Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Þráinn Freyr Vigfússon er yfirkokkur og einn eigenda ÓX.

Stjörnukokkar landsins bíða spenntir eftir afhjúpun Michelin Nordic-stjarnanna sem verða tilkynntar í beinu streymi frá Kaupmannahöfn í dag. Meðal þeirra er Þráinn Freyr Vigfússon eigandi Óx sem er nú þegar með eina Michelin-stjörnu.

Smartland greinir frá því að Þráinn sé staddur í Kaupmannahöfn fullur tilhlökkunar en stjörnurnar verða tilkynntar í tónleikasalnum í tívolíinu í Kaupmannahöfn. 

Michelin-stjörnurnar eru einhver mesta viðurkenning sem hægt er að fá í veitingabransanum og endurspegla framúrskarandi matargerð en hundrað ár eru frá því stjörnurnar voru fyrst afhentar. Veitingastaðirnir Óx, Moss og Dill eru þeir einu hérlendis sem hafa fengið þann mikla heiður að hljóta stjörnu en margir aðrir íslenskir veitingastaðir fá meðmæli Michelin sem er sömuleiðis mikil viðurkenning. Má þar nefna veitingastaðina Tides, Hosiló, Matur og drykkur, OTO og að lokum Sumac sem er sömuleiðis í eigu Þráins. 

Veitingastaðurinn Dill er sá fyrsti hérlendis sem hlaut Michelin-stjörnu árið 2017 og hefur haldið henni síðan fyrir utan árið 2019. Óx hlaut fyrstu Michelin-stjörnuna árið 2022 og svo græna Michelin-stjörnu í fyrra sem undirstrikar sjálfbærni í matargerðinni. Moss hlotnaðist sá heiður að fá Michelin-stjörnu árið 2023 og hefur það haldist óbreytt síðan. 

Hér má fylgjast með beinu streymi þar sem í ljós kemur hvort fleiri íslenskir veitingastaðir hljóti stjörnu og jafnvel hvort Óx eða Moss bæti við sig annarri stjörnu. Streymið hefst klukkan 16:00 á íslenskum tíma.  

