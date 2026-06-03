Lífið

Getur hermt full­kom­lega eftir tugum fugla

Samúel Karl Ólason skrifar
Samuel Henderson hefur á undanförnum árum sýnt gifurlega og einstaka hæfileka, þó hann sé ungur.
Samuel Henderson hefur á undanförnum árum sýnt gifurlega og einstaka hæfileka, þó hann sé ungur.

Ungur einhverfur strákur í Bandaríkjunum getur hermt nánast fullkomlega eftir fjölda fugla. Samuel Henderson er tólf ára gamall. Auk þess að vera með einhverfu er Samuel einnig með tourette og hafa hæfileikar hans vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum undanfarna daga.

Hann segist geta hermt eftir rúmlega fimmtíu mismunandi tegundum af fuglum og gerir hann það af mikilli nákvæmni.

Móðir Samuels deildi nýlega myndbandi af honum á hæfileikakeppni í skólanum á TikTok. Það myndband hefur vakið gífurlega athygli.

@diabetic4one Two years after his first ever Talent Show, Samuel came back to where it all started. Some new birds and some of the familiar bird calls this time. It was a farewell to Intermediate school #birder #autism #tourettes #fyp ♬ original sound - Lori, Samuel's mom

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem frammistaða Samuels á hæfileikakeppni í skólanum vekur athygli. Fyrir rúmu ári heimsótti fréttamaður CBS þennan unga mann og kynnti sér hæfileika hans.

Þá sagði Samuel að einhverjir héldu því fram að hann hefði kyngt fuglum og þannig myndaði hann hljóðin. Þegar fréttamaðurinn spurði hvort hann hefði nokkuð kyngt fuglum sagði hann: „Nei, eða jú. Kjúklingum.“

Í umfjöllun CBS frá því í fyrra sagði móðir hans að hún hefði haft miklar áhyggjur af því að Samuel vildi taka þátt í hæfileikakeppni í skólanum fyrir um tveimur árum. Þá óttaðist hún sérstaklega að aðrir krakkar myndu gera grín að honum.

Það fór þó ekki svo og komu hæfileikar Samuels krökkunum verulega á óvart og tóku þau honum fagnandi.

Áður en fjallað var um hann í CBS hafði Samúel farið í þátt Jennifer Hudson og rætt við hana um þessa hæfileika sína. Þar fékk hann líka að virða fyrir sér raunverulegar uglur og páfagauka og leika hljóðin úr þeim eftir.

Dýr


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.