Leikarinn Ted Danson hefur aftur beðist afsökunar á því að hafa notað „blackface“ og farið ítrekað með kynþáttaníð í uppistandsgrilli á leikkonunni Whoopi Goldberg árið 1993. Goldberg, sem átti á þeim tíma í alræmdu ástarsambandi með Danson, hafði skrifað mikið af gríninu sem fór hins vegar öfugt ofan í áhorfendur.
Danson var nýverið gestur í hlaðvarpinu Who's With Me sem er í umsjón uppistandarans W. Kamau Bell og rifjaði þá upp atvikið sem átti sér stað haustið 1993 á skemmtistaðnum Friars Club á Manhattan í New York.
„Ég þarf og ég vil biðjast afsökunar á þessu restina af ævi minni,“ sagði Danson um málið í hlaðvarpinu. Hann sagðist vilja gera það sérstaklega af því að svona mál væru reglulega rifjuð upp á netinu.
Danson var enn giftur aktívistanum Casey Coates en hafði átt í átján mánaða löngu opinberu ástarsambandi með Goldberg eftir að þau höfðu leikið saman í grínmyndinni Made in America (1993). Danson var súperstjarna eftir ellefu seríur af Staupasteini og Goldberg á hátindi ferilsins eftir velgengni nunnumyndarinnar Sister Act (1992). Því var búið að skipuleggja svokallað uppistandsgrill (e. comedy roast) á Golberg.
„Whoopi, ég biðst afsökunar ef þú ert að hlusta. En Whoopi og ég áttum í ástarsambandi og því var að ljúka. Við höfðum samþykkt að gera þetta en svo var sambandið að renna sitt skeið og við sögðum við Friars-klúbbinn: „Jæja, við þurfum að losna úr þessu.“,“ sagði Danson í hlaðvarpinu.
Skipuleggjendurnir voru ekki sáttir við þá hugmynd og hótuðu leikurunum málsókn ef þau mættu ekki. „Pressan og fjölmiðlar voru ekki þeir heilbrigðustu - fréttirnar tóku okkur fyrir, þú veist, kynþáttablöndun og ástarsamband,“ sagði hann.
Pælingin hjá Danson var að tækla þessa illkvitni fjölmiðla og snúa henni á haus í grillinu. Hann hafi áttað sig strax á því að hann væri sjálfur enginn grínisti, heldur leikari, og ætti því ekki roð í hina uppistandarana. Hins vegar væri hann leikari og ef grínið væri fyndið gæti hann verið fyndinn.
„Síðan hugsaði ég: „Jæja, ég kann að leika á sviði.“ Ég skoðaði alls konar myndefni og hugsaði að ef ég væri svartur gæti ég sagt alla þessa svívirðilegu hluti,“ sagði Danson.
„Ég bar þetta undir Whoopi og kannski vildi hún ekki hefta sköpun mína... ég vann að þessu í marga mánuði,“ sagði Danson en Goldberg hefur jafnframt sagt opinberlega að hún hafi skrifað stóran hluta efnisins.
Danson hafi þá ákveðið að koma fram í „blackface“ en það er þegar hvítt fólk málar sig svart í framan til að líkja eftir hörundsdökkum. Sögu „blackface“ má rekja aftur til nítjándu aldar þar sem hvítir leikarar léku ýktar og rasískar steríótýpur af svörtu fólki. Danson segist hafa talið að hann kæmist upp með það.
„Það var svo hrokafullt og heimskulegt af mér. Þannig ég fer og nota alls konar hræðilegt orðfæri til að lýsa ástarsambandinu okkar, meðan ég er í „blackface“. Og á innan við tuttugu sekúndum var eins og ég hefði stungið puttanum mínum í ljósastæði,“ sagði leikarinn um upphaf grillsins.
Viðbrögð áhorfenda hefðu verið blendin en stærstur hluti þeirra var sjokkeraður.
„Tuttugu prósent áhorfenda föttuðu þetta og fannst það nokkuð töff. Þrjátíu prósent föttuðu þetta og fokking hötuðu þetta. Helmingur áhorfenda föttuðu þetta ekki og fokking hötuðu þetta og hötuðu mig. Og ég hélt áfram,“ sagði Danson um uppistandið.
Leikarinn segist gegnum tíðina reglulega hafa misst verkefni vegna málsins. Hann hafi lengi vel afsakað sjálfan sig því grínið var gert í góðri trú. En það sé hins vegar ekki ásetningurinn sem skipti máli heldur áhrifin sem það hefur.
Hægt er að hlusta á viðtalið við Danson í heild sinni hér að neðan:
"Að skella skuldinni á stelpur fyrir það að hafa yfirhöfuð tekið myndina? Það er sjúkt og í fullri einlægni frekar ógeðslegt,“ skrifaði leikkonan Bella Thorne í svari til Goldberg.