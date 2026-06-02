Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. júní 2026 11:37 Jón Pétur Zimsen fór í átak til að styrkja sig, bæta þolið og létta sig. Á þremur mánuðum fór hann úr 117 kílóum í 99. Þingmaðurinn Jón Pétur Zimsen þyngdist hressilega eftir að hafa tekið sæti á Alþingi og ákvað að taka á sínum málum þegar hann fór að verða móður og másandi við að ganga upp stiga. Hann fékk gervigreindina til að smíða æfingaprógram og léttist um átján kíló á þremur mánuðum. Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, leit við í Bítinu til Heimis og Lilju Katrínar í morgun til að segja þeim frá þyngdartapi sínu og hvernig kom til að hann þyngdist svo við komuna á Alþingi. „Þegar maður fer inn á þing þá er vinnutíminn mjög óreglulegur og mjög ófjölskylduvænn. Maður veit í raun aldrei hvenær eða hvaða mál eru rædd daginn eftir fyrr en jafnvel bara um morguninn eða seint um nóttina þannig að maður getur lítið undirbúið sig. Þetta gerist bara svona einn, tveir og þrír og svo er alls konar aðgengi að kökum og kruðeríi, stanslaust góður matur og mikil kyrrseta. Ég bara einhvern veginn sogaðist inn í þetta,“ segir Jón Pétur. Þannig að eftir að þú komst inn á þing bættirðu þá á þig? „Ég var reyndar byrjaður á því aðeins áður en ég bætti alveg hressilega á mig þegar ég fór inn á þing. Ég hafði aldrei farið yfir hundrað kíló áður,“ segir Jón sem hafi ákveðið að taka á sínum málum þegar gangan upp stiga Alþingis fór að reyna of mikið á hann. „Þegar maður kemur í vinnuna þá leggur maður í bílakjallarann og labbar síðan upp tvær hæðir til að komast upp í þingsal. Ég var farinn að verða móður og másandi í hvert sinn eiginlega, hef aldrei þekkt það áður og alltaf verið í mjög góðu formi. Þá hugsaði ég: „Þetta er eitthvað skrítið, ég verð að fara að gera eitthvað í mínum málum.“ Svo fór ég í blóðprufu og þar mældist blóðfitan verulega há þannig ég var settur á blóðfitulækkandi lyf,“ segir hann. Fór í Alþingisræktina og tók mataræðið í gegn „Ég fór til læknis til að tékka á þessu og mældist, að mig minnir, með BMI-ið 31 og þá er ég kominn í offitustuðul. Ekki það að BMI segi allt, það er langt frá því. Fólk má passa sig á því en það er vísbending. Ég hugsaði um svona þyngdarstjórnunarlyf, hvort það væri auðvelt að fara bara í það. Ég ræddi það við lækninn en hún var ekki til í að láta mig sleppa það auðveldlega,“ segir Jón Pétur. Jón Pétur í líkamsræktinni fyrir átakið. „Það er mjög fínn líkamsræktarsalur í þinginu og það skapast oft tímar þar sem maður getur gert eitthvað og ég þekki það alveg að hreyfa mig. Þannig ég sló inn allar upplýsingar um mig í gervigreindina og vandaði mig mjög mikið, sagði hvað ég vildi gera og spurði bara hvort þetta væri hægt,“ segir Jón. Að hvað væri hægt? „Að létta sig um sautján-átján kíló á þremur mánuðum. Hún sagði að þetta væri mjög erfitt, en hún gæti búið til prógramm fyrir mig eða áætlun. Hún gerði það fyrir mig og ég sá að þetta var eitthvað sem ég gat alveg gert,“ segir Jón Pétur. „Þetta voru alls konar æfingar, bæði léttar og þungar og allt þar á milli og ég byrjaði á því 1. mars.“ Jón Pétur með tvo tíu kílóa brúsa. Tók hún bara æfingahliðina eða baðstu hana um matarprógram? „Nei, ég þekki orkufræði matar og er fínn í því. Á morgnana fæ ég mér alltaf svona haframjöl - ég veit ekki hvort aðrir gera þetta, þetta er svolítið sérstakt, bara það sem maður notar í hafragraut - set það út í skál, set mjólk á og læt það standa í smástund þannig að það mýkist upp. Þetta er svona morgunmaturinn minn. Svo hætti ég í hádegismat, borðaði þá bara skyrdós eða ávexti svona framan af degi og ef ég fór á æfingu þá drakk ég Hámark eða Hleðslu eftir æfingar, þannig að ég myndi ekki missa vöðvamassa, ég pældi mikið í því líka,“ segir Jón Pétur. „Það sem ég er að segja núna er ekki einhver einn sannleikur heldur og ég ætla ekki að þykjast vera einhver næringarfræðingur eða íþróttaþjálfari.