Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. júní 2026 11:55 Áslaug Arna hefur verið þingmaður í tíu ár. Vísir/Vilhelm Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti afsögn sína sem þingmaður á Alþingi í morgun. Þó nokkrir þingmenn felldu tár. „Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og trú á framtíðina. Ég kveð Alþingi, en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku, en ekki viljann til að leggja mitt af mörkum. Ég óska þingheimi góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum og frá mínum dýpstu hjartarótum þakka ég ykkur öllum, samstarfsfólki og starfsfólki Alþingis fyrir samfylgdina,“ sagði Áslaug Arna er hún tilkynnti afsögnina í ræðustól. Síðastliðið ár hefur Áslaug Arna stundað nám í New York-borg þar sem hún lagði stund á MPA-nám. Hún mætti aftur til starfa á Alþingi í dag. Hún settist fyrst á þing árið 2016 og varð dómsmálaráðherra aðeins 28 ára, næstyngst allra ráðherra og yngst kvenna. Áslaug Arna tilkynnti afsögnina í ræðustól.Vísir/Vilhelm Þorgerður Katrín setti upp skeifu.Vísir/Vilhelm Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, klökknaði.Vísir/Vilhelm Það féllu tár hjá Áslaugu eftir ræðuna.Vísir/Vilhelm Þorgerður og Áslaug á léttu nótunum.Vísir/Vilhelm Kristrún og Áslaug féllstu í faðma.Vísir/Vilhelm Þórunn og Áslaug kvöddust í stiganum. Vísir/Vilhelm Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Lífið Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni Tíska og hönnun Valin versti ljósmyndari heims Lífið Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Laufey fær eigin God of War leik Leikjavísir Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Tárin streymdu þegar Áslaug kvaddi Valin versti ljósmyndari heims Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Sjá meira