Mette-Marit krónprinsessa af Noregi heimsótti sjúkrahús í dag ásamt Hákoni krónprinsi sem mætti fyrr til Noregs í morgun úr heimsókn sinni til Japan vegna veikinda prinsessunnar. Mette-Marit er með alvarlegan lungnasjúkdóm og hefur áður verið greint frá því að heilsu hennar hafi hrakað hratt.
Í norskum fjölmiðlum kemur fram að prinsessan hafi dvalið á sjúkrahúsinu í um þrjá tíma. Hún hafi síðan gengið út ásamt eiginmanni sínum Hákoni með súrefnistank sér við hlið.
Sjúkdómur hennar kallast lungnatrefjun og var greint frá því í desember að læknar hennar hefðu skorið úr um það að hún þyrfti á lungnaígræðslu að halda vegna sjúkdómsins. Er hún á biðlista.
NRK segir að ekki sé vitað nákvæmlega hvers vegna prinsessan hafi leitað á sjúkrahús í dag, þó ljóst sé að það sé tengt veikindum hennar. Hákon sagði við fjölmiðla fyrr í vikunni að það hefði ekkert annað komið til greina en að stytta opinbera för hans til Japans.
„Ég er að fara heim þar sem krónprinsessan er veik, svo ég verð að stytta ferðina. Ég bið alla þá sem ég ætlaði að heimsækja síðasta daginn afsökunar,“ sagði Hákon.
Heilsu norsku krónprinsessunnar Mette-Marit hefur hrakað gríðarlega vegna lungnasjúkdóms hennar. Ástandið er nú svo alvarlegt að hún mun líklega þurfa á lungnaígræðslu að halda, sem er stór og hættuleg aðgerð að sögn lækna hennar.