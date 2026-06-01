Langir og bjartir dagar, lifandi næturlíf, tónleikar, verðlaunahátíðir og glæsileiki einkenndu síðastliðna viku hjá stjörnum landsins samhliða sólríkum ferðalögum og almennu fjöri.
Edduverðlaunin fóru fram með pompi og prakt á föstudagskvöld, Birgitta Líf kveikti í Instagram, Emmsjé Gauti var með tónleika í Gamla Bíói og GusGus í laugardalshöll sama kvöldið og Áslaug Arna er komin heim og ætlar að halda heimkomuteiti.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Raunveruleikastjarnan og útvarpsskvísan Patrekur Jaime lét sig ekki vanta á Edduna og rokkaði glæsilegt Yeoman sett við tilefnið. Hann sló á létta strengi á Instagram hringrás sinni og birti mynd af sér með verðlaunagripinn í höndunum. „Þakklátur fyrir verðlaunin LadyBoy ársins,“ skrifaði Patrekur.
View this post on Instagram A post shared by Patrekur Jaime 👑 (@patrekurjaime)
A post shared by Patrekur Jaime 👑 (@patrekurjaime)
Leikarinn og grínistinn Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, skellti sér í fimmtugsafmæli á Malaga og skálaði við Óla Sig, litla bróður rapparans Birnis.
View this post on Instagram A post shared by Sverrir Sverriss (@sverrirsverriss)
A post shared by Sverrir Sverriss (@sverrirsverriss)
Leikkonan, handritshöfundurinn og framleiðandinn Nína Dögg Filippusdóttir og sonur hennar Garðar Sigur Gíslason voru glæsileg á Grímuverðlaununum með Grímurnar sínar fyrir Línu Langsokk og Óresteiu.
View this post on Instagram A post shared by Nina Dögg Filippusdottir (@ninadew)
A post shared by Nina Dögg Filippusdottir (@ninadew)
Áslaug Arna, fyrrum ráðherra og þingmaður í leyfi, er komin aftur heim til Íslands og býður í teiti á Parliament hótelinu næsta fimmtudag.
View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna)
A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna)
Áhrifavaldurinn og markaðspæjan Camilla Rut skálaði á Kjarval fyrir GusGus tónleikana í Laugardalshöll.
View this post on Instagram A post shared by Camilla Rut (@camillarut)
A post shared by Camilla Rut (@camillarut)
Markaðssérfræðingurinn og tískudrottningin Sigríður Margrét skellti sér á Stykkishólm og klæddi sig að sjálfsögðu upp fyrir tilefnið.
View this post on Instagram A post shared by Sigridur (@sigridurr)
A post shared by Sigridur (@sigridurr)
Áhrifavaldurinn Aaron Soriano er nýútskrifaður úr MK og skellti sér í fjöruga ferð til grísku lúxuseyjunnar Mykonos.
View this post on Instagram A post shared by 𝑨𝒂𝒓𝒐𝒏 𝑺𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 (@aaroonnsss)
A post shared by 𝑨𝒂𝒓𝒐𝒏 𝑺𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 (@aaroonnsss)
Förðunarfræðingurinn Heiður Ósk Eggertsdóttir, annar eigandi Reykjavík MakeUp School, nýtur sín í botn í sólinni á Ítalíu og skálar við fylgjendur sína á Instagram.
View this post on Instagram A post shared by HEIÐUR ÓSK💄 (@heidurosk)
A post shared by HEIÐUR ÓSK💄 (@heidurosk)
Fyrrum fegurðardrottningin og núverandi áhrifavaldurinn Helena Hafþórsdóttir O'Connor nýtur lífsins í París um þessar mundir.
View this post on Instagram A post shared by Helena OC (@helenaoc)
A post shared by Helena OC (@helenaoc)
Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir skellti í ofurskvísu-sjálfu.
View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
Áhrifavaldurinn, raunveruleikastjarnan og World Class drottningin Birgitta Líf setti Instagram á hliðina með ofurskvísumyndum en hún segir þetta ekki myndatöku fyrir íþróttamerkið WCGW.
View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
Áhrifavaldurinn og kírópraktorinn Guðmundur Birkir Pálmason, jafnan þekktur sem Gummi Kíró, segir Instagram fylgjendum sínum að lífið sé nett þegar þér er alveg sama.
View this post on Instagram A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)
A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)
Gummi Kíró var viðmælandi í Tískutali sem má sjá í spilara hér að neðan:
Áhrifavaldurinn og markaðsstýran Pattra Sriyanonge er algjör Parísarpæja og skálaði á bikiníi í þessari rómantísku borg.
View this post on Instagram A post shared by Pattra Sriyanonge (@pattrasriya)
A post shared by Pattra Sriyanonge (@pattrasriya)
Fyrirsætan Birta Abiba er búsett í Los Angeles og pósaði með víðfræga Hollywood skiltinu í Kaliforníu-sólinni.
View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba)
A post shared by Birta (@birta.abiba)
Júnía Lín, listrænn stjórnandi hjá tvíburasystur sinni Laufeyju Lín, átti huggulega helgi í Connecticut í Bandaríkjunum með góðum vinum.
View this post on Instagram A post shared by Junia (@junialin)
A post shared by Junia (@junialin)
Brynja Bjarnadóttir birti glæsilega mynd af sér í kvöldsólinni í gulum kjól.
View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)
Fótboltakappinn Logi Tómasson sem notar listamannsnafnið Luigi var að gefa út plötuna Leikurinn er leikurinn.
View this post on Instagram A post shared by Logi Tómasson (@logitomass)
A post shared by Logi Tómasson (@logitomass)
Útvarpskonan Jóhanna Helga fagnaði þrítugsafmæli sínu með bestu vinkonum sínum.
View this post on Instagram A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9)
A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9)