Stjörnulífið: Þakk­látur „LadyBoy ársins“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það er alltaf stuð hjá stjörnum landsins. Instagram

Langir og bjartir dagar, lifandi næturlíf, tónleikar, verðlaunahátíðir og glæsileiki einkenndu síðastliðna viku hjá stjörnum landsins samhliða sólríkum ferðalögum og almennu fjöri.

Edduverðlaunin fóru fram með pompi og prakt á föstudagskvöld, Birgitta Líf kveikti í Instagram, Emmsjé Gauti var með tónleika í Gamla Bíói og GusGus í laugardalshöll sama kvöldið og Áslaug Arna er komin heim og ætlar að halda heimkomuteiti. 

Þakklátur fyrir verðlaunin „LadyBoy ársins“

Raunveruleikastjarnan og útvarpsskvísan Patrekur Jaime lét sig ekki vanta á Edduna og rokkaði glæsilegt Yeoman sett við tilefnið. Hann sló á létta strengi á Instagram hringrás sinni og birti mynd af sér með verðlaunagripinn í höndunum. „Þakklátur fyrir verðlaunin LadyBoy ársins,“ skrifaði Patrekur. 

Sveppi í Malaga

Leikarinn og grínistinn Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, skellti sér í fimmtugsafmæli á Malaga og skálaði við Óla Sig, litla bróður rapparans Birnis. 

Mæðgin með Grímur

Leikkonan, handritshöfundurinn og framleiðandinn Nína Dögg Filippusdóttir og sonur hennar Garðar Sigur Gíslason voru glæsileg á Grímuverðlaununum með Grímurnar sínar fyrir Línu Langsokk og Óresteiu. 

Heimkomuteiti á Parliament

Áslaug Arna, fyrrum ráðherra og þingmaður í leyfi, er komin aftur heim til Íslands og býður í teiti á Parliament hótelinu næsta fimmtudag. 

GusGus gella

Áhrifavaldurinn og markaðspæjan Camilla Rut skálaði á Kjarval fyrir GusGus tónleikana í Laugardalshöll.

Tískudrottning á Hólminum

Markaðssérfræðingurinn og tískudrottningin Sigríður Margrét skellti sér á Stykkishólm og klæddi sig að sjálfsögðu upp fyrir tilefnið.

Mykonos gleði

Áhrifavaldurinn Aaron Soriano er nýútskrifaður úr MK og skellti sér í fjöruga ferð til grísku lúxuseyjunnar Mykonos.

Langir leggir á Ítalíu

Förðunarfræðingurinn Heiður Ósk Eggertsdóttir, annar eigandi Reykjavík MakeUp School, nýtur sín í botn í sólinni á Ítalíu og skálar við fylgjendur sína á Instagram.

Fegurðardrottning í Frakklandi

Fyrrum fegurðardrottningin og núverandi áhrifavaldurinn Helena Hafþórsdóttir O'Connor nýtur lífsins í París um þessar mundir.

Sjálfu-bomba

Áhrifavaldurinn Brynhildur Gunnlaugsdóttir skellti í ofurskvísu-sjálfu.

Birgitta Líf kveikti í Instagram

Áhrifavaldurinn, raunveruleikastjarnan og World Class drottningin Birgitta Líf setti Instagram á hliðina með ofurskvísumyndum en hún segir þetta ekki myndatöku fyrir íþróttamerkið WCGW. 

Lífið er nett þegar þér er alveg sama

Áhrifavaldurinn og kírópraktorinn Guðmundur Birkir Pálmason, jafnan þekktur sem Gummi Kíró, segir Instagram fylgjendum sínum að lífið sé nett þegar þér er alveg sama. 

Gummi Kíró var viðmælandi í Tískutali sem má sjá í spilara hér að neðan: 

Parísarpæja

Áhrifavaldurinn og markaðsstýran Pattra Sriyanonge er algjör Parísarpæja og skálaði á bikiníi í þessari rómantísku borg.

Halló Hollywood

Fyrirsætan Birta Abiba er búsett í Los Angeles og pósaði með víðfræga Hollywood skiltinu í Kaliforníu-sólinni.

Hugguleg helgi hjá Júníu

Júnía Lín, listrænn stjórnandi hjá tvíburasystur sinni Laufeyju Lín, átti huggulega helgi í Connecticut í Bandaríkjunum með góðum vinum.

Brynja Bjarna og „golden hour“

Brynja Bjarnadóttir birti glæsilega mynd af sér í kvöldsólinni í gulum kjól. 

Luigi mættur aftur

Fótboltakappinn Logi Tómasson sem notar listamannsnafnið Luigi var að gefa út plötuna Leikurinn er leikurinn.

Jóhanna Helga þrítug

Útvarpskonan Jóhanna Helga fagnaði þrítugsafmæli sínu með bestu vinkonum sínum. 

