Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 2. júní 2026 22:02 Juan er maðurinn á bak við listina. vísir/sigurjón Listaverkið sem finna má á grindverki við Hofsvallagötu er orðið eitt helsta kennileiti Vesturbæjar Reykjavíkur. Nú stendur til að stækka verkið og gefa vegg, sem þakinn hefur verið veggjakroti, nýtt líf. Forsaga málsins er rakin í Facebook hópi Vesturbæjar Reykjavíkur en þar greinir eigandi hússins frá því að Guðjón Óskarsson sem þekktastur er fyrir að hreinsa tyggjóklessur af götum bæjarins hafi haft samband og greint frá því að hann vildi borga fyrir að láta mála grindverk hússins enda vinni hann nú að því að hreinsa veggjakrot af veggjum og öðrum eigum fólks. Sú hugmynd spratt upp að lengja listaverkið sem kennt er við Mario Bros þannig að það nái inn á Hringbraut þar sem nú er einmitt veggjakrot. „Ég ætla að setja hér nýja hönnun af Mario bros þar sem við sjáum prinsessu og skrímsli,“ segir listamaðurinn Juan. Veggurinn var þrifinn í gær og á morgun hefst málningarvinnan. Hvernig málar þú þetta, ertu með mynd í huganum og málar út frá henni? „Nei ég ætla að skissa þetta fyrst. Og sjá hvernig það kemur út. Ef það lítur vel úr nota ég það sem fyrirmynd.“ Tölvuleikurinn Super Mario er innblástur Juan.vísir/sigurjón Juan var í um tvær vikur að mála grindverkið við Hofsvallagötu og stefnir á að vera jafn lengi með nýja kaflann. Hann segir fólk ítrekað koma að máli við sig þegar hann er með pensilinn í hönd. „Alltaf að hrósa og þakka fyrir að fríska upp á svæði.“ Myndlist Reykjavík Tengdar fréttir „Planið er að yfirtaka Ísland“ Vinsælum verkum listamannsins Juan fjölgar sífellt hér á landi en skreytingar hans á veggjum, grindverkum og húsum hafa vakið mikla athygli. Verk hans er að finna víða á landinu og leitar hann stöðugt að lausu plássi. Markmiðið er að eiga verk alls staðar og halda áfram að stækka. 7. mars 2023 08:00 Mest lesið Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Tónlist „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Lífið Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Lífið „Stundum verður maður að segja fokk it“ Tónlist Fleiri fréttir Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Stjörnufans í eins árs afmæli „Rosaleg skömm fyrir mig á sínum tíma“ Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Krefst þess að Applegate haldi sig fjarri henni Allir héldu Michelin-stjörnunni Stjörnukokkar landsins gætu fengið fleiri Michelin-stjörnur Halla T og Björk í stuði á Listahátíð Efnir til styrktarlottós: Hefur glímt við krabbamein nánast alla ævi „Heima beið hvolpur sem ég gæti alveg vanist“ Stóð uppi sem ófrísk ekkja 29 ára gömul Stjörnulífið: Þakklátur „LadyBoy ársins“ Dua Lipa gekk að eiga sinn heittelskaða Áslaug býður í partý Matt Brown er látinn „Sögulegt augnablik“ fyrir þýska klúbbamenningu Krakkatía vikunnar: Kóngur, kýr og mávagarg „Eins og að horfa á eftir börnunum sínum fara út í lífið“ Moulin Rouge felld niður tvo daga í röð Bréf til ókunnugrar stúlku varð upphafið að nýju lífi á Íslandi Fékk nýtt tækifæri með nýra frá mömmu Fréttatía vikunnar: Verðbólga, eldflaug og Dior Eliza fór í viðtal til Kelly Clarkson: „Ég breytti ekki heiminum sem forsetafrú en ég reyndi að gera mitt“ Fékk uppsagnarbréf, varð ófrísk og allt breyttist Kúluhúsið falt fyrir níutíu milljónir Þingvellir stærsta verkefni Kaleo frá upphafi „Ég myndi ekki hrósa fólki fyrir að grennast“ Sjá meira