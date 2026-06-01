Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. júní 2026 15:00 Þráinn Freyr Vigfússon er yfirkokkur og einn eigenda ÓX. Facebook/Þráinn Stjörnukokkar landsins bíða spenntir eftir afhjúpun Michelin Nordic-stjarnanna sem verða tilkynntar í beinu streymi frá Kaupmannahöfn í dag. Meðal þeirra er Þráinn Freyr Vigfússon eigandi Óx sem er nú þegar með eina Michelin-stjörnu. Smartland greinir frá því að Þráinn sé staddur í Kaupmannahöfn fullur tilhlökkunar en stjörnurnar verða tilkynntar í tónleikasalnum í tívolíinu í Kaupmannahöfn. Michelin-stjörnurnar eru einhver mesta viðurkenning sem hægt er að fá í veitingabransanum og endurspegla framúrskarandi matargerð en hundrað ár eru frá því stjörnurnar voru fyrst afhentar. Veitingastaðirnir Óx, Moss og Dill eru þeir einu hérlendis sem hafa fengið þann mikla heiður að hljóta stjörnu en margir aðrir íslenskir veitingastaðir fá meðmæli Michelin sem er sömuleiðis mikil viðurkenning. Má þar nefna veitingastaðina Tides, Hosiló, Matur og drykkur, OTO og að lokum Sumac sem er sömuleiðis í eigu Þráins. Veitingastaðurinn Dill er sá fyrsti hérlendis sem hlaut Michelin-stjörnu árið 2017 og hefur haldið henni síðan fyrir utan árið 2019. Óx hlaut fyrstu Michelin-stjörnuna árið 2022 og svo græna Michelin-stjörnu í fyrra sem undirstrikar sjálfbærni í matargerðinni. Moss hlotnaðist sá heiður að fá Michelin-stjörnu árið 2023 og hefur það haldist óbreytt síðan. Hér má fylgjast með beinu streymi þar sem í ljós kemur hvort fleiri íslenskir veitingastaðir hljóti stjörnu og jafnvel hvort Óx eða Moss bæti við sig annarri stjörnu. Streymið hefst klukkan 16:00 á íslenskum tíma. Matur Mest lesið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Lífið Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Lífið Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Bíó og sjónvarp Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi Lífið „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Lífið Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Lífið Matt Brown er látinn Lífið Áslaug býður í partý Lífið Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Lífið Fleiri fréttir Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Mikil sorg á Alþingi Samstarfsfélagar að elskhugum Bústaðarferð með vinum endaði á óvæntri trúlofun Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíðin í Kolaportinu um helgina Emily in Paris-stjarna látin Hvað hafa þau að fela? Þingmönnum skyndilega bannað að hanga í stiganum við matsalinn Hvað veistu um… Björgvin Halldórsson? Sér mest eftir fullyrðingum sínum um einhverfu Tvíburar sem búa saman, lærðu það sama og eignuðust börn á sama tíma Sjá meira