“ Lét kökurnar í þinginu vera „Fyrst gerðist þetta gríðarlega hratt. Það var örugglega kominn einhver uppsafnaður bjúgur, vatn og eitthvað drasl sem að maður losaði sig hratt og örugglega við. Á mánuði tvö þá hægðist aðeins á þessu og svo í mánuði þrjú þá endurreiknaði gervigreindin það sem ég þurfti að gera, bætti við aðeins aukaæfingum stundum,“ segir Jón Pétur um árangurinn. Þannig þú varst að leyfa henni að fylgjast með og skráðir þyngdartapið? „Já, ég skráði allt þar inn. Ég var ekkert mikið að þessu og hún var enga stund að reikna þetta. Ég borðaði alveg bara töluvert mikið. Ég var ekkert þannig svangur, ég var alltaf með harðfisk í bílnum og sódavatn,“ segir Jón. Jón Pétur er hörkuduglegur á þinginu.Vísir/Vilhelm Þannig að þetta er fyrst og fremst æfingaprógrammið sem að gerir þetta að verkum? „Nei, ég held það sé aðallega mataræðið.“ Þú breyttir mataræðinu? „Algjörlega, meira prótein, minna kolvetni. Ég drakk enga kaloríu sem þýðir það að ég var bara í sódavatni, vatni, kaffi og te. Það var engin kaloría, ég get alveg tekið svona með ákveðinni hörku og engir sykurlausir drykkir með sætuefnum sem mér fannst espa upp falska sykurþörf.“ En kruðeríið og kökurnar í þinghúsinu? „Ég bara lét það alveg vera.“ Var það ekkert erfitt? „Það var það til að byrja með. En svo er maður ekkert á svæðinu og er bara inni í þingsal - ég tala einna mest í þinginu þannig ég er bara virkari þá inni í þingsal í leiðinni. Svo borðaði ég bara ótrúlega hollt,“ segir Jón Pétur. „Það er ekkert einhver vitleysa að tala um það að prótein og fita geri mann saddari lengur. Það er bara raunveruleikinn, alla vega fyrir mig.“ Léttari líkamlega og andlega Jón Pétur segir aðalmálið með átakinu hafa verið að ná upp fyrri styrk. Gripið hans hafi verið orðið veikara og þolið verra sem honum hafi fundist óþolandi. Á þessum þremur mánuðum hefur hann því styrkt sig og um leið farið úr 117 kílóum í 99 kíló. Jón kom með leikmun í Bylgjustúdíóið til að sýna umfang þyngdartapsins. „Rúmmál fitu sem ég losnaði við var 20 kíló þannig það voru tveir tíu kílóa brúsar sem voru á mér, í andliti, öxlum, á baki og kvið - það safnaðist aðallega saman þar. Ég er laus við þetta þannig ég er allur léttari,“ segir Jón Pétur. Jón með tíu kílóa brúsann. Ekki nóg með að hann sé líkamlega léttari heldur finnur hann einnig að geðið hafi lést. „Ég vil ekki að þetta sé svona: „Aah, þú ert feitur, farðu og léttu þig.“ Þetta er aðallega bara að fólk finni það í sjálfu sér að því langi að líða betur, vera þrekmeira og sterkara,“ segir Jón Pétur um skilaboðin sem hann sendi til fólks Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Kökur og tertur Matur Heilbrigðismál Bítið Mest lesið Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Lífið „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Tónlist Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Menning Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi Lífið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Lífið Allir héldu Michelin-stjörnunni Lífið „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Tíska og hönnun Fleiri fréttir Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Mikil sorg á Alþingi Samstarfsfélagar að elskhugum Bústaðarferð með vinum endaði á óvæntri trúlofun Fyrsta BBQ- og reykmatarhátíðin í Kolaportinu um helgina Emily in Paris-stjarna látin Sjá meira