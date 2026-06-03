Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Samúel Karl Ólason skrifar 3. júní 2026 14:00 Samuel Henderson hefur á undanförnum árum sýnt gifurlega og einstaka hæfileka, þó hann sé ungur. Ungur einhverfur strákur í Bandaríkjunum getur hermt nánast fullkomlega eftir fjölda fugla. Samuel Henderson er tólf ára gamall. Auk þess að vera með einhverfu er Samuel einnig með tourette og hafa hæfileikar hans vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum undanfarna daga. Hann segist geta hermt eftir rúmlega fimmtíu mismunandi tegundum af fuglum og gerir hann það af mikilli nákvæmni. Móðir Samuels deildi nýlega myndbandi af honum á hæfileikakeppni í skólanum á TikTok. Það myndband hefur vakið gífurlega athygli. @diabetic4one Two years after his first ever Talent Show, Samuel came back to where it all started. Some new birds and some of the familiar bird calls this time. It was a farewell to Intermediate school #birder #autism #tourettes #fyp ♬ original sound - Lori, Samuel's mom Þetta er ekki í fyrsta sinn sem frammistaða Samuels á hæfileikakeppni í skólanum vekur athygli. Fyrir rúmu ári heimsótti fréttamaður CBS þennan unga mann og kynnti sér hæfileika hans. Þá sagði Samuel að einhverjir héldu því fram að hann hefði kyngt fuglum og þannig myndaði hann hljóðin. Þegar fréttamaðurinn spurði hvort hann hefði nokkuð kyngt fuglum sagði hann: „Nei, eða jú. Kjúklingum.“ Í umfjöllun CBS frá því í fyrra sagði móðir hans að hún hefði haft miklar áhyggjur af því að Samuel vildi taka þátt í hæfileikakeppni í skólanum fyrir um tveimur árum. Þá óttaðist hún sérstaklega að aðrir krakkar myndu gera grín að honum. Það fór þó ekki svo og komu hæfileikar Samuels krökkunum verulega á óvart og tóku þau honum fagnandi. Áður en fjallað var um hann í CBS hafði Samúel farið í þátt Jennifer Hudson og rætt við hana um þessa hæfileika sína. Þar fékk hann líka að virða fyrir sér raunverulegar uglur og páfagauka og leika hljóðin úr þeim eftir. Dýr Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Lífið Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni Tíska og hönnun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Valin versti ljósmyndari heims Lífið Laufey fær eigin God of War leik Leikjavísir Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Fleiri fréttir Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Sjá meira