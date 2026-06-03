Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri Reykjavíkur í gær en hún hefur verið oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík síðustu fjögur ár og borgarfulltrúi flokksins síðan 2018. Það er þó ýmislegt sem ekki allir vita um nýja borgarstjórann sem á fjögur börn, er með þrjár háskólagráður og ber sérkennilegt gælunafn.
Hér að neðan ber að líta tíu hluti um Hildi Björnsdóttur sem eru ekki á allra vitorði nema kannski allra hörðustu aðdáendanna.
Hildur Björnsdóttir er dóttir Katrínar Gísladóttur húsfreyju og Björns Inga Sveinssonar, byggingatæknifræðings og fyrrverandi borgarverkfræðings; á tvo eldri bræður og þrjú yngri systkini og fæddist í San Francisco 11. júní 1986.
Katrín og Björn eru frá ólíkum landshlutum, Björn ólst upp á Leifsgötunni í Reykjavík og gekk í Verslunarskólann en Katrín er að norðan og gekk í Menntaskólann á Akureyri.
Þess ber að geta að þegar Katrín var átján ára gömul tók hún þátt í Fegurðarsamkeppni Íslands í Háskólabíói þann 26. maí 1972 og var kjörin „fegurðardrottning ungu kynslóðarinnar“ það kvöldið.
Morgunblaðið fjallaði um keppnina og ræddi við Katrínu um úrslitin. Þar kom fram að Katrín væri í fjórða bekk Menntaskólans í Reykjavík og hefði fengið aðeins fárra daga frí frá próflestri til þess að geta takið þátt í keppninni.
„Æ, mér líður hálf skringilega“, sagði Katrín við Morgunblaðið að keppninni lokinni. „Ég tók þátt í þessari keppni til tilbreytingar, en átti alls ekki von á því að sigra, hvað þá að bera tvo borða.“ Katrín greindi frá því að hún myndi vinna á skrifstofu Útgerðarfélags Akureyringa um sumarið en ekki fylgdi sögunni hvort hún ætlaði að keppa um titilinn Miss Young International í Japan í júnímánuði.
Katrín kynntist svo Birni Inga, sem átti soninn Svein úr fyrra sambandi, og þau fluttu saman til Bandaríkjanna árið 1977 þar sem Björn fór í meistaranám í jarðskjálftafræðum. Hjónin bjuggu í tólf ár í Bandaríkjunum, eignuðust Hildi og eldri bróður hennar, Gísla Konráð, og fluttu aftur til Íslands 1989.
Þau bjuggu í Reykjavík í eitt ár en fluttu svo til Hafnarfjarðar þar sem Hildur var búsett til tvítugs þangað til hún fékk inni á Stúdentagörðum. Eftir heimkomuna eignuðust hjónin þrjú börn til viðbótar: Björn Inga, Áslaugu og Ragnheiði.
Samkvæmt heimildum Vísis fetaði Hildur fjórtán ára í fegurðarsamkeppnifótspor móður sinnar þegar hún tók þátt í sumarstúlkukeppni Eskimomodels á Gauk á Stöng 1. september 2000. Veittir voru tveir titlar, sumarstúlka og netstúlka Eskimomodels. Netstúlkan var valin í almennri kosningu á Vísi en dómnefndin sá um val á sumarstúlkunni. Halla Björk Jósefsdóttir endaði sem netstúlkan en Hildur Björnsdóttir sem sumarstúlkan.
„Systkini mín og frændfólk kalla mig Iddú. Ég hef haft það gælunafn frá því ég var barn og þykir vænt um það,“ sagði Hildur um sitt eftirlætis gælunafn í Oddvitaáskorun Vísis fyrr á árinu.
Ekki nóg með að vera kölluð Iddú heldur var Hildur um tíma með einkamerkið Iddú á bílnúmeraplötu sinni meðan hún var í Verzlunarskólanum.
Hildur ljóstraði einnig upp um mistök sem hún hefur gert á ævi sinni í sömu Oddvitaáskoruninni.
„Ég stalst til að taka bíl foreldra minna um miðja nótt til að skutla vinkonu minni heim þegar ég var nítján ára. Á heimleiðinni rann ég í hálku og klessti á hús. Það var ekki skemmtilegt að vakna morguninn eftir,“ sagði Hildur um mistökin.
Hildur var í Verzlunarskólanum frá 2003 til 2006, sat þar í ritstjórn Verzlunarskólablaðsins og var formaður MORFÍS. Hún fór síðan í Háskóla Íslands og útskrifaðist þaðan með BA-gráðu í stjórnmálafræði og bæði BA- og MA-gráðu í lögfræði á fimm árum.
