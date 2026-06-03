Lífið

Hvað veistu um... Snæ­fells­nes?

Atli Ísleifsson skrifar
Snæfellsjökull er smár jökull vestast á Snæfellsnesi.
Snæfellsjökull er smár jökull vestast á Snæfellsnesi. Getty

Snæfellsnes er langt og fallegt nes á Vesturlandi með Faxaflóa sunnanmegin og Breiðafjarðar fyrir norðan. Meðfram nesinu eru svo fjallgarður og þar yst má finna Snæfellsjökul og þjóðgarðinn þar um kring.

Á Snæfellsnesi er að finna fjölbreytta náttúru – hraun, jökul, svartar sandfjörur, klettaborgir og falleg sjávarþorp með ríka sögu og menningu.

Snæfellsnes er vinsæll áfangastaður íslenskra og erlendra ferðamanna – þeirra sem vilja njóta bæði stórbrotinnar náttúru og kyrrðar.

En hvað veistu um Snæfellsnes?

Áður hefur verið spurt um:

Taktu kvissið að neðan!

Hvað veistu um...? Þjóðgarðar Snæfellsbær Grundarfjörður Stykkishólmur Eyja- og Miklaholtshreppur

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