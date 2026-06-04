Lífið

„Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Stelpurnar mættu hlaðnar gjöfum á Barnaspítalann í morgun.
Stelpurnar mættu hlaðnar gjöfum á Barnaspítalann í morgun. vísir/lýður

Næst förum við á Barnaspítala hringsins þar sem fimm vinkonur í tíunda bekk í Kársnesskóla afhentu börnum glaðning. Tilefnið er lokaverkefni stelpnanna úr skólanum en þær misstu bestu vinkonu sína úr krabbameini fyrir fjórum árum og vildu heiðra minningu hennar.

Lokaverkefni stelpnanna kallast bros fyrir Bjartey og er til minningar um bestu vinkonu þeirra sem lést úr krabbameini fyrir fjórum árum síðan, einungis tólf ára gömul.

„Við ákváðum að koma hingað á Barnaspítalann og gefa glaðninga sem við erum búnar að vera að undirbúa alla vikuna og búa til,“ segir Ágústa Eva.

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„Já, gefa til baka á Barnaspítalann því henni fannst svo gott að vera hér,“ segir Sara Margrét.

Stelpurnar hafa unnið sleitulaust alla vikuna eins og sést á þessum myndum sem finna má á Instagram síðu verkefnisins.

„Það gekk nú bara frekar vel. Við byrjuðum svolítið seint á þessu, höfum bara fengið vikuna til að vinna í þessu, en við byrjuðum á því að safna styrktaraðilum og búa til hluti sjálf,“ segir Klara Rós.

Og segja þær að fyrirtæki hafi flest tekið mjög vel í verkefnið. Meðal styrktaraðila eru Sambíóin, Passion Reykjavík, Kraftur, Kids Coolshop og Bókabeitan.

Sjö ára Saga þakkaði Silju kærlega fyrir glaðninginn.vísir/lýður valberg

Var ekkert erfitt að taka upp símann og hringja í fyrirtæki, ekkert stressandi? 

„Nei það var kannski í byrjun en við vöndumst því og það var allt í lagi,“ sagði Sóley.

Bjartey einstök vinkona

Þær segja að Bjartey hafi verið einstök manneskja, lífsglöð og góðhjörtuð.

„Bjartey var einstök manneskja, það er engin eins og hún. Hún var ótrúlega fyndin, falleg og góðhjörtuð,“ segir Silja.

Þær segjast fullvissar um að Bjartey hafi verið með þeim í anda í dag.

„Við vorum að tala við mömmu hennar í morgun og þetta skiptir okkur mjög miklu máli,“ segir Ágústa Eva.

Gleðin leyndi sér ekki í augum barnanna í leikherbergi spítalans, eins og sjá má í sjónvarpsfréttinni hér að ofan þar sem rætt er við börn á spítalanum.

Sóley fékk skartgripi, nammi og bók í gjöf.vísir/lýður valberg
Góðverk Börn og uppeldi Landspítalinn


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