Í háskólanum fékk Hildur smjörþefinn af pólitík með virkri þáttöku í hagsmunabaráttu stúdenta þar sem hún sat í stjórn Vöku, félagi lýðræðissinnaðra stúdenta, og var formaður Stúdentaráðs frá 2009 til 2010.
Áður en Hildur fór út í borgarpólitíkina starfaði hún við ýmislegt. Hún vann í þrjú ár Hrafnistu meðan hún var í menntaskóla og vann á svipuðum tíma við tryggingaráðgjöf hjá Sjóvá.
Hildur ljóstraði einmitt upp um það í sjónvarpsþættinum Af vængjum fram á Sýn í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga að það vandræðalegasta sem hún hefði þurft að gera í vinnunni hafi verið að stöðva ástarleiki íbúa á Hrafnistu sem var að jafna sig á mjaðmaaðgerð.
Meðan hún var í háskólanum vann Hildur á sambýli og þegar hún var á síðasta ári í lögfræðináminu bauðst henni vinna sem laganemi á lögmannastofunni Rétti og vann hún þar í þrjú ár.
Árið 2013 flutti Hildur til Lundúna með kærasta sínum og syni, vann þar á skrifstofu lögmannsstofunnar Logos og eignaðist fyrstu dóttur sína. Á meðan fjölskyldan bjó í Lundúnum var Hildur viðmælandi Sindra Sindrasonar í þáttunum Á uppleið þar sem hún ræddi um dvölina erlendis.
„Ef þig langar í eitthvað, farðu bara og náðu í það, sæktu það, gerðu það,“ sagði Hildur meðal annars í þættinum.
Aðeins sjö dögum eftir að Hildur eignaðist aðra dóttur sína árið 2017 greindist hún með eitlakrabbamein og þurfti að fresta fyrirhuguðu námi sínu við Oxford-háskóla.
„Þegar dóttir mín er nýfædd fer ég að finna fyrir verkjum í kringum brjóstkassann og maður tengir það alltaf bara við meðgönguna,“ sagði Hildur um krabbameinið í samtali við Sindra Sindrason í Íslandi í dag árið 2018.
„Ég fer til heimilislæknis og hann segir bara við mig að ég sé að jafna mig eftir meðgönguna og þetta sé allt eðlilegt. Svo gerist það þegar hún er sjö daga gömul að mamma hringir í mig þegar ég er að ganga niður stiga inn í stofu. Hún spyr mig hvort ég sé úti að hlaupa, því ég er svo svakalega móð. Hún kemur með þá kenningu að ég hlyti að vera með blóðtappa og skipar mér að fara upp á bráðamóttöku,“ sagði Hildur sem hlýddi móður sinni.
Sjá einnig: Endurheimti framtíðina eftir krabbamein og fór í pólitík
„Ég er send í blóðprufur og alls konar próf. Seinna um kvöldið sit ég inni í gluggalausu herbergi og þá kemur inn læknir og segir við mig að ég sé með krabbamein. Það kom síðan síðar í ljós að þetta væri eitlakrabbamein. Fyrsta skipti sem ég fór að gráta eftir þetta var þegar mér var sagt að ég þyrfti að hætta með dóttir mína á brjósti. Það var fyrsta sjokkið.“
Hildur missti hárið vegna krabbameinsmeðferðarinnar, gekk með hárkollu og ákvað strax að nálgast veikindin líkt og verkefni. Hún kláraði lyfjameðferð í byrjun árs 2017 og var rúmu ári síðar komin í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn.
Fimm árum eftir að hún sigraðist á krabbameininu fagnaði Hildur síðan þeim áfanga að útskrifast úr krabbameinseftirliti.
Hildur á einn son úr fyrra sambandi með Jóhanni Má Helgasyni, framkvæmdastjóra Wolt á Íslandi, en hann er hvað þekktastur fyrir þáttöku sína í hlaðvarpinu Dr. Football sem Hjörvar Hafliðason stýrir. Jóhann er reglulega viðmælandi í þáttunum og stýrir þeim gjarnan í fjarveru Hjörvars.
Hildur er gift Jóni Skaftasyni, lögfræðingi og athafnamanni, og eiga þau þrjár dætur saman. Hildur og Jón kynntust gegnum sameiginlegan vin, lögmanninn Sigurð Örn Hilmarsson, árið 2012, og giftu sig eftir tíu ára samband árið 2022.
Jón er bróðir hlaðvarpsstýrunnar Ólafar Skaftadóttur og sonur hjónanna Kristínar Þorsteinsdóttur, fyrrverandi ritstjóra Fréttablaðsins, og Skafta Jónssonar, diplómats hjá utanríkisráðuneytinu.
