynslu af því að keyra of hratt í beygju og enda á hvolfi í lögreglubíl. Það er svona ein af ástæðum fyrir því að það er verið að þjálfa lögreglumenn í þessu. Það er vegna þess að það er verið að spara peninga, það fækkar tjónum, það fækkar slysum," segir Hlynur en hann lenti sjálfur í slysinu fyrir tuttugu árum síðan. Tveimur árum eftir það hófst markviss þjálfun í forgangsakstri. Í spilaranum hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni: Aðspurður hvaða áhrif slysið hafði á hann segir Hlynur: „Það var rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma að lenda í þessu. Sem betur fer slasaðist enginn, það var bara sært stolt hjá mér og það var erfitt að hafa sig af stað aftur en maður bara hélt áfram." Hann segir ökumenn stundum bregðast á óvæntan hátt við því þegar lögreglubílar með blikkandi ljós reyna að komast leiða sinna í umferðinni. Aðspurður hvort hann vilji koma einhverju til skila til ökumanna segir Hlynur: „Fyrsta atriði er að reyna að sleppa því að panikka og reyna að anda. Við reynum að nálgast fólk hæfilega hratt þannig það fái tíma til sjá okkur og færa sig almennt til hægri."