Lífið

„Heima beið hvolpur sem ég gæti al­veg vanist“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigmundur átti gott kvöld í gær.
Sigmundur átti gott kvöld í gær.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, átti svo góðan dag í gær að hann freistaðist til að segja Facebook-vinum frá því. Ekki nóg með að heima biði hans hvolpur heldur einnig góður kvöldmatur og Sopranos-gláp í kjölfarið.

„Ég er yfirleitt feiminn við að vera á persónulegu nótunum en einstaka sinnum koma dagar sem þróast þannig að það verður freistandi að segja frá því,“ skrifaði Sigmundur í Facebook-færslu sem hann birti um áttaleytið í gærkvöldi.

Eftir allan hamaganginn sem fylgdi sveitarstjórnarkosningum, ESB-umsókninni og síðustu skyldum sem fylgdu þeirri orrahríð sagðist Sigmundur hafa haldið heim til sín.

„Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist (þrátt fyrir smávægilegar efasemdir áður en hann mætti),“ skrifaði hann í færslunni sem innihélt mynd af brúnum hvolpi. En fleira beið Sigmundar en hvolpur.

„Svo komst ég að því að það væri búið að kaupa lambalund og kartöflur í kvöldmat,“ bætti hann við.

„Dóttirin mátti ráða sjónvarpsefninu og lagði til Hobbitann sem hljómaði vel, en myndin var ekki aðgengileg. Þá sagði hún: „Ég var að byrja að horfa á þætti sem heita The Sopranos. Viltu horfa á það? Við getum byrjað á byrjuninni.“,“ skrifaði Sigmundur sem var meira en til í það.

Miðað við þetta virðast tveir hundar komnir á heimilið því fjölskyldan fékk sér Havanese-hvolp árið 2024 eftir að Emma, gamli hundurinn þeirra, lést. Sigmundur hafði lofað konu sinni og dóttur hvolpinum í Kryddsíldinni fyrir þremur árum. 

Hundar Miðflokkurinn Bíó og sjónvarp


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.