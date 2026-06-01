„Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. júní 2026 10:14 Sigmundur átti gott kvöld í gær. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, átti svo góðan dag í gær að hann freistaðist til að segja Facebook-vinum frá því. Ekki nóg með að heima biði hans hvolpur heldur einnig góður kvöldmatur og Sopranos-gláp í kjölfarið. „Ég er yfirleitt feiminn við að vera á persónulegu nótunum en einstaka sinnum koma dagar sem þróast þannig að það verður freistandi að segja frá því,“ skrifaði Sigmundur í Facebook-færslu sem hann birti um áttaleytið í gærkvöldi. Eftir allan hamaganginn sem fylgdi sveitarstjórnarkosningum, ESB-umsókninni og síðustu skyldum sem fylgdu þeirri orrahríð sagðist Sigmundur hafa haldið heim til sín. „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist (þrátt fyrir smávægilegar efasemdir áður en hann mætti),“ skrifaði hann í færslunni sem innihélt mynd af brúnum hvolpi. En fleira beið Sigmundar en hvolpur. „Svo komst ég að því að það væri búið að kaupa lambalund og kartöflur í kvöldmat,“ bætti hann við. „Dóttirin mátti ráða sjónvarpsefninu og lagði til Hobbitann sem hljómaði vel, en myndin var ekki aðgengileg. Þá sagði hún: „Ég var að byrja að horfa á þætti sem heita The Sopranos. Viltu horfa á það? Við getum byrjað á byrjuninni.“,“ skrifaði Sigmundur sem var meira en til í það. Miðað við þetta virðast tveir hundar komnir á heimilið því fjölskyldan fékk sér Havanese-hvolp árið 2024 eftir að Emma, gamli hundurinn þeirra, lést. Sigmundur hafði lofað konu sinni og dóttur hvolpinum í Kryddsíldinni fyrir þremur árum. Hundar Miðflokkurinn Bíó og sjónvarp Mest lesið Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Lífið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða í dag Makamál Matt Brown er látinn Lífið Áslaug býður í partý Lífið Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Lífið „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Lífið „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Lífið Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg Lífið „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Lífið Fleiri fréttir „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Mikil sorg á Alþingi Samstarfsfélagar að elskhugum Bústaðarferð með vinum endaði á óvæntri trúlofun Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíðin í Kolaportinu um helgina Emily in Paris-stjarna látin Hvað hafa þau að fela? Þingmönnum skyndilega bannað að hanga í stiganum við matsalinn Hvað veistu um… Björgvin Halldórsson? Sér mest eftir fullyrðingum sínum um einhverfu Tvíburar sem búa saman, lærðu það sama og eignuðust börn á sama tíma Skrautlegt einvígi á Vistabella á Spáni „Af hverju er ég að leita í eitthvað svona ljótt?“ Frumkvöðull selur elegant íbúð í 101 Sjá meira