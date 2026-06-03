Lífið

Leik­ritið eigi sér­stak­lega erindi nú

Lovísa Arnardóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa
Sigsteinn og Þórunn leikstjórar Litalands.
Sigsteinn og Þórunn leikstjórar Litalands. Sýn

Sýningar hjá Leikhópnum Lottu eru orðnar fastur liður í sumarfríi margra fjölskyldna. Leikhópurinn frumsýndi leiksýninguna Litaland í dag.

Leikhópurinn Lotta fagnar tuttugu ára afmæli í ár og setur af því tilefni upp söngleikinn Litaland um allt land í sumar. Sýningin er frumsamin og um tíu ára gömul.

„Litaland er saga um litina, grunnlitina, gulan, bláan og rauðan og þetta er saga sem á vel við í dag,“ segir Sigsteinn Sigurbergsson, leikstjóri sýningarinnar.

Bjarki Sigurðsson fréttamaður ræddi við Sigstein og Þórunni Lárusdóttur leikstjóra í kvöldfréttum Sýnar. Þórunn sagði ýmisleg ævintýri eiga sér stað í Litalandi sem komi á óvart og ekki. Hún segir leikritið eiga vel við í dag því það taki á áskorunum sem komi við „litablöndun“.

Þau segja stemninguna hafa verið frábæra á fyrsta sýningardegi og veðrið leikið við þau og þurrt meðan á sýningunni stóð.

Sigsteinn er í fyrsta sinn í tuttugu ára sögu leikhópsins ekki að leika í sýningunni heldur að leikstýra sýningunni. Hann segir skrítið að vera í þessari stöðu núna og að hann sakni þess en hann ætli að nýta tækifærið og rifja upp gamla takta í öðrum verkefnum á meðan.

Börn og uppeldi Leikhús Menning Reykjavík

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