Jón er með meistaragráðu í lögfræði frá HÍ, starfaði sem viðskiptablaðamaður samhliða laganámi og hefur komið víða við í íslensku atvinnulífi á síðustu árum. Hann var meðal annars framkvæmdastjóri Strengs, forstöðumaður Kaldalóns og stjórnarformaður Sýnar á tímabili.
Hildur og Jón keyptu einbýlishús við Einimel árið 2019 og gerðu það upp með glæsibrag en húsið var til umfjöllunar í sjónvarpsþættinum Heimsókn á Stöð 2 árið 2022.
Jón er einmitt mikill Vesturbæingur og kom fyrst almennilega fyrir sjónir Vesturbæinga þegar hann kom inn í meistaraflokk KR sumarið 2001 aðeins átján ára gamall.
Jón skráði sig svo í sögubækur klúbbsins sumarið 2002 þegar hann kom inn á gegn Fylki á 78. mínútu í næstsíðasta leik tímabilsins í Frostaskjólinu. Fylkir leiddi með einu marki gegn engu og hefði sigur appelsínugulra farið langt með að tryggja Árbæingum Íslandsmeistaratitilinn.
En allt kom fyrir ekki því á 84. mínútu (eftir sex mínútur inni á vellinum) jafnaði Jón leikinn með þrumufleyg fyrir utan vítateig sem fór í slánna og inn. Forskot Fylkismanna á toppi deildarinnar hélst því óbreytt og í lokaumferðinni sigldu Vesturbæingar framúr Árbæingum og tóku Íslandsmeistaratitilinn.
„Ég er náttúrlega svellkaldur líka. Það hefur alltaf sýnt sig! Er það ekki það fyrsta sem mönnum dettur í hug þegar þeir fá boltann fyrir utan teiginn að setja hann í samskeytin? Ég gerði það bara,“ sagði nítján ára gamall Jón í viðtali eftir leik.
Knattspyrnuferill Jóns entist þó stutt, hann fór á láni til Víkings sumarið 2003 og gekk síðan til liðs við Eyjamenn vegna lítils spiltíma hjá uppeldisfélaginu. Hann spilaði lítið hjá ÍBV vegna meiðsla, gekk til liðs við nýstofnað 3. deildarlið KV sumarið 2005 og lagði skóna á hilluna fljótlega eftir það. En það hefur greinilega verið heillaskref.
Annað sem kom fram þegar Sindri heimsótti Hildi og Jón á Einimelinn var að uppáhaldsskór Hildar væru bláir Manolo Blahnik-skór. Skórnir eru sambærilegir þeim sem Carrie Bradshaw, aðalpersónan í Beðmálum í borginni, gifti sig í í fyrri kvikmyndinni sem var gerð upp úr þáttunum.
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Skórnir spiluðu stórt hlutverk í þáttunum, myndunum tveimur og framhaldsseríunni And Just Like That... (2021-25). Í fyrri myndinni sem kom út 2008 bað Mr. Big um hönd Carriear með skónum í stað hrings eins og venjan er.
Hildur var sérstaklega nösk því hún fann notað par af skónum á aðeins brot af því sem þeir kosta venjulega. Hún fetaði síðan í fótspor Carriear og gifti sig í skónum árið 2022.
Hildur hefur verið oddviti Sjálfstæðisflokksins fyrir tvær borgarstjórnarkosningar þannig hún hefur tvisvar tekið Oddvitaáskorun Vísis. Í fyrra skiptið játaði hún nokkuð óvænt.
Sjá einnig: Ekki of gömul fyrir símaöt
Hildur var þar spurð hvert væri hennar uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið og svaraði hún: „Símaöt. Og nei, ég er ekki orðin of gömul í slíkt.“
Fjórum dögum áður en Oddvitaáskorunin birtist það árið hafði Hildur reyndar mætt til útvarpsmannsins Gústa B á FM957 og gerði símahrekk í jafnaðarkonunni Jónínu. Hugsanlega hefur það haft áhrif á svarið.
Hildur hefur sýnt það á ferli sínum í pólitík að hún er bæði með sterkar skoðanir og með munninn fyrir neðan nefið. Áður en Hildur leyfði pólitískum andstæðingum að finna fyrir því þá lét hún Mörtu Maríu Winkel, ritstjóra Smartlands, eitt sinn heyra það.
Marta María skrifaði pistilinn „Fótósjoppar af sér Instagram-myndir...“ þann 15. október 2014 þar sem hún gagnrýndi 23 ára íslenska stúlku sem hafði lagfært myndir á Instagram með Photoshop til að virka grennri. Marta María nafngreindi hana ekki myndirnar voru þegar komnar í dreifingu og skömmu síðar steig bloggarinn Helga Gabríela Sigurðardóttir fram, viðurkenndi að umræddar myndir væru af henni og að hún hefði lagfært myndirnar.
