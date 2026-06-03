Hvað veistu um... Snæfellsnes? Atli Ísleifsson skrifar 3. júní 2026 20:02 Snæfellsjökull er smár jökull vestast á Snæfellsnesi. Getty Snæfellsnes er langt og fallegt nes á Vesturlandi með Faxaflóa sunnanmegin og Breiðafjarðar fyrir norðan. Meðfram nesinu eru svo fjallgarður og þar yst má finna Snæfellsjökul og þjóðgarðinn þar um kring. Á Snæfellsnesi er að finna fjölbreytta náttúru – hraun, jökul, svartar sandfjörur, klettaborgir og falleg sjávarþorp með ríka sögu og menningu. Snæfellsnes er vinsæll áfangastaður íslenskra og erlendra ferðamanna – þeirra sem vilja njóta bæði stórbrotinnar náttúru og kyrrðar. En hvað veistu um Snæfellsnes? Áður hefur verið spurt um: Björgvin Halldórsson, flugvelli, Akureyri, IKEA, Óskarsverðlaunin, styttur í Reykjavík, Vetrarólympíuleika, Tenerife Stellu í orlofi, pasta, og Eurovision. Taktu kvissið að neðan! Hvað veistu um...? Þjóðgarðar Snæfellsbær Grundarfjörður Stykkishólmur Eyja- og Miklaholtshreppur Tengdar fréttir Hvað veistu um... flugvelli? 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