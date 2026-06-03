Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Lovísa Arnardóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa 3. júní 2026 19:54 Sigsteinn og Þórunn leikstjórar Litalands. Sýn Sýningar hjá Leikhópnum Lottu eru orðnar fastur liður í sumarfríi margra fjölskyldna. Leikhópurinn frumsýndi leiksýninguna Litaland í dag. Leikhópurinn Lotta fagnar tuttugu ára afmæli í ár og setur af því tilefni upp söngleikinn Litaland um allt land í sumar. Sýningin er frumsamin og um tíu ára gömul. „Litaland er saga um litina, grunnlitina, gulan, bláan og rauðan og þetta er saga sem á vel við í dag,“ segir Sigsteinn Sigurbergsson, leikstjóri sýningarinnar. Bjarki Sigurðsson fréttamaður ræddi við Sigstein og Þórunni Lárusdóttur leikstjóra í kvöldfréttum Sýnar. Þórunn sagði ýmisleg ævintýri eiga sér stað í Litalandi sem komi á óvart og ekki. Hún segir leikritið eiga vel við í dag því það taki á áskorunum sem komi við „litablöndun“. Þau segja stemninguna hafa verið frábæra á fyrsta sýningardegi og veðrið leikið við þau og þurrt meðan á sýningunni stóð. Sigsteinn er í fyrsta sinn í tuttugu ára sögu leikhópsins ekki að leika í sýningunni heldur að leikstýra sýningunni. Hann segir skrítið að vera í þessari stöðu núna og að hann sakni þess en hann ætli að nýta tækifærið og rifja upp gamla takta í öðrum verkefnum á meðan. Börn og uppeldi Leikhús Menning Reykjavík Tengdar fréttir „Enginn í Lottu er á mannsæmandi launum“ Leikhópurinn Lotta fær minna en milljón greitt árlega frá Spotify fyrir spilanir. Hópurinn er með um 35 þúsund hlustendur á síðasta ári og tæpar þrjár milljónir spilana á Spotify þar hægt er að hlusta á öll leikrit hópsins. Leikhópurinn hefur ekki getað sett upp nýja sýningu síðustu ár og hefur þess í stað endurnýtt eldri leikrit. Anna Bergljót Thorarensen, einn stofnenda hópsins, segir ástæðuna fjárhagslega. 12. desember 2025 08:46 Ormstunga og Óresteia með flestar tilnefningar Rappsöngleikurinn Ormstunga fékk tólf tilnefningar til Grímunnar, íslensku sviðslistaverðlaunanna, þetta árið. Harmleikurinn Óresteia fékk tíu tilnefningar og Galdrakarlinn í Oz er í þriðja sæti yfir fjölda tilnefninga með sex slíkar. 18. maí 2026 20:22 Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Lífið Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni Lífið Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni Tíska og hönnun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Valin versti ljósmyndari heims Lífið Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Lífið „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Lífið Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Fleiri fréttir Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg Sjá meira