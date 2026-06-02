Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. júní 2026 12:39 Rúnar mætti með stæl á þingið. Rúnar Sigurjónsson, vélvirki og formaður Fornbílaklúbbsins, tók sæti á Alþingi sem varaþingmaður Flokks fólksins í gær. Verandi mikill fornbílakarl mætti Rúnar á vínrauðum, 95 ára gömlum Chevrolet Independence. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, fór nýverið í leyfi frá störfum og tók því Rúnar Sigurjónsson, fyrsti varaþingmaður Flokks fólksins í Reykjavíkurkjördæmi suður, sæti á þinginu. „Það var fallegur dagur í morgun þegar ég var að leggja af stað niður á Alþingi, en ég er um þessar mundir sitjandi varaþingmaður. Mér fannst því skemmtileg tilbreyting að rúlla bara niður í þinghús á Gamla - Chevrolet og leggja honum í bílageymslu þingsins, sem klárlega vakti kátínu meðal annara þingmanna og starfsfólks þingsins," skrifaði Rúnar í færslu á Facebook í gærmorgun. Kagginn er ansi flottur. „Það er mér til efs að svo gamalt ökutæki hafi verið nýtt sem „embættisbifreið" þingmanns áður, en sá gamli fagnaði nýlega 95 ára aldri, smíðaður í Kansas City í Bandaríkjunum snemma á árinu 1931," skrifaði hann jafnframt. Rúnar hefur verið í Flokki fólksins í þó nokkurn tíma. Hann var í fimmta sæti á lista flokksins í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningum bæði 2022 og 2026 og var í þriðja sæti á lista flokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður í Alþingiskosningunum 2024 á eftir Ingu Sæland og Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur. Þá skipaði Inga Sæland hann sem varamnn í stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Alþingi Flokkur fólksins Bílar