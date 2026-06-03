„Við þurfum átta knús á dag fyrir viðhald og tólf knús á dag fyrir vöxt“, segir Jökull Þór Ellertsson útskriftarnemi af Vöruhönnunarbraut Listaháshóla Íslands. Hann vann nýverið lokaverkefnið Ég elska elska sem að hans sögn var hugsað sem mótefni fyrir samfélagið á tímum þar sem hið mannlega sé að dofna.
Faðmlög, forvitni og það að elska eru meðal þess sem Jökull, sem er nýútskrifaður vöruhönnuður frá Listaháskóla Íslands (LHÍ), ákvað að kafa í við vinnu á lokaverkefninu sínu Ég elska elska, á tímum þegar heimurinn fer versnandi.
„Fólk má eiginlega gera hvað sem er í lokaverkefninu sínu og lokaverkefnið mitt er Ég elska elska,“ segir hann Sindra Sindrasyni í nýjasta þætti af Ísland í dag. Hann bætir við að verkefnið sé sjónrænn og efnislegur heimur út frá orðinu elska.
Í spilaranum hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni og meðal annars heyra hvaðan upprunalega hugmyndin að verkefninu kom.
„Við notum þetta orð yfir sundið, kaffið, og ástina okkar,“ segir Jökull og ítrekar að hann vilji ögra fólki, fá það til að eiga samtöl og tengjast með verkefninu, þá meðal annars með því að sleppa orðinu að í nafni verkefnisins.
Jökull segist hafa gaman af því hversu gjarnir Íslendingar séu á að nota orðið elska þótt það sé verið að tala um eitthvað sem gæti virkað lítilvægt. Hann hafi áður unnið á leikskóla en þar hafi hann tekið eftir því í hádegismatartíma að börnin sögðust ekki hata fisk né sögðust þau ekki vera mjög mikið fyrir fisk heldur sögðu þau öll að þau „elskuðu ekki fisk“.
Hann segist hafa fengið mjög jákvæð viðbrögð við verkefninu og að það hafi meira að segja nokkrir gengið svo langt að fá sér húðflúr í anda verkefnisins.
„Það var strákur á öðru ári í vöruhönnun, hann vildi fá tattú og ég sagði auðvitað. Svo var bekkurinn minn, fjölskylda og vinir að pressa á mig að fá mér líka tattú,“ segir Jökull og sýnir Sindra húðflúrið. Nú hafi að minnsta kosti fimm aðrir fengið sér eins húðflúr og segist Jökull vera spenntur fyrir því hvernig verkefnið gæti þróast áfram.
„Það er draumurinn að halda áfram,“ segir Jökull og útskýrir hvernig honum finnst spennandi að fá fleira listafólk með sér í lið „þetta væri ekki plús heldur sinnum, sköpunarkrafturinn yrði bara sprengja,“ segir hann. Það að gera tónlistarplötu í sama þema gæti verið næsta skref verkefnisins.