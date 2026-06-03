Valin versti ljósmyndari heims Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. júní 2026 11:36 Blanche Mortemard, íbúi í París, varð fyrir valinu. Aðsend Blanche Mortemard, íbúi í París, hefur verið valin versti ljósmyndari heims af Icelandair. Hún mun nú ferðast um Ísland í tíu daga á vegum Icelandair í því skyni að sanna að jafnvel versti ljósmyndari geti tekið fallegar myndir af Íslandi. Um er að ræða auglýsingaherferð á vegum Icelandair en alls sóttu tæplega 128 þúsund manns frá 178 löndum um. Í fréttatilkynningu segir að Blanche hafi í umsóknarferlinu sýnt fram á einstaka hæfileika við að taka endurtekið slæmar ljósmyndir, þar sem lítið fer fyrir fókus, myndbyggingu eða lýsingu. „Vinir og ættingjar hafa oft spurt mig hvers vegna ég tek svona glataðar myndir. Það er mjög ánægjulegt að geta loksins svarað því: Ég hef verið að æfa mig fyrir einmitt þetta verkefni,“ er haft eftir Blanche í tilkynningunni. „Ég hlakka til að ferðast um landið og upplifa náttúruna. Myndirnar sem ég hef séð eru mjög fjölbreyttar – jöklar, eldfjöll, svartar strendur og fossar en ég er ekki sannfærð um að þetta sé allt raunverulegt. Ég mun mynda af sama öryggi og atvinnuljósmyndari, án kunnáttunnar. Ef ég get gert náttúru Íslands góð skil í myndum, geta það allir!“ Herferðin hófst á hvatningu til gervigreindarfyrirtækja, samfélagsmiðla og myndabanka um allan heim að hætta að búa til myndir af Íslandi með hjálp gervigreindar. Til að sanna mál sitt ákváðu forsvarsmenn Icelandair að leita að versta ljósmyndara heims í tíu daga ljósmyndaferð um landið. Icelandair Ljósmyndun Ferðalög Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Laufey fær eigin God of War leik Leikjavísir Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Lífið Fleiri fréttir Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Sjá meira