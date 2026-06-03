Lífið

Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Ás­laug kvaddi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Áslaug Arna hefur verið þingmaður í tíu ár.
Áslaug Arna hefur verið þingmaður í tíu ár. Vísir/Vilhelm

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti afsögn sína sem þingmaður á Alþingi í morgun. Þó nokkrir þingmenn felldu tár.

„Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljann til að leggja mitt af mörkum. Ég óska þingheimi góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum og frá mínum dýpstu hjartarótum þakka ég ykkur öllum, samstarfsfólki og starfsfólki Alþingis fyrir samfylgdina,“ sagði Áslaug Arna er hún tilkynnti afsögnina í ræðustól.

Síðastliðið ár hefur Áslaug Arna stundað nám í New York-borg þar sem hún lagði stund á MPA-nám. Hún mætti aftur til starfa á Alþingi í dag. Hún settist fyrst á þing árið 2016 og varð dómsmálaráðherra aðeins 28 ára, næstyngst allra ráðherra og yngst kvenna.

Áslaug Arna tilkynnti afsögnina í ræðustól.Vísir/Vilhelm
Þorgerður Katrín setti upp skeifu.Vísir/Vilhelm
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, klökknaði.Vísir/Vilhelm
Það féllu tár hjá Áslaugu eftir ræðuna.Vísir/Vilhelm
Þorgerður og Áslaug á léttu nótunum.Vísir/Vilhelm
Kristrún og Áslaug féllstu í faðma.Vísir/Vilhelm
Þórunn og Áslaug kvöddust í stiganum. Vísir/Vilhelm
Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn


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