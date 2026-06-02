Lífið

Vegglistaverkið í Vestur­bæ stækkað

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Juan er maðurinn á bak við listina.
Juan er maðurinn á bak við listina. vísir/sigurjón

Listaverkið sem finna má á grindverki við Hofsvallagötu er orðið eitt helsta kennileiti Vesturbæjar Reykjavíkur. Nú stendur til að stækka verkið og gefa vegg, sem þakinn hefur verið veggjakroti, nýtt líf.

Forsaga málsins er rakin í Facebook hópi Vesturbæjar Reykjavíkur en þar greinir eigandi hússins frá því að Guðjón Óskarsson sem þekktastur er fyrir að hreinsa tyggjóklessur af götum bæjarins hafi haft samband og greint frá því að hann vildi borga fyrir að láta mála grindverk hússins enda vinni hann nú að því að hreinsa veggjakrot af veggjum og öðrum eigum fólks. Sú hugmynd spratt upp að lengja listaverkið sem kennt er við Mario Bros þannig að það nái inn á Hringbraut þar sem nú er einmitt veggjakrot.

„Ég ætla að setja hér nýja hönnun af Mario bros þar sem við sjáum prinsessu og skrímsli,“ segir listamaðurinn Juan.

Veggurinn var þrifinn í gær og á morgun hefst málningarvinnan.

Hvernig málar þú þetta, ertu með mynd í huganum og málar út frá henni? 

„Nei ég ætla að skissa þetta fyrst. Og sjá hvernig það kemur út. Ef það lítur vel úr nota ég það sem fyrirmynd.“

Tölvuleikurinn Super Mario er innblástur Juan.vísir/sigurjón

Juan var í um tvær vikur að mála grindverkið við Hofsvallagötu og stefnir á að vera jafn lengi með nýja kaflann. Hann segir fólk ítrekað koma að máli við sig þegar hann er með pensilinn í hönd.

„Alltaf að hrósa og þakka fyrir að fríska upp á svæði.“

Myndlist Reykjavík

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Vinsælum verkum listamannsins Juan fjölgar sífellt hér á landi en skreytingar hans á veggjum, grindverkum og húsum hafa vakið mikla athygli. Verk hans er að finna víða á landinu og leitar hann stöðugt að lausu plássi. Markmiðið er að eiga verk alls staðar og halda áfram að stækka.



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