Marta var á þessum tíma gagnrýnd töluvert opinberlega fyrir skrif sín en ein þeirra sem gerði það var Hildur Björnsdóttir, þá lögfræðingur hjá Logos, sem skrifaði skoðanagreinina „Af hræsni og mittismálum“ á Vísi 27. október 2014.
„Dag hvern sendir samfélagið konum skilaboð. Skilaboð um hvernig æskilegt er að vera. Hvernig óæskilegt er að vera. Hvernig konur karlmenn kjósa og hvernig hægt er að vera körlum þóknanlegur. Flest segja skilaboðin konum að virði þeirra felist í útliti. Lífshamingjan felist í tölustöfum á baðvog. Bókstöfum á brjóstahöldum. Áferð á húð. Sentimetrum um mitti,“ skrifaði Hildur í pistlinum.
Hildur ávarpaði Mörtu síðan beint í greininni og rifjaði upp pistili Mörtu um stúlkuna tveimur vikum fyrr.
„Þar lýstir þú yfir hneykslan þinni á hegðun stúlkunnar og þótti hún afar ósæmileg, ef ekki aumkunarverð. Í gegnum pistilinn skein undran þín á því að stúlkan skyldi sigla undir fölsku flaggi og birta umheiminum ósanna mynd af sjálfri sér. Þú gekkst svo hart fram að umræddri stúlku þótti umfjöllunin meiðandi og særandi,“ skrifaði Hildur.
Hildur sagði að heimurinn væri sýktur þar sem fyrirmyndir kvenna væru glansmyndir sem ættu enga stoð í raunveruleikanum og sjálfstraust kvenna lækkaði við það eitt að fletta tískutímariti.
„Þar sem undurfögur stúlka, geislandi af heilbrigði, telur sig þurfa með starfænum hætti að breyta útliti sínu áður en henni þykja eigin sjálfsmyndir birtingarhæfar. Í þessu samhengi virðist þér hins vegar yfirsjást hið raunverulega vandamál. Það er ekki stúlkan. Það er samfélagið og menningin. Það eru fjölmiðlar eins og þinn,“ skrifaði Hildur.
„Verandi ritstjóri vefmiðils sem fjallar daglega um agnarsmátt mittismál, útlínur nýbakaðra mæðra, lýtaaðgerðir, megrunarkúra og yngingarmeðferðir – datt þér aldrei í hug að þú bærir einhverja ábyrgð? Að sá fjölmiðill sem þú stýrðir hefði neikvæð áhrif á sjálfsmynd kvenna? Að Smartland sendi konum þau skilaboð að virði þeirra væri mælanlegt með málbandi og baðvog?“
Hildur spurði síðan hvort lyktarskynið brygðist henni þegar hún fyndi þef af hræsni.
„Getur þú staðfest að aldrei hafi birst af þér mynd sem breytt var með hjálp myndvinnsluforrits? Eða er mögulega einhver alþjóðlegur mælikvarði á það hvenær heimilt er að breyta ásýnd sinni á ljósmyndum og hvenær ekki? Er einhver þröskuldur sem rétt er að þekkja? Það væri ágætt að fá þetta á hreint,“ skrifaði Hildur.
Þó vildi Hildur undirstrika að greinin beindist ekki að persónu Mörtu heldur aðeins starfi hennar.
„Í mínum augum ert þú raunar fórnarlamb þeirrar menguðu menningar sem þú hefur lífsviðurværi þitt af að fjölmiðla. Það er óheppilegt. Eflaust ertu kampakát og stórskemmtileg og gjarnan vildi ég sötra með þér kaffi einn daginn. Setjum það á stefnuskrána,“ skrifaði Hildur og endaði svo á þessum lokaorðum:
„Þegar dóttir mín kemst til vits og ára hefur vonandi eitthvað breyst. Vonandi mun innihaldið trompa umbúðirnar og tíminn hafa læknað þetta samfélagssár. Vonandi verður sjálfsmynd hennar sterk og sjálfsvirðingin mikil. Vonandi munu miðlar eins og þinn ekki brjóta hana niður. Vonandi verða þeir ekki til.“
Hildur fór í viðtal á K100 fyrir borgarstjórnarkosningarnar fyrir fjórum árum, tók þar persónuleikapróf og sagði frá ýmsu, til dæmis stjörnumerki sínu, uppáhalds kvikmyndum og hvað hún fengi sér út í bragðarefinn.
Þar kom fram að Hildur fengi sér einungis bragðaref úr Ísbúð Vesturbæjar og væri sérstaklega í uppáhaldi hjá henni að setja Hockey Pulver-dýfu, Bounty og Þrist í refinn.
„Maðurinn minn myndi örugglega skilja við mig ef hann heyrir þetta. Honum finnst þetta ógeðslegt,“ sagði Hildur í viðtalinu.