Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. júní 2026 13:36 Ágústa Eva keypti húsið árið 2014 og hefur nú sett það á sölu. Remax/Rakel Rún Leik- og söngkonan Ágústa Eva Erlendsdóttir hefur sett 257,5 fermetra einbýlishús sitt að Hveramörk 4 í Hveragerði á sölu fyrir 170 milljónir. Húsið var byggt árið 1969 og er á tveimur hæðum með fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, eitt gestasalerni, tvö eldhús, stofu, tvær borðstofur, æfingasal, þvottahús, garðhús, vinnuherbergi, geymslu og nítján fermetra bílskúr. Glæsilegur garður er kringum húsið með heitum potti og svo er hægt að hafa aukaíbúð til að leigja út með sérinngangi. Húsið er æskuheimili Ágústu Evu en hún keypti það árið 2014 með þáverandi kærasta sínum, Jóni Viðari Arnþórssyni, á 25 milljónir. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og sjá myndir af húsinu hér að neðan: Við húsið er garður, pallur og trampolín. Pallurinn er hinn glæsilegasti. Eldhúsið er með nóg af vinnuplássi. Bleikt og fallegt regnbogaherbergi. Skemmtilegt fossaveggfóður. Svefnherbergi með skemmtilegu veggfóðri og frumlegum inngangi í fataherbergi. Töff fataherbergi inn af einu svefnhergberginu. Í stofunni er poolborð. Æingasalur með öllu tilheyrandi. Húsið var byggt árið 1969.Remax Fasteignamarkaður Hús og heimili Hveragerði Tímamót Tengdar fréttir Ágústa á æskuslóðir Í nógu er að snúast hjá leikkonunni Ágústu Evu Erlendsdóttur þessa dagana. Í þessum mánuði var leikrit um ólátabelginn Línu Langsokk frumsýnt í Borgarleikhúsinu með Ágústu Evu í aðalhlutverki. 19. september 2014 08:30 Mest lesið Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Tónlist Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Lífið Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Menning Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi Lífið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Lífið Fleiri fréttir Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Mikil sorg á Alþingi Samstarfsfélagar að elskhugum Bústaðarferð með vinum endaði á óvæntri trúlofun Sjá meira