Lífið

Valin versti ljós­myndari heims

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Blanche Mortemard, íbúi í París, varð fyrir valinu.
Blanche Mortemard, íbúi í París, varð fyrir valinu. Aðsend

Blanche Mortemard, íbúi í París, hefur verið valin versti ljósmyndari heims af Icelandair. Hún mun nú ferðast um Ísland í tíu daga á vegum Icelandair í því skyni að sanna að jafnvel versti ljósmyndari geti tekið fallegar myndir af Íslandi.

Um er að ræða auglýsingaherferð á vegum Icelandair en alls sóttu tæplega 128 þúsund manns frá 178 löndum um. Í fréttatilkynningu segir að Blanche hafi í umsóknarferlinu sýnt fram á einstaka hæfileika við að taka endurtekið slæmar ljósmyndir, þar sem lítið fer fyrir fókus, myndbyggingu eða lýsingu.

„Vinir og ættingjar hafa oft spurt mig hvers vegna ég tek svona glataðar myndir. Það er mjög ánægjulegt að geta loksins svarað því: Ég hef verið að æfa mig fyrir einmitt þetta verkefni,“ er haft eftir Blanche í tilkynningunni.

„Ég hlakka til að ferðast um landið og upplifa náttúruna. Myndirnar sem ég hef séð eru mjög fjölbreyttar – jöklar, eldfjöll, svartar strendur og fossar en ég er ekki sannfærð um að þetta sé allt raunverulegt. Ég mun mynda af sama öryggi og atvinnuljósmyndari, án kunnáttunnar. Ef ég get gert náttúru Íslands góð skil í myndum, geta það allir!“

Herferðin hófst á hvatningu til gervigreindarfyrirtækja, samfélagsmiðla og myndabanka um allan heim að hætta að búa til myndir af Íslandi með hjálp gervigreindar. Til að sanna mál sitt ákváðu forsvarsmenn Icelandair að leita að versta ljósmyndara heims í tíu daga ljósmyndaferð um landið.

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