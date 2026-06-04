Fjölmiðlamaðurinn Atli Fannar Bjarkason og fjölskylda hans týndu „enn og aftur“ tuskudýrinu Sæta Stebba á ferðalagi um Norðurland. Ævintýralemúrinn hefur einstakt lag á að týnast, tvívegis verið grafinn lifandi og varði nokkrum á golfvellinum í Öndverðarnesi.
Atli Fannar birti fyrr í dag færsluna „Sæti Stebbi er týndur!“ á Facebook og greindi þar frá raunum fjölskyldunnar og lemúrsins.
„Á ferð fjölskyldunnar til Akureyrar um dögunum týndist Sæti Stebbi, okkar ástkæri fjölskylduvinur, enn og aftur. Ég segi „enn og aftur“ vegna þess að þessi geðþekki lemúr hefur lent í ótrúlegum ævintýrum í gegnum tíðina en alltaf ratað heim í hlýjan faðm Tinds,“ skrifar Atli í færslunni.
„Sæti Stebbi hefur verið grafinn lifandi í að minnsta kosti tveimur landshlutum, varið vikum á golfvellinum í Öndverðarnesi þangað til árvökul amma náði við hann augnsambandi úr óskilamunakörfunni og við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru.“
Fífldjarfi ævintýralemúrinn, sem er merktur Tindi og símanúmeri, skilaði sér ekki heim með fjölskyldunni á leið frá Akureyri í síðustu viku.
„Nú þurfum við að koma Sæta Stebba heim. Við komum við í Geirabakaríi í Borgarnesi, á B&S á Blönduósi og fórum svo til Akureyrar þar sem við vorum meðal annars í Kjarnaskógi, í sundlauginni, á Greifanum og víðar,“ skrifar Atli.
Hann biðlar því til fólks að deila skilaboðunum með fólki á þessum svæðum, hafa augun opin og hafa samband ef Stebbi finnst. Færslu Atla má sjá í heild sinni hér að neðan: