„Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 4. júní 2026 21:00 Stelpurnar mættu hlaðnar gjöfum á Barnaspítalann í morgun. vísir/lýður Næst förum við á Barnaspítala hringsins þar sem fimm vinkonur í tíunda bekk í Kársnesskóla afhentu börnum glaðning. Tilefnið er lokaverkefni stelpnanna úr skólanum en þær misstu bestu vinkonu sína úr krabbameini fyrir fjórum árum og vildu heiðra minningu hennar. Lokaverkefni stelpnanna kallast bros fyrir Bjartey og er til minningar um bestu vinkonu þeirra sem lést úr krabbameini fyrir fjórum árum síðan, einungis tólf ára gömul. „Við ákváðum að koma hingað á Barnaspítalann og gefa glaðninga sem við erum búnar að vera að undirbúa alla vikuna og búa til,“ segir Ágústa Eva. KLIPPA „Já, gefa til baka á Barnaspítalann því henni fannst svo gott að vera hér,“ segir Sara Margrét. Stelpurnar hafa unnið sleitulaust alla vikuna eins og sést á þessum myndum sem finna má á Instagram síðu verkefnisins. „Það gekk nú bara frekar vel. Við byrjuðum svolítið seint á þessu, höfum bara fengið vikuna til að vinna í þessu, en við byrjuðum á því að safna styrktaraðilum og búa til hluti sjálf,“ segir Klara Rós. Og segja þær að fyrirtæki hafi flest tekið mjög vel í verkefnið. Meðal styrktaraðila eru Sambíóin, Passion Reykjavík, Kraftur, Kids Coolshop og Bókabeitan. Sjö ára Saga þakkaði Silju kærlega fyrir glaðninginn.vísir/lýður valberg Var ekkert erfitt að taka upp símann og hringja í fyrirtæki, ekkert stressandi? „Nei það var kannski í byrjun en við vöndumst því og það var allt í lagi,“ sagði Sóley. Bjartey einstök vinkona Þær segja að Bjartey hafi verið einstök manneskja, lífsglöð og góðhjörtuð. „Bjartey var einstök manneskja, það er engin eins og hún. Hún var ótrúlega fyndin, falleg og góðhjörtuð,“ segir Silja. Þær segjast fullvissar um að Bjartey hafi verið með þeim í anda í dag. „Við vorum að tala við mömmu hennar í morgun og þetta skiptir okkur mjög miklu máli,“ segir Ágústa Eva. Gleðin leyndi sér ekki í augum barnanna í leikherbergi spítalans, eins og sjá má í sjónvarpsfréttinni hér að ofan þar sem rætt er við börn á spítalanum. Sóley fékk skartgripi, nammi og bók í gjöf.vísir/lýður valberg Góðverk Börn og uppeldi Landspítalinn Mest lesið Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Menning Uppgötvuð á götum Barcelona Lífið „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Lífið Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Bíó og sjónvarp Hvað veistu um... Snæfellsnes? Lífið Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi Lífið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið Valin versti ljósmyndari heims Lífið „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ Lífið 007 First Light: Bond hefur aldrei verið betri Leikjavísir Fleiri fréttir „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Uppgötvuð á götum Barcelona Hvað veistu um... Snæfellsnes? Leikritið eigi sérstaklega erindi nú Manst þú eftir þessum sígildu sumarleikjum? Matthildur Margrét og Sigurður Hrannar eiga von á barni „Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar“ Getur hermt fullkomlega eftir tugum fugla Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Sjá meira